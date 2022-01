Se acerca el primer día 28 del año, y como todos los meses desde abril de 2021, esta fecha es sinónimo de disturbios, vandalismo y enfrentamiento entre civiles y la Fuerza Pública. Esa posibilidad ha creado un ambiente de tensión en los últimos días.



Este miércoles, de hecho, un helicóptero sobrevoló durante varios minutos la zona del Portal Américas, lo que aumentó la intranquilidad de los residentes, que el pasado martes volvieron a presenciar protestas.



(Le puede interesar: ‘Estamos esperando 14 órdenes de captura por disturbios en Bogotá')

Hemos aumentado la presencia de carabineros y temas de inteligencia FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, las autoridades confían en que el plan de contención -que incluye el acercamiento con las comunidades- dispuesto desde el 4 de enero en dicho sector, en el Portal Suba y en Usme logren apaciguar el conflicto en las zonas que se volvieron escenarios de protesta y disturbios desde el paro nacional.



No obstante, la pregunta es ¿qué tanto han funcionado estas estrategias? A solo un día de la complicada fecha lo único cierto es que esta será la prueba de fuego para el plan de intervención que han adelantado las autoridades y del que se esperan resultados.



De acuerdo con el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, la institución, en un trabajo articulado con la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, ha realizado actividades de prevención y ocupación, desde diciembre pasado, en espacios como el parque El Mundo, el barrio Betania, Chicalá, y la plazoleta del Portal Américas. “Hemos aumentado la presencia de carabineros y temas de inteligencia. Tenemos también una actividad disuasiva en diferentes lugares donde se están haciendo puestos de control acompañando a las comunidades en estos corredores peligrosos donde los delincuentes los atacan”, dijo el general.

No solo estamos preparados para el 28, sino para todos los días FACEBOOK

TWITTER



En esa misma vía, Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, aseguró que desde la segunda semana de enero la secretaría ha venido aumentando el número de gestores de convivencia que hacen presencia en el Portal Américas, Usme y Suba. Anunció que este viernes, dicho personal estará en las zonas críticas de la capital, desde la madrugada, para evitar posibles hechos de vandalismo. “No solo estamos preparados para el 28, sino para todos los días, desplegando un equipo de diálogo, de derechos humanos y trabajando de la mano de la comunidad para asegurar mayor convivencia en los barrios afectados”, dijo.



Por su lado, Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, señaló que se ha venido trabajando con la comunidad, los líderes, los frentes de seguridad y los gestores de convivencia que han sido afectados en el Portal Américas “y que han vivido muchos meses de zozobra e incertidumbre”.

(Para seguir leyendo: Molinos, ¿un nuevo frente de acción de la primera línea?)

Según el jefe de la cartera distrital de Seguridad, se ha hecho un trabajo de intervención en el Portal Américas, donde la comunidad ha manifestado sus preocupaciones y se han dado soluciones, como la instalación de un CAI móvil en el parque El Mundo, que presta labores de patrullaje adicional en una de las zonas más neurálgicas de este sector.



Entre los resultados, los datos de esta Secretaría y de la Policía muestran que hasta la fecha ya se han efectuado 13 capturas de miembros de la primera línea que presuntamente alteraron el orden público durante las manifestaciones de 2021 en Américas y Suba, y se espera que en los próximos días un juez de garantías expida las órdenes de captura contra 14 implicados más.

El Portal Américas está totalmente recuperado, al igual que el Supercade FACEBOOK

TWITTER

La alcaldesa Claudia López, al término de un recorrido por la localidad de Kennedy la semana pasada, afirmó: “El Portal Américas está totalmente recuperado, al igual que el Supercade, que ya cuenta con todos los servicios nuevamente”. Dichas declaraciones no cayeron muy bien entre la comunidad de ese sector.

(Además: Estos son los detalles de la intervención de la Policía en Portal Américas)

Comunidad, inconforme

Todo está igual. Sabemos que mañana vienen a dañar y la Alcaldía no hace nada porque ellos aseguran el derecho a la protesta FACEBOOK

TWITTER



Aunque la Alcaldía, la Policía y la Secretaría de Seguridad han intensificado las labores de intervención en el sector de las Américas, la comunidad aún no se siente segura. De acuerdo con Marco Ruiz, líder comunitario del sector Portal Américas, “la situación aún es muy crítica, nosotros hemos visto una mejora desde que nos instalaron el CAI móvil en el parque El Mundo, pero igual, nos siguen amenazando”.



Según Ruiz, aunque han sido días tranquilos, la noche del pasado 25 de enero, se volvieron a presentar desórdenes, “eso es lo que siempre pasa, uno o dos días antes se empiezan a agitar los ánimos y empieza el ataque contra la Fuerza Pública. No pueden decir que ya todo está solucionado, cuando lo único que hicieron fue arreglar el portal, pero el problema está en los barrios”.



Por su lado, Sandra Herrera, vecina del sector, señaló: “Todo está igual. Sabemos que mañana vienen a dañar y la Alcaldía no hace nada porque ellos aseguran el derecho a la protesta. En enero no había pasado nada hasta que el 25 ya empezaron a reunirse en el parque. Reconocemos que aquí ha estado ayudando la Policía, pero igual esto es una tensa calma. Para nosotros, la prueba de fuego es el 28, porque de verdad esperamos que los planes funcionen”.



Ahora bien, Esperanza Castro, habitante del barrio Las Margaritas, aseguró que las intervenciones de las autoridades han sido paños de agua tibia. “De nada nos sirve que hagan actividades o que pongan un CAI si este 28 de enero eso se va a poner terrible otra vez, nosotros esperamos que las cosas se calmen y todo esto que han hecho muestre los resultados que necesitamos en el sector”, afirmó.

(Le recomendamos: Éxodo, droga y delincuencia en la zona del portal de las Américas)

Un panorama complejo



De acuerdo con Néstor Rosania, investigador y corresponsal de conflictos y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, las soluciones en el Portal Américas no pueden ser solo el aumento de fuerza, sino que “tiene que haber intervención de los diferentes agentes del Estado, en esto la Alcaldía está haciendo muchos avances porque abrió las mesas de trabajo con algunos miembros de la primera línea para plantear soluciones de fondo”. Sin embargo, el experto advierte que esta situación evidencia una discordia con la posición del Ministerio de Defensa, que quiere militarizar la zona y sacar a los manifestantes por vías de fuerza.



Por su lado, Daniel Gómez, experto en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, expresó que el escenario que se puede esperar en el caso de que la estrategia no funcione es “la agudización de los conflictos en el que vamos a estar frente a una cascada de delitos, como las lesiones personales, las tentativas de homicidio y el daño en bien ajeno”. En esa vía, explicó Gómez, hay que focalizar los esfuerzos de la Policía para prevenir el desborde de la delincuencia y una posible reacción en cadena de la comunidad.

JONATHAN TORO