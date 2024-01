El sastre de un pueblo pobre que bordó la banda con la que se investirá Galán

Luis Abel Delgado, de 53 años, se levanta todas las mañanas y recorre su barrio en Jamundí (Valle del Cauca) buscando gatos y perros hambrientos para darles de comer. Ama tanto a los animales que dice que se “haría matar” por salvarlos y eso le ha costado, incluso, disgustos con sus vecinos y hasta ‘pedradones’ en la cabeza.



(Le puede interesar: Carlos Fernando Galán: así está conformado su gabinete como nuevo alcalde de Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Sastre de la banda de Galán Foto: Archivo particular

Lo que no saben quienes lo critican es que este es el mismo hombre que es aclamado por personajes del mundo que lo buscan para que los honre con su arte de bordar, pero, también, el niño que aguantó maltratos en un humilde pueblo de Nariño. Es sus manos estuvo el diseño de la banda que lucirá el alcalde electo Carlos Fernando Galán en su posesión.



Nació en el corregimiento El Carmen del departamento de Nariño. Cuando tenía un año, fue abandonado por su padre. Él y su madre quedaron a la deriva y dependiendo de la ayuda de otros. “No la pasé bien de niño. Me obligaban a trabajar en cosas muy pesadas, hacer mandados, cargar leña, pasto para las vacas, cocinar, ordeñar y si algo no salía bien era juete seguro. Todo muy doloroso. Éramos utilizados por nuestra propia familia”.



(También puede leer: Carlos Fernando Galán anuncia apretón en presupuesto y pide tiempo y paciencia)



Su único escape era irse a cualquier montaña a pintar imágenes religiosas o hacer otras manualidades. Entre trazo y trazo lograba descargar su frustración. Eso sí, cuando solo tenía 11 años, no aguantaron más, decidieron reunir lo poco que tenían e irse a vivir a Cali, en donde sobrevivieron vendiendo tamales, papas rellenas y agua de panela en la Plaza de Toros. “Eso hice de todo. Trabajé en la construcción y como vigilante en la calle”.

Facebook Twitter Linkedin

Sastre de la banda de Galán Foto: Archivo particular

Luis no pudo estudiar hasta que lo dejaron entrar a un liceo militar de Bogotá y allí validó su primaria y su bachillerato. “Eso fue como en el 87 que nos fuimos para la capital. Mi mamá cantaba en una iglesia, tocaba el piano y la guitarra. Hacíamos muñecos, banderines, morralitos y pañuelos y de eso nos sosteníamos”.



Viviendo en una pieza del barrio La Candelaria, solía asistir a una academia de bordadoras del Huila con las que aprendió algunas cosas. “Lo bueno es que en poco tiempo terminé enseñándoles porque se me daban las cosas, las hacía mucho mejor”. Así fue; el arte de bordar le fluía y, además, en relieve.



Siete meses después estaban de regreso en Cali y, otra vez, a trabajar en la ‘rusa’, a cargar ladrillos, a revolver arena hasta que, a sus 16 años, se fue a prestar el servicio militar. “Me reclutaron en Cali y me mandaron para el Guardia Presidencial, a veces en Bogotá, en Ipiales o en Cali”.



Estando allí aprovechaba para hacer banderines, banderas, escudos, estandartes, insignias y pequeños bordados, muchos de los cuales terminaba regalándoles a los personajes que se le atravesaban en el camino. “Conocí a Ernesto Samper, César Gaviria, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y a muchos diplomáticos”. Su esperanza era que detallaran su arte y quizás, le encargaran algún trabajito.



Pero terminado su servicio, nadie se acordó de él, y otra vez en Cali le tocó trabajar un año cuidando la cuadra del barrio Caldas, en Siloé, dejando sus agujas a un lado y armándose de un machete para defender a los residentes a veces de día, a veces de noche.



(Lectura recomendada: Bogotá: ¿en qué consiste la cuota de calle que Galán le exigirá a su gabinete?)

Facebook Twitter Linkedin

Sastre de la banda de Galán Foto: Archivo particular

Todo cambió cuando se encontró con algunos oficiales del batallón Pichincha que habían sido sus superiores. “Un día les dije: ayúdenme, yo quiero ser es sastre de las Unidades Militares”.



Y así fue. Un coronel lo ayudó cuando tenía 23 años y 26 después se pensionó como el sastre de un batallón. “Yo arreglaba los uniformes, les ponía los parches a los soldados. Incluso hice muchos trabajos para el Ejército de los Estados Unidos. Fue una experiencia muy bonita y practiqué mucho”.



