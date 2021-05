Portal Américas, en el ojo del huracán

Dos jóvenes llegan a las 9:30 a.m. a la plazoleta del Portal de las Américas y cuelgan un cartel en un poste: ‘prohibidas las armas de fuego y las armas blancas’ indican los símbolos. Luego, buscan a los gestores de convivencia, logran que la línea del Esmad que se forma en toda la mitad de la plazoleta se ubique en otro punto y acuerdan que el Espacio Humanitario ‘Al Calor de la Olla’ se ubicará allí, como lo ha hecho día a día desde el 5 de mayo.

Portal Américas

El Espacio Humanitario es una zona instalada y liderada por jóvenes, de distintas profesiones y oficios, que se reconocen como una estructura horizontal que defiende el “territorio, la vida y la comunidad”. EL TIEMPO los visitó en dos ocasiones y evidenció que hacen actividades culturales -cantan, pintan, declaman, leen-, deportivas y comunitarias sin tocar la vía: todo se hace en la plazoleta en un perímetro definido por ellos. Pero, también, están sintonizados con el paro: ya hicieron una primera asamblea en la que sintetizaron un pliegos de peticiones de la zona para hacer llegar a los tomadores decisiones de la ciudad y, también, instalaron un espacio de primeros auxilios para atender a los heridos que haya en los disturbios que se registran en las noches.



En sus transmisiones en vivo vía Facebook han aclarado que este es un espacio del barrio y los habitantes de las localidades de Kennedy y Bosa, a las que se han sumado Ciudad Bolívar y Usme, y no un espacio de partidos políticos ni representado por el Comité del Paro. Aquí se mueve una voz hiperlocal que, dicen ellas, surge para alertar sobre una situación social alarmante.



“Somos siempre los afectados por las reformas que vienen, somos afectados los de los sectores populares. Además, estos lugares son receptores de víctimas del conflicto y migrantes, acá llegan las poblaciones no atendidas. Tenemos todo para pelear, aquí no hay oportunidades de nada. Pedimos presencia institucional y que el estado se encargue de lo que tiene que hacer”, explica una de las mujeres* que coordina el espacio (ver gráfico).



Pero así como son testigos de un proceso comunitario que ha avanzado en paz en el día en los últimos días, también han registrado lo que sucede en la noche.

El caos

La imagen se ha repetido casi todas noches. Cuando finaliza la tarde, surgen otras formas de protesta -bloqueos, arengas y, como pasó este martes, presencia de La Primera Línea- y, en un momento, todo “se estalla” como dicen acá en el barrio. En intentos por despejar la avenida Ciudad de Cali en su cruce con la avenida Villavicencio, un eje clave de la movilidad en este punto donde se encuentran las localidades de Bosa y Kennedy, empieza el caos.



Este martes, por ejemplo, hubo fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Disponible, el Esmad y grupos de jóvenes que se enfrentan con ellos a piedra. En el medio, muchas veces, quedan manifestantes que protestan en paz, la Primera Línea y ciudadanos que tratan de regresar a casa.



Un día después, en un banco de la plazoleta del Portal, un grupo de jóvenes conversa sobre lo pasó. “Pero qué hacemos, si llegan esos ‘manes’ de desadaptados. Nosotros estábamos en primera línea y ellos se hicieron adelante y empezaron a tirar piedra”, dice uno, frustrado. “Hay que replegar a esa gente, mandarlos atrás. A mí me enseñaron a respetar y aquí hay que respetar”, le responde otro.

Analistas le indicaron a este diario que en este momento se puede identificar tres movimientos. Uno corresponde a un movimiento juvenil que busca visibilizar los problemas de la localidad, un segundo grupo que manifiesta o bloquea porque vive en la zona y un tercer grupo, separado de los manifestantes, interesado en el vandalismo.



En medio de esa situación de orden público está una infraestructura clave: el Portal Américas y la troncal que mueven a diario, en tiempos de pandemia, a más de 120.000 habitantes de Bosa y Kennedy, hogar de población estrato 1, 2 y 3 que hace parte de la fuerza laboral de Bogotá pero que, también, se la rebusca desde la informalidad. Hoy, 15 estaciones de la troncal están fuera de servicios por daños ocasionados por actos de vandalismo ajenos a los manifestantes pacíficos y otras dos -Portal Américas y Banderas- funcionan intermitentemente. En varias ocasiones, reporteros de este diario han visto a ciudadanos caminando por el carril exclusivo en busca de un plan B: un bicitaxi -algunos de ellos cobrando sumas elevadas por su servicio-, un bus o algún camión que se solidarice.



“Aquí hay varios intentos, muy sostenidos en el tiempo, para afectar esa parte del sistema. No por parte de quienes protestan de manera pacífica, sino de quienes, de manera sistemática, están bloqueando. Hay unos intentos de sabotaje a una flota que, para mí, deben investigarse por parte de las autoridades judiciales”, explicó, en su momento, Alberto Sánchez, investigador en seguridad.



César Restrepo, consultor en seguridad, también identificó que por fenómenos urbanos y sociales, propios del sector, las manifestaciones empiezan de una manera y terminan de otra. “Algunos fenómenos dan una mayor fortaleza a algo que empieza con una protesta, continúa con el deseo de afectación y que deriva en el aprovechamiento criminal de la protesta para generar sensación de caos”, dice.



La Secretaría de Gobierno confirma que entre el 18 de abril y el 12 de mayo se han desarrollado 18 intervenciones de la Fuerza Pública en el lugar.

Vecinos del horror

Ese caos, a medida que avanza la noche, se extiende por los barrios aledaños. Vecinos de los conjuntos vecinos al Portal y de barrios como Chicalá, Britalia, Las Margaritas y El Amparo han visto por las noches los disturbios e, incluso, han resultado afectados.



