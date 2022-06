Desde hace nueve años, en la ciudad se viene intentando cambiar o modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Sin embargo, dos de esos esfuerzos han sido infructuosos, y el de la actual mandataria acaba de quedar en el limbo por decisión judicial.



(Le puede interesar: Qué se afecta y qué no con la suspensión del POT de Claudia López).

El juzgado quinto administrativo oral, al decidir sobre una demanda del senador electo Miguel Uribe, ordenó la suspensión del decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, por medio del cual la alcaldesa Claudia López adoptó la hoja de ruta de la capital para los próximos 14 años. El exsecretario de Gobierno plantea que la mandataria no tenía competencia para expedir la norma porque faltaron 48 días de trámite (descontando el tiempo utilizado por el Concejo en la discusión de recusaciones e impedimentos).



Y si bien es una decisión provisional, mientras hay un fallo de fondo, el efecto inmediato es que congela una serie de decretos, directrices y estrategias para la ciudad. Entre los temas que quedan en stand by están la protección de la estructura ecológica principal, la no expansión del área urbana, la protección de moradores en proyectos que engloben parcial o totalmente una manzana, las nuevas condiciones para el traslado de bodegas de reciclaje y la adecuación de las llamadas ECA.



También quedan en vilo la mezcla de usos del suelo para la localización de equipamientos dotacionales, los proyectos de consolidación y renovación urbana, el área mínima para las viviendas de interés social y de interés prioritario, la regulación de los procedimientos para la localización y desarrollo de equipamientos dedicados al cuidado de la salud y de los servicios sociales, de seguridad ciudadana y defensa, entre otros.

Es con mayor control y veeduría ciudadana del proceso desde el mismo Concejo, es construyendo el POT desde la corporación. FACEBOOK

TWITTER

“El POT cumplió todos los requisitos, todos los trámites y los 90 días de término perentorio. Lamento mucho que por ese juego politiquero se presentaran 66 recusaciones (...) infundadas (...) para no dejar debatir”, dijo la mandataria en defensa de su decisión de expedir el Plan por decreto.



La Administración anunció que presentará la apelación (se espera que lo haga el martes) y que confía en que el Tribunal Superior de Bogotá resolverá en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual da 20 días. No obstante, los magistrados pueden tomarse el tiempo que consideren necesario. En el caso del POT del exalcalde Gustavo Petro, la suspensión se dio en 2014, y la decisión de nulidad, cinco años después (en 2019). Él sancionó la norma aunque el Concejo se había pronunciado en contra de su proyecto de acuerdo.



Una suerte parecida corrió la propuesta de POT del exalcalde Enrique Peñalosa. Luego de superar una amplia fase de concertación y socialización, el Concejo de la ciudad, atendiendo la solicitud de la en ese momento alcaldesa electa, decidió no discutir el proyecto de POT, y con eso hundió un nuevo intento.



(Lea también: POT de Bogotá: ¿por qué suspendieron, de forma provisional, su aplicación?).



Ahora la ciudad parece estar repitiendo el difícil camino de cambiar el POT, que apenas alcanzó a ver la luz cinco meses y medio, desde su expedición por decreto en medio de la resistencia de varios sectores que reclamaban volverlo a presentar para que la discusión fuera más amplia y saliera por consenso. De hecho, contra la norma suspendida aún hay varias demandas por resolver.

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto del POT fue radicado el 10 de septiembre de 2021 por la Administración en el Concejo. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Mientras se produce una sentencia de fondo sobre el trámite en el Concejo del POT, en la ciudad se debe volver a aplicar el decreto 190 de 2004, que empezó su proceso en la alcaldía de Antanas Mockus y fue promulgado por Lucho Garzón.



Sin embargo, el secretario jurídico, William Mendieta, considera que ese POT se quedó obsoleto porque no responde a las necesidades actuales de la ciudad ni del mundo globalizado que hoy tenemos. El funcionario dice también que la norma que regula la promulgación de los POT (Ley 388 de 1997) requiere una revisión.



“Es una norma que lleva 24 años y que, a pesar de que tuvo una modificación, es necesario que se entre a revisar si es la que necesitan los alcaldes para reformar los POT. Por la misma evolución y visión que han tenido las ciudades en los últimos 15 años”, señala Mendieta.



No obstante, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, advierte que el problema no se resuelve cambiando la Ley 388 ni con más leyes. “Es con mayor control y veeduría ciudadana del proceso desde el mismo Concejo, es construyendo el POT desde la corporación”. Y agrega que el tema de fondo es que en el ordenamiento territorial también convergen intereses económicos, políticos y sociales que le dan valor al suelo en el futuro inmediato. “De allí la necesidad de llegar a consensos, donde el escenario para resolver este tipo de conflictos es el Concejo”, afirma.

