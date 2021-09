El ABC para entender por qué protestan los recicladores

Desde el próximo lunes 20 de septiembre, 61 asociaciones y funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos se sentarán a negociar una a una las exigencias de los recicladores, tras los acuerdos alcanzados en la noche del martes. El Tiempo le cuenta qué se va a discutir y cuáles son las inquietudes de los trabajadores.

¿Cómo funciona el esquema de aprovechamiento?

Los recicladores son los encargados de llevar el material de aprovechamiento a las asociaciones y colectivos de reciclaje, las cuales reportan los kilos entregados por los trabajadores en la plataforma del Sistema Único de Información o SUI, a través de facturas electrónicas. Posteriormente, los operadores privados realizan los cobros a los usuarios por concepto del servicio de aseo. Estás empresas también son las encargadas de pagar a los organizaciones a través de una fiducia, previa verificación y autorización por parte de la Superintendencia.

Mecanismo de reversión

Uno de los desacuerdos entre ambas partes, es el denominado 'mecanismo de reversión' presente en la resolución 46075 y que contempla el aplazamiento en los reportes que indican el número de toneladas de material recogido por los recicladores en el Sistema Único de Información, hasta que la entidad no compruebe que dichos residuos cumplen con las normas de aprovechamiento. Según Natasha Avendaño, con este documento, expedido el 19 de octubre de 2020, se busca proteger a los usuarios de cobros indebidos por residuos que no hacen parte de la actividad de reciclaje, cómo la chatarra o los que provienen de construcciones.

¿Cuáles son las exigencias de los recicladores y las asociaciones?

1. Las organizaciones exigen que la Superintendencia garantice que los recicladores puedan cobrar las toneladas reportadas previamente en el sistema.



2. Los recicladores solicitan que se cree un sistema de compensación para las toneladas que se han reversado por no cumplir con los requisitos de aprovechamiento de la entidad.



3. También exigen que se les reconozca la trazabilidad de los residuos aprovechables que los recicladores reportan en el SUI y que no les soliciten más información. Actualmente los recicladores y asociaciones reportan en el sistema el material, la cantidad y la micro-ruta y macro-ruta.



4. Los recolectores piden que materiales como la chatarra o la madera sean aceptados como residuos de aprovechamiento.



5. Por último, exigen que la Superintendencia reconozca la falta de un mecanismo para identificar la duplicidad de recicladores. Según las cooperativas de reciclaje la entidad los están obligando a reportar si existen recolectores que llevan sus residuos en uno o más puntos de entrega.

¿Qué dice la Superintendencia?

Según Natasha Avendaño, con esta resolución la entidad ha logrado reversar 68.000 toneladas de material que no cumple con los requisitos de aprovechamiento, equivalentes a cerca de $10.000 millones que los operadores privados no pagaron a la fiduciaria que genera los giros a las asociaciones de reciclaje, y que a la vez no se cobraron a los usuarios.



"La remuneración vía tarifa en la actividad de aprovechamiento desde 2016 hasta 2021 ha sido de alrededor de 700.000 millones de pesos. Las organizaciones han venido recibiendo esta tarifa y son ellos las encargadas de trasladar esos recursos a sus recicladores. Nosotros hemos recibido reiteradas denuncias acerca del no traslado de estos recursos a los recolectores", señala Avendaño.

¿En qué van las negociaciones?

Las negociaciones entre las asociaciones y la Superintendencia comenzaron ayer sobre las dos de la tarde y finalizaron cerca de la media noche. En la reunión estuvieron presentes 19 líderes de los recicladores, la Superintendente Avendaño, funcionarios de la Alcaldía, de Uaesp, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo como garantes.



El primer resultado tangible fue el levantamiento del plantón y la solicitud de un cronograma de trabajo por parte de la Superintendencia a los recicladores, el cual debe dar inicio el próximo lunes.



También se acordó que hoy, a partir de las dos de la tarde, ambas partes se reúnan en la sede de la entidad, para aclarar el funcionamiento de los indicadores y el proceso de medición de las tarifas.

REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET