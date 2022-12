La decisión del Gobierno Nacional de liberar a capturados durante las protestas del paro nacional de 2021 divide opiniones entre residentes de la zona de Altamar, en Kennedy, y usuarios del portal Américas, donde se concentraron durante varios meses las protestas durante el paro nacional.



Juan Pablo Gómez es residente del barrio Britalia y a diario hace uso del sistema de transporte masivo para dirigirse a su trabajo en Chapinero, en el nororiente de Bogotá.



Este hombre de 32 años no está de acuerdo con que los integrantes de ese grupo, responsables del vandalismo que vivieron tanto en la estación de TransMilenio como en esa zona residencial y de las muchas jornadas en las que no pudieron desplazarse ni siquiera por el sector, sean dejados en libertad.



“Estas personas deben seguir todo el procedimiento, que así tengan todo su derecho a protestar, usando la violencia no es la forma de manifestar sus inconformidades”, aseguró Juan Pablo.



Coincide con esa opinión Camilo Suárez, a quien no le gustó la decisión del Gobierno porque piensa que el mensaje que deja esta situación es “el valor de las cosas del Estado no existe para ellos, por eso mismo cada vez que se manifiesten van a romper lo que quieran pensando que, al fin y al cabo, se va a reponer”.



En esta zona del suroccidente de la ciudad también hay personas a las que no les interesa lo que suceda con los integrantes de la primera línea, pero varios de sus habitantes sí están de acuerdo con que les den una “segunda oportunidad”.

Laura Nova es una estudiante a la que le parece correcto que estas personas sean dejadas en libertad y que puedan aportarles a los demás colombianos. “Merecen la oportunidad de ayudar, estar pendientes y demostrarles a los ciudadanos que ellos tal vez en ese momento estaban donde no debían” agregó la joven.



Aunque una de sus amigas, que se identificó como Camila, no comparte esta idea porque no cree que esas personas valoren la oportunidad. “Estas personas serán gestores por muy poco tiempo y después volverán a hacer las mismas actividades que hacían antes”.



Esta mujer considera que dichos jóvenes deben cumplir también con actividades sociales en la zona que afectaron por tanto tiempo. “Que estos miembros hagan por lo menos cada semana ciertas horas de servicio social cerca del portal y se den cuenta del valor que tienen las cosas que aprovechan diariamente miles de personas”, aseguró.



De los siete jóvenes de la primera línea que saldrán antes de Navidad dos, un hombre y una mujer, tienen reclusión en su casa en Bogotá. El primero es artista y la joven lidera causas contra el hambre. Algunos de ellos están acusados de invasión de predios privados y violencia contra servidores públicos, hechos que también se vieron en la capital del país.



NICOLÁS MACÍAS ROJAS

REDACCIÓN BOGOTÁ