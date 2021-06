El futuro incierto del portal Américas si no hay acuerdo

¿Qué pasará en el portal Américas luego del levantamiento de las marchas? En este territorio están ocurriendo cosas atípicas. Aunque sí hay protestas juveniles, la violencia y los actos de vandalismo se han desbordado. El riesgo está en que, tras el aprovechamiento de bandas al servicio de microtráfico, esta zona termine por convertirse en un olla más.



La alerta llega luego de que el Profe, hasta ahora uno de los miembros más visibles de la primera línea, hablara a través del espacio humanitario ‘Al calor de la olla’, otra organización horizontal de manifestantes. “Las protestas se sostendrán en el portal de las Américas, a pesar del anuncio del Comité del Paro, quienes interrumpirán las movilizaciones en Colombia”.

Ambas organizaciones están instaladas en la plazoleta frente al importante portal Américas, pero la primera línea se ha mostrado más resistente a un acuerdo. “Nos consideramos independientes. Respetamos las dinámicas del Comité del Paro, pero no las reconocemos como nuestras. No aceptamos el bajarse de la mesa ni que se acaben los bloqueos. La primera línea portal de la Resistencia sigue en pie de lucha y seguimos en un proceso de conformación de un movimiento político y, como tal, no vamos a descansar”, aseguró el Profe. Han sido claros en señalar que las vías de hecho no se van a abandonar por ahora y que defenderán a la población y a los manifestantes. “La primera línea prestará seguridad contra la represión estatal”, agregó. Pero ¿qué piden? Tienen al menos un pliego de 21 peticiones de carácter nacional y distrital.(Paro: entre el limbo y la urgencia de abordar los temas de fondo)

Una de las dificultades es encontrar una voz líder para llegar a acuerdos. Foto: Mauricio Moreno

Y, además, dicen que para iniciar el diálogo solicitan la no judicialización de los miembros de la primera línea por delitos relacionados con terrorismo, vandalismo, daño en bien público y demás delitos relacionados con bienes jurídicos protegidos y el reconocimiento del parque Mundo como una zona de campamento permanente para miembros de las primeras líneas que al momento de ejercer el derecho de la manifestación se quedaron sin hogar. “Exigimos que se nos establezca ese campamento con veeduría 24/7”.



El parque Mundo al que se refiere es un espacio público ubicado en inmediaciones del portal que ya ha sido ocupado con campamentos. Concejales han denunciado la ocupación de este espacio y el Distrito está al tanto de su existencia. Hace unas semanas, de hecho, se ofrecieron allí servicios distritales en el marco de una feria comunitaria. Ante la posibilidad de que el Distrito no conceda este espacio, el Profe aseguró que están abiertos “a escuchar otras opciones”.



Ayer fueron pocos los manifestantes que se resistían, pero se teme un rebrote. Foto: Mauricio Moreno

La Personería de Kennedy le solicitó ayer a la alcaldía local tomar las medidas necesarias en aras de preservar el orden público en el parque Mundo, ubicado en el suroccidente de la capital, y la Policía inició el desalojo, pero unas 50 personas se resistían. Los residentes están desesperados con el desorden. Sin embargo, lo más difícil para las autoridades es que allí confluyen muchas voces y ante la multiplicidad de peticiones y la ausencia de un líder único es muy difícil encauzar una solución. La misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en una entrevista con este diario que en este espacio se mezclan muchas cosas.

“La inmensa mayoría de las movilizaciones locales han sido pacíficas, de beligerancia, pero otra cosa es la violencia. En las Américas algo pasa a las 8 de la noche. Los manifestantes cambian, es como si llegaran otros nuevos, y hay actos violentos, vandalismo, bombas molotov, pedradas, y el Esmad no necesita ninguna autorización de un alcalde para intervenir en eso, la ley lo ordena”. Agregó que la ciudad ha pagado un enorme costo en afectación a la infraestructura pública y de movilidad para proteger la vida. “Los 28.000 millones de pesos que valen todos los daños no valen una vida, pero es un costo muy grande para los vecinos del portal de las Américas.



"Hablamos con los jóvenes, las familias y los vecinos, esas tensiones son difíciles. Yo diría que en las Américas es donde más políticos se han metido, con agenda, ideología y plata para tratar de sostener esa movilización y crear como una zona de despeje, un Caguán, lo cual es inaceptable en una democracia. Una cosa es compartir un espacio público para movilizaciones, otra es decir ‘este es mi espacio y nadie más se mete’ ”.



La mandataria también explicó cómo en las Américas hay un contexto desafortunado. Es un sitio que está al lado de tres barrios donde hay ollas de narcotráfico muy complejas: El Amparo, María Paz y Corabastos-Patio Bonito. Eso hace que ollas y narcotraficantes se estén aprovechando de la situación para girarle recursos a la desestabilización.



