Cara a cara de la revocatoria de la alcaldesa de La Calera

Este domingo, 9 de septiembre, en el municipio de La Calera se realizarán las votaciones para al revocatoria de la alcaldesa Ana Lucía Escobar.



La jornada se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Para la jornada hay 22.033 ciudadanos habilitados y para que sea aprobada, 5.203 personas deben votar por el sí (40 por ciento de la población que sufragó para la elección de alcalde en el 2015). En caso contrario, la alcaldesa podrá continuar en su cargo.

Tenga en cuenta que por las votaciones habrá ley seca en el municipio, desde el sábado a las 6 de la tarde, hasta el lunes, a las 6 de la mañana.



EL TIEMPO le presenta aquí algunos de los argumentos a favor y en contra de la revocatoria, que hoy tienen divididos a los habitantes del municipio.

¿Ha sido escasa la inversión pública en infraestructura?

Promotores de la revocatoria: Dicen que es sorprendente que en los años 2016 y 2017 la Alcaldía de La Calera recibió los mayores montos de presupuesto público en su historia. Se habla que superaron más de $ 40 mil millones de pesos por año. Sin embargo, aseguran que la ejecución de presupuesto en obras públicas (como vías) es baja, comparada con la alta contratación de funcionarios.



Alcaldesa de La Calera: "Los recursos del presupuesto se incrementaron porque la administración pasada firmó una licencia de parcelación a Cémex, y los recursos entraron cuando yo llegué. El municipio tiene 600 km. de vías terciarias, en 33 veredas. En 2016, $ 1.900 millones se invirtieron para construir vías y placa huella en zona urbana y rural y $ 2..261 millones en en 2017. En mantenimiento, en el 2017 fueron $ 339 millones destinados, y en el 2018, $ 255 millones.

¿Aumentó la nómina de funcionarios de la Alcaldía?

Promotores de la revocatoria: Aseguran que hubo un aumento desmesurado de la contratación directa en la administración, El presupuesto para contratación es mucho más alto que el de inversión en obras públicas, dicen. Y basado en ello justifica la construcción de un nuevo palacio municipal, que no sería prioritario, según sus detractores.



"Pasó de 2.782 millones de pesos en el primero año de Álvaro Villegas a 8.774 millones en el primer año de Ana Lucía Escobar", señalan.



Alcaldesa de La Calera: "Falso. Yo tengo 255 contratistas. La Calera es un municipios de 32.000 habitantes y la planta de personal no llega ni a los 100. El promedio de funcionarios en administraciones pasadas está entre 200 y 255".



"Tenemos un problema grave, porque en la Casa de Gobierno no caben todos los funcionarios. Nosotros en arriendo pagamos 300 millones de pesos al año. Planteé la ampliación del palacio municipal, tenemos un lote de 5.000 metros cuadrados. En pocos días tenemos la licitación. Tenemos 4.000 millones apartados para esa obra".

¿Busca aumentar el número de construcciones en el municipio?

Promotores de la revocatoria: Proyectos como el plan parcial La Toga no le dará espacio a viviendas de interés social. Además, con este proyecto y el de expansión urbana n.° 4 se construirían a unas 5.000 viviendas, lo que aumentaría exponencialmente los habitantes del municipio. Señalan que años atrás trató de gestionar otro proyecto de 2.500 viviendas a las que los beneficiarios no podrían acceder por sus altos costos.



Alcaldesa de La Calera: "Cuando llegué hice una encuesta de quiénes de la Calera necesitaban Vivienda de Interés Social. Me aparecieron 2.000 personas. Me pegué a la Ley Lleras para solicitarlas, y se me vino todo el mundo encima. Eso me lo sacan aún en cara, y el proyecto se archivó".



"Lo del licenciamiento de Cémex es otro proyecto. Ellos pagaron una licencia de parcelación pero hasta ahora ese proyecto quedó ahí y fue la administración pasada la que firmó esa licencia, no yo".

¿La alcaldesa no ha representado intereses de la comunidad?

Promotores de la revocatoria: Señalan que no ha sentado una posición que represente los intereses de los calerunos, frente a proyectos conjuntos con Bogotá como el parque Embalse San Rafael, "devolviéndole las 40 hectáreas que habían sido dadas al municipio como compensación para hacer su propio parque firmando un otro sí lesivo para los intereses del municipio y perdiendo toda capacidad de negociación", dicen.

Además, se quejan de que su carente gestión frente a la Nación, con obras como la Perimetral de Oriente de Bogotá, que ha afectado la movilidad del municipio.



Alcaldesa de La Calera: "El embalse San Rafael lleva casi dos años en mesas de trabajo con los calerunos, en donde han participado las mismas promotoras de la revocatoria. Están en estudios y diseños. Entraremos en negociaciones, porque hay que recordar que el propietario del terreno donde se va a desarrollar es el Acueducto de Bogotá".



"Frente al POB esa es una obra nacional, y yo he hecho todas las gestiones para que el contratista cumpla con los tiempos y agilice la construcción porque yo misma he manifestado que los cierres son un dolor de cabeza para los calerunos".

BOGOTÁ

En Facebook: EL TIEMPO BOGOTÁ y en Twitter: @BogotaET

miccru@eltiempo.com