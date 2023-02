En la mañana de este lunes, la Fiscalía confirmó que la persona señalada de atropellar a Stiven Vega Contreras, el joven de 19 años que trabajaba en las obras de la avenida 68 cuando ocurrió el siniestro vial, fue dejado en libertad.

Vega Contreras, un auxiliar de tráfico del grupo 8 de la obra, murió a las 4:30 a. m. del sábado 18 de febrero, en la Clínica El Nogal, luego de que un vehículo, conducido por un sujeto en aparente estado de embriaguez , lo atropellara en la calle 100.



Según información proporcionada por el IDU, Joan Stiven fue arrollado a las 2 a. m., cuando regulaba el tráfico y apoyaba con las labores de traslado de una de las máquinas de la obra.



Versiones de testigos que estuvieron en el lugar indican que el hombre causante del siniestro vial habría intentado huir de la escena.



De hecho, ese día la Policía de Tránsito le impuso una multa por conducir bajo el influjo del alcohol la camioneta de placas JHO 172.

Vega fue arrollado en la calle 100 con avenida Suba por una camioneta cuyo conductor habría intentado huir del lugar Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Por qué quedó libre?

De acuerdo con el ente acusador, el imputado, quien respondería al nombre de Carlos Roberto Valderrama, quedó en libertad por insuficiencia de elementos materiales probatorios para formular imputación.



"Si bien está probado el estado de embriaguez del indiciado, más no así los hechos porque el caso se presentó sobre la media noche y a las 8 a.m. se hizo, al parecer, la inspección", explicaron desde la Fiscalía.



Además, agregaron que "el fiscal no sabe si hubo modificación de la escena por eso se hace necesario los videos para revisar la ocurrencia de los hechos".



La Fiscalía también señaló que el procesado será citado a audiencia para formulación de imputación apenas se recopile toda la información y material probatorio.



En conversación con EL TIEMPO, Anderson Vega, hermano de la víctima, señaló que "No nos parece. Tenemos los videos de cuando lo capturan. Al tipo lo persiguieron para que no se volara. Qué más tiene que pasar para que él pague", dijo.

REDACCIÓN BOGOTÁ