Una mujer le confirmó con fotografías y videos a EL TIEMPO cómo una granada lacrimógena cayó en su casa, ubicada en el Conjunto Alameda de San José II, en la noche del lunes. “Estaba acostando a mi hija de seis años, cuando uno de los gases rompió la ventana y cayó en la sala: se activó y la casa se llenó de gas. Tuvimos que encerrarnos en el cuarto, atinamos a echarnos agua y a turnarnos para tratar de respirar por la ventana. Mi esposo logró, luego, abrir la puerta de la casa. Unos vecinos nos acogieron”, cuenta Laura* y sostiene que tuvieron que irse provisionalmente a otra casa en el sur de Bogotá. Temen que su hija resulte afectada.

“El gas y las tanquetas ya son un vecino más”, dice Fabián Márquez, otro vecino del conjunto que le hizo un recorrido a este diario y le mostró los videos y fotos que él tomó que evidencian el dolor de cabeza que han tenido que vivir. “Nos han disparado gases, balas de goma - a mí me dieron en la pierna- y chorros de agua cuando nosotros nos asomamos a mirar o a llevarles agua o leche a los manifestantes. Los auxiliamos porque son humanos y la vida está por encima de todo: hoy auxiliamos a jóvenes, pero sí vemos a un agente del Esmad herido también lo vamos a ayudar”, cuenta Fabián. Cada una de estas afirmaciones tiene un video como evidencia: no es material de un grupo de WhatsApp, está en la galería de su celular y tiene como fecha las últimas dos semanas. Dice Fabián que solo tres noches han transcurrido en calma; el resto, no han podido dormir.



“Es desproporcionado, creo yo. Envían tres tanquetas a pasar por entre el barrio disparando esas nuevas armas que disparan y hay luces y sonido. Eso se siente como una guerra. Mi hijo tiene ocho años y se encierra en el baño”, agrega.

Lo que describe Fabián es ‘Venom’, un arma que la Policía confirmó está siendo utilizada y aseguró que está “reglamentada en su uso bajo el marco legal internacional (..) y bajo los principios básicos del uso de la fuerza”. “(Son) elementos que son utilizados cuando se presentan actos vandálicos, daños a bienes públicos o privados”, explicó el mayor Carlos Rodríguez.



Pero tal es el miedo que hay en el barrio que los vecinos izaron bolsas blancas en las rejas del conjunto en un intento por pedir paz. En algunas casas hay banderas blancas, banderas de Colombia izadas al revés y carteles en apoyo al paro nacional.



EL TIEMPO expuso estas denuncias a la oficina de comunicaciones de la Policía Metropolitana preguntando si se tenía conocimiento de esas quejas y se preveían ajustes para reducir las afectaciones. No hubo una respuesta concluyente.



A Fabián le preocupa que esa falta de respuestas y la repetición de la situación, noche tras noche, caldee los ánimos y sea el detonante de algo peor.



Por lo demás, Fabián y su familia, han vivido otros efectos de la crisis de las últimas dos semanas. Fabián tiene un negocio de máquinas de café que no ha podido operar al 100 % (ni ahora ni en pandemia), su esposa “llega como puede” a su trabajo en el banco y su hijo no ha podido volver al colegio.

Las denuncias

En medio de todo, han surgido todo tipo de irregularidades en el manejo de la protesta. Se han conocido casos como el de Diego Luna, quien denuncia haber sido golpeado por Policías al interior del Portal en la noche del 1 de mayo cuando él solo estaba grabando las protestas y el Diego Palma, quien, como confirmó la Secretaría de Gobierno, aseguró que recibió el impacto de una aturdidora en el pecho en la noche del 11 de mayo y fue trasladado al Hospital de Kennedy.



Aunque EL TIEMPO solo ha conocido de primera mano el caso de Diego Luna, organizaciones defensoras de Derechos Humanos afirman haber documentado otros casos más. La Campaña Defender la Libertad, por ejemplo, afirma que hay “8 casos de personas que han sufrido torturas al interior del Portal”. TransMilenio ha rechazado los actos de violencia, ha manifestado su voluntad de cooperar en las investigaciones y, el 5 de mayo, le envió una carta al Comandante de la Policía de Bogotá recordándole que las instalaciones del Portal no está diseñada para procedimientos de traslado. Ante nuevas denuncias,TM, la Defensoría y la Personería hicieron una comisión de verificación este jueves y sostuvieron que “no se hizo uso de las instalaciones del sistema para realizar arrestos durante las manifestaciones de pasado 12 de mayo”. Al conocer estas declaraciones, miembros del Espacio Humanitario le sostuvieron a EL TIEMPO que sí hay evidencias de nuevas detenciones.



Pero las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía van más allá. Temblores ONG asegura que, hasta 12 de mayo, hubo 20 hechos de violencia policial en la zona.



Frente a esto, la Secretaría de Gobierno le confirmó a este diario que, al momento, “la Dirección de Derechos Humano hace seguimiento a 40 casos de presunto abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública; por temas relacionados con agresiones verbales, agresiones físicas y detenciones arbitrarias”.



Fuentes expertas en la materia temen que la situación no haga sino agravarse por un factor delicado. “No hay respuesta d e los actores políticos para atender la situación, pero sí se manda a la Policía para lidiar con los descontento. Se les está buscando una salida de orden público, a un problema político y socia”, le dijo a este diario una fuente que conoce de primera mano la acción de las autoridades locales.

BOGOTÁ



*Por solicitud de algunas de las fuentes, EL TIEMPO se reserva sus nombres y protege su identidad.