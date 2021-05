Denuncian agresiones contra las 'Mamás Primera Línea'

En las últimas horas, Bogotá conoció las denuncias de agresiones de la fuerza pública contra las 'Mamás Primera Línea'.



Ellas son un grupo de mujeres que se han organizado para defender a los jóvenes en el marco de la protesta social. Se las ha visto, específicamente, en el sector de Portal Américas.

(Le puede interesar: Portal Américas, en el ojo del huracán)

En videos conocidos por CITY TV, se ve cómo el grupo de mujeres se ubica en una estructura de primera línea en las protestas de Portal Américas pero son dispersadas con chorros de agua. Las imágenes corresponden a los disturbios que se registraron en la noche del jueves 19 de mayo.



"La Policía está siendo abusiva hasta con las mujeres", aseguró una de las ciudadanas que estaba en el punto de la manifestación.



CITY TV habló con una de las 'Mamás Primera Línea' quien contó su versión de lo sucedido. "Fui a sacar una bolsa de leche para lavarme la cara... cuando fui impactada en el hombro derecho. Ahí tengo el quemonazo, el saco de lana me protegió. Luego, me retiré porque me ardía mucho. Pero mis compañeras siguieron ahí", dijo la mujer y rechazó la acción de la Fuerza Pública, "ellos están al servicio del pueblo colombiano. Ellos tienen madres, tienen hijos".



El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Eliécer Camacho se refirió los hechos y aseguró que "personas inescrupulosas están utilizando a mujeres que no tienen ninguna experiencia en temas de confrontación (y) utilizar elementos como escudos para enfrentarse a nuestro escuadrón móvil antidisturbios. Es una irresponsbailidad teniendo en cuenta que puede haber una afectación a la integridad de estas personas".



Sin embargo, un artículo publicado en el diario EL PAÍS de España hace un perfil de este grupo de mujeres y resalta que su presencia es voluntaria.



"Las madres se conocieron y se hicieron amigas durante los primeros días de la movilización social contra el Gobierno de Iván Duque que cumple tres semanas. “Llevábamos varias noches viendo con miedo y angustia cómo la policía atacaba a nuestros jóvenes que salían a protestar por sus derechos”, cuenta Vanessa mientras cubre parte de su rostro con una pañoleta negra. Y continúa: “Llegamos a la conclusión de que si íbamos a hacer un trabajo social, lo debíamos hacer bien: en la primera línea, poniendo el cuerpo para defender a los manifestantes”.", dice el artículo.



Lo cierto es que anoche fue otra difícil jornada en el Portal Américas, un balance preliminar de la Secretaría de Gobierno hizo un llamado a la calma. "Estamos buscando a personas que nos dicen que resultaron lesionadas. No hemos podido ingresar porque los manifestantes no permitieron el ingreso ni del Ministerio Público, Defensoría, Personería ni gestores de convivencia", explicó Andrés Idárraga, de la dirección de Derechos Humanos.

Servicio: La Secretaría de Gobierno recibe denuncias de abuso de la fuerza pública a este correo: Denuncias.fuerzapublica@gobiernobogota.gov.co



También tienen una línea de atención por WhatsApp: 302 2406705



Además, tienen oferta de atención psicojurídica.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros y Edwin Suá, periodistas de City Tv.