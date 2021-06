Portales de Suba y Américas: las razones para intervenirlos

Dos meses después de que empezó el paro nacional en la ciudad, tras cuatro muertos y más de 1.000 heridos entre manifestantes y policías, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tomó la decisión este fin de semana de recuperar dos de los sitios que han sido más afectados en estos 60 días de alteración social: los portales de TransMilenio de Suba y Las Américas. La mandataria prohibió las actividades que generan aglomeraciones en estos puntos.

En Las Américas se presentó la noche del viernes de la semana pasada un hecho trágico que se convirtió en la gota que rebosó la copa: el asesinato de Camilo Vélez, un joven ingeniero de 27 años, quien no vio un cable atravesado por delincuentes en la avenida Ciudad de Cali cuando iba en su moto, el cual le generó un corte de cinco centímetros en el costado izquierdo del cuello.



“La Policía Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes nos den información de quienes con alevosía están usando diferentes tipos de armas hechizas y alambres de púa, haciendo retenes ilegales y actividades criminales que acabaron con la vida del joven Camilo”, explicó la alcaldesa, antes de anunciar las medidas que tomó para intervenir estos sectores, entre las que se destaca una oferta de servicios sociales.



En reciente conversación con EL TIEMPO, la mandataria había advertido, refiriéndose al portal de Las Américas, que no iba a permitir “ningún Caguán” en la capital del país. En un informe que las autoridades de seguridad prepararon en terreno para entender las dinámicas en días de concentraciones en estos portales, y al que tuvo acceso EL TIEMPO, se confirmó la forma abierta en la que se están vendiendo drogas en medio de actividades pacíficas, culturales y comunitarias convocadas por organizaciones sociales y juveniles.

Microtráfico desbordado

“Es posible afirmar que la delincuencia organizada, por medio de expendedores, se está lucrando de la falta de regulación y organización en estos espacios. Esto se profundiza con la cercanía a sectores de expendio de droga como la zona de María Paz, Corabastos y Patio Bonito. En el ‘Portal Resistencia’ hay un sector de cambuches destinado para el consumo y la venta, donde los líderes de la manifestación han decidido no entrar por amenazas de quienes expenden”, se lee del informe interno de las autoridades.



En este lugar, además de las denuncias de venta indiscriminada de sustancias como alcohol y marihuana, también se comercializan pepas (Rivotril), papeles, basuco, perico, dick o popper, según el mismo documento. También se reportó una denuncia de un abuso sexual a una joven que participaba de una jornada de protestas.



Incluso antes del anuncio de López, la Fiscalía y la Policía de Bogotá ya estaban generando acciones de inteligencia que permitieron, entre otras, el desmantelamiento de la banda delincuencial ‘la Felicidad’, relacionada no solo con la venta de drogas sino con homicidios por el control territorial en barrios cercanos al portal de Las Américas, y que ya había puesto tentáculos en este sitio, en medio de los plantones.

Uniformados de la policía realizan un recorrido por el parque El Mundo, en inmediaciones del Portal de Las Américas. Vecinos han denunciado que allí se reúnen grupos de jóvenes a consumir drogas. Foto: Archivo particular

En su pronunciamiento público, la alcaldesa no prohibió la protesta social, ya que esta se trata de un derecho de los ciudadanos, pero sí instó, entre otras, a las secretarías de Seguridad, Integración Social y Gobierno, y a la Metropolita de Bogotá, a que hicieran presencia y garantizaran la seguridad de los residentes cercanos a estas zonas, y de los bienes públicos y privados que han sido afectados casi que a diario.



“He dado instrucciones para que se suspendan las aglomeraciones en Suba y Las Américas (…). A quienes han estado convocando actividades pacíficas en esos lugares, quiero decirles que no tienen ellos la capacidad de garantizar la seguridad día a día. Y es que actividades culturales y comunitarias terminan tomadas por violentos y criminales que lo que quieren es confrontación, no concertación”, añadió.



Fuentes policiales consultadas por este diario confirmaron que estaban esperando una decisión de este tipo desde el Distrito para enfrentar con más contundencia a los vándalos, que se ensañaron en contra de la infraestructura de TransMilenio y de bienes públicos como los Supercade, que, como en el caso de Suba, no solo fue vandalizado sino saqueado la semana pasada, lo que generó que miles de ciudadanos tuvieran que buscar otros sitios para hacer sus trámites.