Una mirada diferente tiene María Carolina Castillo, presidenta de Probogotá Región, quien asegura que a los POT hay que despolitizarlos en la medida en que se “vuelven agenda personal de un gobernante”.



Para Castillo, el Plan de Ordenamiento es un instrumento técnico de mediano plazo y para varios periodos de gobierno. “Parte de lo que nos ha pasado, en particular en el caso de Bogotá para adoptar un POT, es que se le ha puesto la impronta de un alcalde y se ha dejado de lado la impronta de la ciudad”.



(Siga leyendo: De nuevo, incertidumbre en trámite y expedición de licencias urbanísticas).



Con esa posición se identifica Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. “Este es un tema que debe responder a criterios técnicos y a objetivos, más que a visiones políticas de una administración. Si bien desde la norma se busca este propósito, en la práctica la politización de los temas hace difícil lograr consensos”.



El urbanista Mario Noriega subraya que la solución a las dificultades para modificar los POT es “actualizar la Ley 388” y “evitar que cada alcalde quiera imponer su Modelo de Ocupación Territorial (MOT)”. Cita como ejemplo que en Chicago (Estados Unidos) tienen el mismo MOT desde 1909 y actualizan el POT cada 29 o 30 o hasta 47 años”. De hecho, dice que hay ciudades europeas que tienen el mismo MOT desde el siglo XVI. “Solo aquí aparecen genios que quieren cambiar todo cada 12 años”.

A quiénes impacta la suspensión

Los temas ambientales

Angélica Álvarez, líder ambientalista:



“Es un gran retroceso ambiental. Regresar al 190 implica quedar sin herramientas para que la ciudad tenga cómo enfrentar los cambios climáticos, porque, desafortunadamente, esa norma no hablaba de esos temas, y hoy tenemos una emergencia climática que necesita herramientas para afrontarla. Y cada año que pasa sin una ruta para la ciudad son años que nos alejan de cumplir las metas frente a una ciudad sostenible ambientalmente. Y en cuanto a la salud pública, en la medida en que la ciudad tenga espacios que faciliten la diversidad biológica y la conectividad biológica, también se permite una mejor calidad de vida en salud mental y física y en calidad del agua”.

Los barrios residenciales

Diana González, líder de La Esmeralda:



“La suspensión del POT nos muestra una luz de esperanza para los moradores, ya que se da la posibilidad de que ahora sí la Administración distrital escuche a las comunidades afectadas y se logre un POT concertado, como debe ser. Los tratamientos de proximidad y servicios especiales contemplados en el POT para nuestro territorio van a producir efectos de deterioro, le abre las puertas al proyecto de renovación Ciudad CAN, además de desplazar a moradores hacia las afueras de Bogotá. La Esmeralda es un conector ambiental por su ubicación estratégica, y la naturaleza que lo compone lo convierte en un paisaje natural que ha de ser conservado y preservado”.

Construcción de vivienda

Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca:



“A pesar de que Camacol decidió acompañar a la Administración en un proceso de reglamentación que permitiera la implementación de proyectos de vivienda, a partir del decreto 555, este proceso no había rendido sus frutos y, por tanto, hoy las curadurías no han podido emitir la primera licencia para un proyecto de vivienda nueva. El efecto de la aplicación del 190 para el sector es tener una norma cierta que, independiente de que nos guste o no, nos permite trabajar. El llamado desde Camacol es a que se permita, a través de las normas, la seguridad jurídica que se requiere para poder sacar a delante los proyectos de vivienda y, en general, de infraestructura que necesita nuestra región”.

Los recicladores

Nora Padilla, líder recicladora:



“El POT (decreto 555) no nos favorece. Su redacción es bastante difusa; parece que tiene soluciones, pero en realidad no. Los recicladores no logramos que la Administración se comprometiera en mejorar las condiciones de ubicación de las ECA. Nos tocaría reubicarnos en la ciudad y no lo vemos fácil. La mayoría de las ECA ya están en zonas industriales y de cercanía, y nos exigen un área de 500 m², pero la mayoría son de menos. Además, muchas de las organizaciones siguen en condiciones de altísima vulnerabilidad y los costos en arriendo y transporte son casi imposibles. Y afecta la subsistencia de los recicladores, porque sería muy difícil que lleguen a las ECA con sus vehículos de tracción urbana”.





GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

@guirei24

Más noticias