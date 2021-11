Mujer de 70 años fue asesinada por sujeto que contrató para pintar su casa

Una mujer de 70 años fue encontrada sin signos vitales dentro de su vivienda en el barrio Villa Adriana, de la localidad de Kennedy. De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, el crimen habría sido cometido por un hombre a quien contrató para pintar sus puertas y paredes.



"Mi primo venía a visitarla. Yo entré con él y lamentablemente la vi en la cocina sin vida. Le habían metido un trapo en la boca, la ahogaron y la acostaron boca abajo", relató un familiar.



Según los familiares de la víctima, la mujer vivía sola y decidió contratar a esta persona con el ánimo de ofrecerle una oportunidad. "Lamentablemente contrató a un extranjero para que pintara la casa. Las investigaciones dicen que fue él quien la agredió y le quitó la vida. (...) Todo habría sido por quitarle unos ahorros", dijo.



Por ahora, la única pista para dar con el responsable del crimen es un video de seguridad en donde se ve al sujeto ingresar a la vivienda a las 8:25 a.m. y 45 minutos más tarde, sobre sobre las 9:10 a.m., se le ve salir con un overol naranja.



"En la localidad de Kennedy, exactamente en la calle octava con carrera 69 C, la Policía atendió un caso en donde, al interior de una vivienda, se encontró a una persona de la tercera edad sin signos vitales. Este hecho está siendo materia de investigación por parte de las autoridades", señaló el coronel Alejandro Castro Bermúdez, oficial de inspección de la Policía.



Unidades del CTI y de la Policía Judicial asumieron la investigación del caso.