Pequeños comerciantes

Los otros afectados han sido los pequeños comerciantes de estas zonas, que además de algunos daños, y las bajas ventas, han denunciado extorsiones de supuestos manifestantes que les han exigido comida y dinero como acción solidaria con las protestas.



En un informe de la Personería Distrital están detalladas algunas de las principales dificultades de los comerciantes de las UPZ Britalia y Las Margaritas, de Kennedy.

“Los sectores más afectados son alimentos, 62 por ciento (restaurantes, cafeterías, reposterías); seguido de servicios, 51 por ciento (salones de belleza, papelería, tienda de mascotas, talleres de mecánica, lavasecos, tienda de deportes, tienda de productos biodegradables)”.



En días pasados, desde el Concejo de Bogotá, 11 concejales de diferentes partidos políticos le enviaron un comunicado conjunto a la alcaldesa para que tomara medidas inmediatas para contener los destrozos que se estaban generando. Explicaron que solo en daños a TM se han perdido más de 21.000 millones de pesos.

“Se siguen permitiendo concentraciones que tienen como común denominador peajes ilegales con cobro por pasar de calle a calle e intimidaciones al sector productivo de la capital, generando pérdidas para el comercio formal que superan los 50.000 millones de pesos cada día de paro”, expresaron los cabildantes, quienes manifestaron sentirse aliviados por los anuncios de la alcaldesa, aunque para algunos, estos pudieron haberse hecho antes.

El plan de recuperación

La prohibición de López se oficializó el sábado pasado, y ese mismo día hombres de la Policía de Bogotá se desplazaron al lugar para impedir las concentraciones, hacer requisas y mantener el orden público. Sin embargo, en videos de cámaras de seguridad quedó registrado cómo algunos vándalos atacaron a los uniformados no solo con piedras y palos, sino también con machetes.



“Luego de afirmar durante casi 60 días que la Alcaldía no podía prohibir o limitar manifestaciones, la alcaldesa Claudia López ordena suspender estas actividades en el Portal Américas y Suba. Es una excelente medida que llega tarde; se pudieron evitar varias tragedias”, manifestó el concejal de Colombia Justa Libres Emel Rojas.



Además de la acción policial, que aumentará su presencia, así como de gestores de convivencia y de diálogo del Distrito, habrá un componente de oferta de servicios sociales de diferentes entidades que se prestarán en carpas en las plazoletas donde se estaban generando las aglomeraciones. Pero también habrá funcionarios públicos recorriendo los barrios.

“He dado la orden para que se trabaje con las comunidades. La Secretaría de Integración Social irá a las familias, casa a casa, conjunto a conjunto, junto con las secretarías de Seguridad y de Gobierno, para llevar a los barrios la oferta de educación y empleo de emergencia, de apoyo a los comerciantes que tenemos en este momento”, añadió

¿Oportunismo político?

Pese a estos anuncios, en redes sociales han aparecido mensajes de nuevas convocatorias, por lo que la alcaldesa sugirió que detrás de todo el caos generado recientemente, hay intereses politiqueros en un año previo a alecciones. También hay información relacionada con sectores que estarían financiando el vandalismo.



“No vamos a permitir la manipulación sectaria, la radicalización con política hecha desde sectores de extrema, a quienes les he rogado que recapaciten, que dejen de promover la radicalización violenta de jóvenes y de justificarla para promover sus campañas electorales, debe haber una mejor forma de hacer campaña y ganar la presidencia que destruir a Colombia. Estamos a un año de las elecciones, no vamos a permitir que la manipulación de algunos candidatos genere otra ola de polarización y violencia. En Colombia queremos vivir en paz, queremos tranquilidad, empleo, educación”, sentenció Claudia López.

Por otro lado, también se anunció que avanzan las investigaciones por las tres muertes de la semana pasada. Para el caso del motociclista ya hay algunas pistas, como un video grabado instantes después de ocurridos los hechos, y que muestra a un joven tratando de retirar el cable con el que se enredó la víctima. Adicionalmente, avanzan las indagaciones por los fallecimientos de Jaime Fandiño, en Usme, y de Cristian Castillo, en Suba, ocurridos la semana pasada, al parecer, por proyectiles lanzados por hombres del Esmad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

