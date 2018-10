Así de fácil se compra un arma blanca en las calles de Bogotá

La compra y venta de armas blancas en el espacio público quedó prohibida en toda la ciudad desde este fin de semana, luego de que se firmara el Decreto 599 de 2018. Sin embargo, EL TIEMPO encontró, en un recorrido que hizo este domingo por el centro de la ciudad, que una navaja se consigue en la calle por 5.000 pesos y un cuchillo grande cuesta hasta 30.000 pesos

Me encuentro sobre la calle 24 entre carreras 10.ª y 6.ª, junto al mercado de las pulgas. Le pregunto a uno de los vendedores informales si puedo conseguir una navaja a buen precio, y me dice: “La Policía está molestando y las van a empezar a quitar. El señor de allá vende, pero pregúntele usted misma”.



Aquel hombre tiene algunas navajas pequeñas que cuestan entre 5.000 y 7.000 pesos. Unas son sencillas y otras, multiusos. Dice que se acaba de enterar de la prohibición de estos elementos –considerados armas blancas– y que va a tener que dejar de comercializarlos.



“Yo no las vendo para que roben. El que quiere robar las compra donde quiera, en un almacén de Sanandresito o saca un cuchillo de la misma casa. Si usted entra al mercado de las pulgas, las encuentra fácil y sin que sea prohibido, o en Los Mártires (centro de Bogotá) le consiguen las que necesite”, señala el vendedor.



Y agrega que de los productos que ofrece: audífonos, lapiceros y destornilladores, entre otros, las navajas son las que menos vende, por lo que la medida no lo afectaría.

Yo no las vendo para que roben. El que quiere robar las compra donde quiera, en un almacén de Sanandresito o saca un cuchillo de la misma casa FACEBOOK

TWITTER

Entro al mercado de las pulgas y encuentro que en algunos puestos venden exclusivamente navajas y cuchillos de cualquier tamaño. Los vendedores, en su mayoría de la tercera edad, no saben del decreto y, a los que saben, les preocupa que no les dejen vender más su mercancía.



“Es que no está claro en qué sitios realmente no se pueden vender. Todavía no nos han dicho nada, pero yo tengo permiso para vender acá y es lo que más vendo”, dice uno de los vendedores, que ofrece desde pequeñas navajas a 5.000 y 7.000 pesos, patecabras a 15.000 pesos y hasta cuchillos a 30.000 pesos.



Pero no son los únicos que no tienen clara la medida. Dos policías que estaban ubicados en la calle 11 entre carreras 19A y 19, en inmediaciones del centro comercial Plaza España, señalaron que todavía no saben si tienen que decomisarles las navajas y cuchillos a los informales.

“Ahora estamos controlando cualquier venta informal en el espacio público y el porte de armas”, dice uno de los policías.



En este sector de Los Mártires –centro de Bogotá–, donde estaban los policías, cualquier persona puede comprar una navaja en el espacio público. Basta con preguntarle a alguno de los vendedores que están en la calle para ubicar rápido a quien las tiene.



Allí el precio de las navajas no varia mucho entre las que se venden en los almacenes e inclusive en portales de internet como Mercado Libre, donde los precios oscilan entre los 8.000 y 50.000 pesos, y van hasta los 200.000, en el caso de las importadas.



El coronel Javier Martín, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que la medida se concentrará en zonas críticas de la ciudad, como los bares, el transporte público, los parques, entornos escolares y zonas que son ollas del microtráfico.



“Vamos a aplicar el criterio. No le vamos a decomisar el cuchillo a un vendedor de frutas o el bisturí a un estudiante, por ejemplo. Pero sí vamos a controlar el comercio de armas blancas que está haciendo tanto daño”, dijo el coronel Javier Martín.

El 45 por ciento de los homicidios se cometen con armas blancas

En los primeros seis meses del año se cometieron 580 homicidios en Bogotá, de los cuales 258 fueron con puñal y cuchillo, es decir, el 45 por ciento.



Para hacer efectiva la medida y bajar estos índices, se realizarán operativos en el transporte público, entornos escolares y universidades, bares y en zonas identificadas como ollas del microtráfico.



Para la Policía y el Distrito, la medida apoyará el artículo 27 del Código de Policía, el cual sanciona el porte de armas blancas.



Las excepciones solo serán para quienes demuestren que esos elementos son una herramienta deportiva, para oficio, profesión o estudio, presentando documentos como carnet estudiantil vigente, carnet de trabajo o cualquier documento que acredite la profesión o actividad deportiva.



Los establecimientos que tengan permiso para la venta de navajas, cuchillos o cualquier otro elemento considerado arma blanca están exentos de la medida.

Pero la compra y venta en el espacio público tendrá una multa de 196.000 pesos, incluyendo menores de edad



VANESSA PEREA BONILLA

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA