¿Por qué subió la cifra de quemados con pólvora en Bogotá?

El número de personas que resultaron lesionadas cuando manipulaban artículos pirotécnicos se duplicó en la última temporada decembrina en Bogotá, es decir, la de 2019-2020.



Según el Instituto Nacional de Salud (INS), entidad adscrita al Ministerio de Salud, en el período 2018-2019 hubo 24 lesionados por manipular pólvora en la capital, mientras que la temporada actual está cerrando con 50 casos. Es decir, el aumento fue de un 108 por ciento.

“Esta situación nos tiene que llevar a la reflexión. Las lesiones con pólvora son completamente prevenibles”, dijo el actual secretario de Salud, Alejandro Gómez López.

Aunque es cierto que los accidentes con pólvora se pueden evitar, las autoridades no lograron contrarrestar el mal uso que de estos artículos hacen los ciudadanos. Algunos expertos aseguran que este fenómeno responde a numerosos factores.



“De alguna forma, se ha hecho más fácil conseguir la pólvora a través de medios que no son legales”, dijo Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia del INS. Walteros explica que incluso se sabe de expendedores informales que llevan los productos a domicilio. Según ella, estas modalidades de comercio generan que el control que lleva a cabo la Policía se dificulte, pues no es sencillo identificar cómo y por qué medios se venden estos artefactos si no hay un punto fijo en el que los expendan.



Aunque la venta de pólvora no está prohibida en Colombia, esa industria sí tiene una serie de regulaciones particulares. Los productos que contienen fósforo blanco no son legales, debido, entre otras razones, a su toxicidad. De igual manera, ni los menores de 18 años ni las personas en estado de embriaguez pueden manipular artefactos pirotécnicos.



Más allá de las normas que ya existen para regular el uso y la producción de pólvora, los expertos señalan que un factor determinante es la percepción que tiene un sector de la sociedad de los riesgos que se asumen al manipular estos productos.

De alguna forma, se ha hecho más fácil conseguir la pólvora a través de medios que no son legales FACEBOOK

TWITTER

“El proceso educativo que se había consolidado se descuidó durante los últimos años”, señaló Hernando Nieto, exdirector de la Asociación Colombiana de Salud Pública.

Para Nieto, todo el Estado debe tener una visión más integral a la hora de establecer políticas públicas relacionadas con la pólvora.



“Por ejemplo, el Instituto para la Economía Social (Ipes) debería hacer un censo de las personas que comercializan pólvora de manera informal y, a partir de eso, se podría hacer un proceso de reubicación laboral”, explicó el médico, quien también sostuvo que las medidas no se deben limitar a la temporada de final de año. Según él, las entidades estatales deben hacer un esfuerzo continuado, no solo en temas de educación, sino también en políticas de reducción de la informalidad, que den alternativas a las personas que se dedican al comercio de estos productos.



En contraste, Diana Walteros sostuvo que la responsabilidad también recae en los ciudadanos. “Un sector de la población aún no entiende que la manipulación de la pólvora no debe hacerse si no se es experto”, explicó.



BOGOTÁ

@BogotaET