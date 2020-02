¿Por qué se está perdiendo la batalla contra el hurto callejero?

El hurto a personas en Bogotá, a la luz de las cifras, es un delito desbocado. Entre 2018 y 2019, el número de casos aumentó un 20,2 por ciento, y solo en enero de este año se reportaron 10.742 hechos, un 25,5 por ciento más que en el mismo mes del año pasado.

Además de esto, las estrategias y los planes de choque no arrojan los resultados esperados, la percepción de inseguridad no cede, hay alta insatisfacción con la aplicación de la justicia, y las cárceles, con un hacinamiento superior al 50 por ciento, lejos de resocializarlos, están profesionalizando a los delincuentes en el mundo del crimen.



Estas fueron algunas de las reflexiones que más de 200 personas relacionadas con temas de seguridad y política criminal (funcionarios de la Policía, Fiscalía, Secretaría de Seguridad, jueces, líderes comunitarios, organizaciones sociales, académicos, entre otros) hicieron en medio de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Justicia y la Universidad Nacional para "desarrollar una estrategia de sensibilización y concientización ciudadana de la política criminal".

“Tenemos en Colombia una victimización superior a 6 millones de personas. Es gente que ha visto cómo el riesgo de ser víctima de un delito se ha concretado. Además, la mitad de los colombianos tienen una persona cercana que ha sido víctima. Es un problema grande el de la inseguridad”, estimó el doctor Édgar Ardila, de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional, quien agregó que uno de los principales obstáculos para resolver este inconveniente es que la víctima se siente desprotegida.

Esta afirmación se puede sustentar en la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos (BCV), que indica que el 70 por ciento de los ciudadanos consideran baja la probabilidad de que un delito sea sancionado en la ciudad.



Esta desconfianza con la justicia está generando, además, que haga carrera la idea de que cuando una persona atraca a alguien, y las autoridades no la castigan, los miembros de la comunidad podrían darle una golpiza al responsable. Según BCV, el 41 por ciento de los bogotanos estarían de acuerdo con esto.



“Si prospera la idea de que la forma es que la gente se defienda con armas del que lo va a robar, los hurtos van a bajar y los homicidios van a subir”, advirtió Ardila.

Pero ¿en qué momento se llegó a que seis de cada 10 ciudadanos sientan que la inseguridad aumentó en los últimos seis meses, según la última encuesta de victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)?

Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, buena parte de la explicación está en que las autoridades de seguridad del país se dedicaron en los últimos 30 años a combatir la amenaza terrorista de grupos subversivos y violentos, y descuidaron a los grupos pequeños urbanos que se fueron especializando en distintos delitos, principalmente el hurto, como una muy rentable fuente de ingresos.



“Los delincuentes se fueron especializando e incluso capacitaron a sus mismos miembros y articularon y fortalecieron redes para generar acciones directas y perfilar personas y zonas, lo que se conoce como el famoso control territorial”, argumentó Nieto.

El experto agregó que ya no se trata de un ladrón esporádico que aprovecha una oportunidad para robar a un peatón en la calle, sino que son empresas criminales con tentáculos en distintas zonas, con planes de acción e, incluso, redes de distribución de los artículos hurtados.



Esto ha sido entendido por las autoridades, que han implementado poderosas estrategias de lucha frontal contra estas estructuras, pero por ahora no han logrado impactar en la reducción de los atracos callejeros.



Muestra de ello fue la operación Metrópoli, ejecutada el año pasado en la ciudad y que se desarrolló en cuatro fases. Esta estrategia, según la Policía de Bogotá, permitió desarticular 93 estructuras criminales y la captura de 1.978 personas, de las cuales 1.424 fueron en flagrancia y 554 por órdenes de captura.

De hecho, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, manifestó recientemente: “Estamos identificando y atacando estructuras criminales organizadas que se dedican a esta clase de hurtos para poder desarticularlas y presentarlas con suficientes evidencias ante los jueces”.



Para Alberto Sánchez, investigador en seguridad, la lucha contra estos grupos delincuenciales está fracasando porque el sistema judicial es muy lento en comparación con el dinamismo de este delito.



“El hurto es dinámico, flexible, articula en los territorios, pero sobre todo en lo judicial es un delito de bajo impacto, tal y como lo interpreta el Código Penal, pero de un impacto enorme en la percepción pública sobre el bienestar de los ciudadanos”, dijo Sánchez.



Pero, además de estas razones, otro elemento que explica por qué el hurto a personas no cede en la ciudad es la existencia de un mercado interno de objetos robados que alimenta la cadena criminal.



“Le hace falta a la Administración llevar a cabo esfuerzos operativos y administrativos, pero también culturales, para que la gente entienda que si compra robado es parte del problema, no es marginal”, concluyó.

¿Cómo controlar los atracos?

Las más de 200 personas que participaron en el convenio del Ministerio de Justicia y la U. N. plantearon alternativas para contener los robos en Bogotá.



Por un lado, concluyeron que enviar a prisión a quien infringe la ley no es suficiente para garantizar la seguridad y reparar los daños a las víctimas, y, por otro, que se necesitan la prevención comunitaria y el fortalecimiento de las políticas sociales.



“La cárcel no responde a los problemas de seguridad y no logra la contención del fenómeno criminal que afronta el país; por el contrario, agrava la conflictividad social y facilita la posibilidad de delinquir y reincidir”, concluyeron los participantes.



El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, acerca de los atracos manifestó recientemente en conversación con EL TIEMPO: “Ya tenemos sectores donde cometen el mayor número de hurtos, y allí vamos a focalizar nuestro mayor esfuerzo.



Vamos a tener presencia de policía en los puentes, en los parques, en TransMilenio, y eso nos va a llevar, primero, a que haya presencia de policía, pero también a que la gente se sienta más cercana a la institución, que tenga la posibilidad de informar”.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom