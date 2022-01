De acuerdo con el mayor general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, la medida adoptada por las autoridades fue producto de las constantes denuncias ciudadanas de las personas que se han sentido vulneradas en su seguridad y movilidad en el sector del Portal de las Américas.



(Le puede interesar: Policía iniciará plan de intervención en el portal Américas)



"El señor ministro de la Defensa ordenó una acción de articulación con las instituciones del Distrito donde realicemos actividades no solo de intervención sino también de prevención en los lugares comunes que están utilizando estás personas para realizar aglomeraciones donde se planea como atacar a miembros de la Fuerza Pública y afectar la infraestructura".

En ese mismo sentido, Camacho dijo que con la Secretaría de Seguridad se ha venido realizando una actividad de planeación para acompañar con temas de prevención lúdicos y otras capacidades institucionales el sector, además, de prevenir las actividades que se han venido presentando todos los 28 de cada mes en la tarde o noche cuando los vándalos inician las actividades de ataque a la Fuerza Pública "ahí no podemos desconocer que mantendremos nuestro personales de reacciones para devolver la tranquilidad y los derechos quien lo requiera, precisamente con el Escuadrón Móvil Antidisturbios"



(También puede leer: Éxodo, droga y delincuencia en la zona del portal de las Américas)



Así las cosas, también se dio a conocer que la Policía en compañía de la Fiscalía General están adelantando acciones dentro de los conjuntos residenciales para evitar que se fabriquen o se escondan elementos de ataque, no obstante, el general Camacho enfatizó que la mayor labor se está dando en la formación de comités de convivencia y persuasión para habar con las personas que apoyan este tipo de manifestaciones violentas al interior de las urbanizaciones.



Finalmente, el comandante de la Policía de Bogotá dijo puntualizó que "este será un plan integral donde todos vamos a participar con un cronograma donde no solo habrá un un tema de intervención sino que también tendremos personal con característica de fuerza pero inicialmente es una actividad de prevención y disuasión para invitar a los ciudadanos que están afectado ese sector a que no realicen estas actividades agresivas".



(Para complementar su lectura: ¿Papás de manifestantes que cometan vandalismo podrían ser judicializados?)



Para la puesta en marcha del plan de intervención la Policía ha trabajado de la mano con la Secretaria de Seguridad, la Alcaldía local de Kennedy, en ICBF y la Personería que se ha encargado de verificar que esta no es una acción contra la manifestación pacífica sino que más bien se trata de regresar los derechos a las personas que lo necesitan, puntualizó Camacho.