Luis solo tuvo un hijo, hoy un entregado piloto del Ejército, y su esposa murió hace 17 años, así que su vida se la ha entregado a su arte y es esa dedicación la que un día llamó la atención de Mireya Elisa Moscoso Rodríguez, la primera mujer en ejercer como presidenta de la República de Panamá. “Ella fue a buscarme al batallón. Recuerdo que todos quedaron sorprendidos. Fue muy emocionante”. Luego llegaron los encargos de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal y de Laurentino Cortizo. “Y ya me llamaron a que me prepare para el próximo que se posesiona en mayo y hasta me dieron la ciudadanía”.



Tiempo después presidentes del Ecuador, de Perú, de Brasil lo han llamado y sin dudarlo le hacen el encargo. “Recuerdo mucho a Dilma Rousseff, una mujer muy inteligente y agradable”. Y en Colombia ni qué decir. Casi todos los presidentes se han colgado su obra, inmortalizándola en una foto oficial.



Pero nada como las veces que el papa Benedicto XVI lo invitó a Roma atraído por los bordados en relieve de figuras religiosas. “Estuve en la audiencia. Fue la experiencia más bonita de mi vida”. Le dejó sus trabajos y el pontífice la encomienda de que rezara el rosario todos los días de su vida. Lo visitó cuatro veces, conoció a importantes políticos italianos y recientemente al papa Francisco.

Facebook Twitter Linkedin

Sastre de la banda de Galán Foto: Archivo particular

La banda de Galán

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán Foto: EL TIEMPO

Con ese historial tan prestigioso no sería otro el escogido para bordar a mano la banda del nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Luis fue llamado para visitar personalmente al mandatario de los bogotanos. “Yo estuve allá en su casa, tomándole las medidas. Conversamos. Es una persona muy humilde, muy amable”, dijo con gratitud y respeto.



Mientras se dirigía al apartamento del político en un día de sol radiante, Luis Abel confesó la alegría que sentía de bordar la banda del nuevo alcalde, pues le hubiera encantado confeccionársela también a Luis Carlos Galán, aquel hombre que dejó huella en la historia de Bogotá.



Solo bastó un saludo para que iniciara de inmediato a tomar las medidas con su cordón, nada de metros. “Ese día no llevé uno cualquiera, sino el que utilicé para tomarle las medidas al Papa. Está bendecido, ojalá se le transmita toda esta buena energía al alcalde”. A pesar de ser un hombre de pocas palabras, no dejó de narrarle al bogotano las fascinantes anécdotas de su vida.

Facebook Twitter Linkedin

Sastre de la banda de Galán Foto: Archivo particular

Días después, Galán visitó Cali y él mismo fue a recoger la obra de arte que posaría en su cuerpo. Tardó en quedar lista 15 días. Esta banda fue hecha en una tela de satín importada desde Pakistán. “Son materiales muy finos porque son para una obra artística. Siempre los traemos desde ese país o de otros de Europa”.



Los hilos de oro se van tejiendo sobre la tela con tal misticismo que nada queda fuera de su lugar, cada detalle es finamente elaborado y al final se ponen las borlas que adornan los extremos y le dan el toque elegante a la banda.



Para Luis fue sin duda una experiencia maravillosa, pero dice que todas le han dejado una alegría. Una vez le hizo la banda al alcalde del municipio más pobre de Nariño. “Eso también es lindo, porque yo padecí necesidades, nadie debería olvidar de dónde viene”.



Hoy vive con su abuela, su sobrino, unos gaticos y un perro. Todos los días pasa horas en su taller, otros días visita los batallones donde tiene encomiendas pendientes. El trabajo le sobra porque pedidos le llegan de todos lados. “Esta vez solo pude hacerles las bandas a 14 alcaldes, pero las solicitudes fueron más de 60”.



Un trabajo suyo puede costar millones, pero es consciente de que, aunque se lo merece, no todos pueden pagar sumas tan altas, entonces cobra lo justo. Eso sí, no hay obra que no se la encomiende a la virgen de Fátima. Siempre ha creído en sus milagros. “A mí se me cumplieron todos mis sueños. Por eso yo le digo a las personas que tengan fe, pero que trabajen por lo que quieren. Nada es gratis”.



Lo único lamentable es que nadie ha querido aprender su arte. Los jóvenes dicen que eso da mucha pereza y que para qué aprender algo que puede hacer una máquina. “Si supieran que por más tecnología no se logra el detalle que sí con las manos”.

Luis dice que solo le faltan dos sueños por cumplir: que El Carmen, su pueblo, sea declarado municipio y que al morir lo recuerden como el sastre bordador del Papa, los alcaldes y presidentes.





CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

EL TIEMPO

ESCRÍBANOS A CARMAL@ELTIEMPO.COM