Es decir, “les conviene que haya unos chicos tirando piedras, manteniendo a la policía entretenida y no persiguiéndolos a ellos y a sus rentas criminales. Todo eso se mezcla de una manera complicada. Ahora, no es lo mismo un vándalo al que le paga la olla de narcotráfico que el chico humilde de Kennedy que está protestando con arte y cultura. Si los igualamos, los estigmatizamos y creamos más tensión. Vamos a tener cuidado para usar el canal adecuado”.

Académicos como el profesor Carlos Charry, director del doctorado y la maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, explican que no hay que dejar de lado que las manifestaciones en las Américas evidencian la complejidad de lo que ha sido este paro nacional. “Allí hay un proceso organizativo de jóvenes que sienten que sus reclamaciones, arengas y peticiones no han sido escuchadas desde el 2019 y además cuentan con un grado de legitimidad por parte de la población civil”.



No obstante, en su análisis, el experto también considera peligroso que haya infiltrados de grupos armados ilegales que sienten que la incursión de las protestas sociales y la presencia de la policía puede afectar sus negocios ilícitos. “Es una mezcla de factores los que están allí, pero, insisto, lo que más se debe resaltar son los liderazgos juveniles que reprochan a una sociedad que no los escucha ni les ofrece oportunidades de trabajo y educación”. Agregó que aunque este espacio ha sido intervenido por la alcaldía para buscar el diálogo, persiste una gran desconfianza porque sienten que estas reuniones no son el camino para lograr sus cometidos.



Pero lo cierto es que las alarmas no están encendidas por temas menores. La Policía Metropolitana de Bogotá ha hablado en varias ocasiones sobre la forma sistemática en la que los vándalos infiltrados atentan contra los miembros de la policía y la infraestructura urbana.



Hay videos en donde se ven hombres, literalmente, afilando machetes en el piso dispuestos a atacar y usando piedras, entre otros elementos rudimentarios. Decir que la violencia se desbordó no es exagerado. Y ni hablar de las denuncias por abuso y acoso sexual.



Asimismo, solo por mencionar un dato, los actos vandálicos en el portal Américas por daño de fachadas, vidrios y cortinas enrollables ya suman 33 millones de pesos, según la empresa TransMilenio.

Hay peticiones juveniles, pero también aprovechamiento político y criminal

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Hugo Acero, el panorama en el portal de las Américas cambió cuando el objetivo de la mayoría, que era concentrarse allí para protestar pacíficamente, fue suplantado por unos pocos cuyo único objetivo todos los días ha sido vandalizar el portal, el Cade y enfrentarse con el Esmad, especialmente en horas de la noche. “Todo esto agravado con la venta y consumo abierto de drogas y alcohol y la presencia de menores de edad, que cada vez es más notorio”.



Explicó que cerca del portal, en El Amparo, María Paz y algunos barrios circunvecinos de Bosa, existen organizaciones criminales dedicadas a la venta y distribución de drogas y ante la gran aglomeración en el portal, especialmente de jóvenes y menores de edad, se han dedicado a vender a quienes ya consumen y a inducir a quienes todavía no lo han hecho. “Incluso regalan drogas, especialmente bazuco, como lo denunciaron funcionarios de la Personería”, dijo Acero.



Frente a esta situación, los organismos de inteligencia e investigación criminal de la Policía y la Fiscalía han abierto varias noticias criminales y están recogiendo pruebas para ejecutar acciones contundentes frente a estos criminales.



Para el funcionario, la única manera para enfrentar las estructuras criminales organizadas es con inteligencia e investigación criminal que permita identificar y judicializar a todos los integrantes de cada estructura, atacar toda la cadena del negocio ilegal e incautar y expropiar los bienes adquiridos de manera ilegal, que es lo que más les duele.



Pese a esta cruda realidad, la Administración Distrital ha tenido un diálogo permanente con las organizaciones que promueven el paro y organizaciones de derechos humanos, a través de la ‘Mesa distrital de seguimiento al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización social pacífica’ y en varias oportunidades la alcaldesa se ha reunido con estas organizaciones.



Se ha intentado un diálogo directo con los grupos de ciudadanos y jóvenes que se congregan en el portal de las Américas, pero han terminado con hechos violentos de quienes no están interesados en dialogar. “Vamos a seguir insistiendo en el diálogo, sin dejar de atender los hechos de vandalismo, violencia y delincuencia que se presenten en este espacio”, concluyó Acero.

REDACCIÓN BOGOTÁ

