Qué hay detrás de la pelea entre Petro y Claudia López

Los bogotanos están siendo testigos de la confrontación entre el precandidato presidencial Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, que cada vez más va subiendo de tono y podría continuar en la medida en que se acercan las elecciones para Congreso y Presidencia en el 2022 e incluso las regionales de 2023.



(Le puede interesar: Claudia López le ha ganado tres tutelas a Colombia Humana)

El último episodio de esta pelea fue el fallo de tutela que, en segunda instancia, confirmó que la mandataria no había violado ningún derecho fundamental de miembros de Colombia Humana ni de dicho partido, como reclamó el senador buscando obligar a López a retractarse de sus afirmaciones en las que supuestamente vinculaba a algunos de sus líderes con la primera línea y con los actos de vandalismo que se vivieron en la ciudad en el marco del prolongado paro nacional.

Esta es la tercera tutela que pierde Colombia Humana frente a la alcaldesa y que tenían el mismo fin. De hecho, la mandataria dio a conocer en Twitter el fallo. Lo mismo hizo con las anteriores decisiones judiciales que han salido a su favor.



“Nuevamente, la justicia desmiente a Gustavo Petro y Colombia Humana. Nunca he violado sus derechos. Son ellos los que han pretendido censurar el control a su irresponsable accionar de radicalización política que ha llegado a acciones violentas que debemos lamentar, no justificar”, tuiteó López el martes pasado.

Antes de que el senador interpusiera su tutela tuvo un cruce de cartas y mensajes con la mandataria. En junio, por ejemplo, la alcaldesa afirma que “con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana”, y el senador responde señalándola de haberse pasado a la derecha para intentar detener al progresismo. Y en octubre López manifiesta: “Por tercera vez Colombia Humana pierde en su intento de censurarnos por denunciar su irresponsable política de mentir, radicalizar, dividir, no hacer ni dejar hacer”, y Petro contesta: “Has untado de sangre Bogotá y no calumnio. Tú, sí”.

(Lea: Petro interpone tutela contra Claudia López por declaraciones de vandalismo)

Cuando el claudismo decía que no le podíamos ganar a Uribe competía en progresismo; ahora, que saben que solo una coalición total de la derecha y él puede intentar detenernos, se traslada a la derecha.



El paso de Claudia a la derecha es calculado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2021

Lo que rebosó la copa de Colombia Humana

Si bien para algunos integrantes de Colombia Humana, como la concejal Susana Muhamad, la estigmatización de líderes y de su partido por parte de la mandataria bogotana fue “la gota que rebosó la copa” y aumentó el nivel de tensión, para otros, el pulso entre estas dos cabezas visibles de la izquierda y del centro-izquierda es más de fondo y tiene orígenes en la campaña para la alcaldía de Bogotá del 2019.



Después de la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia en el 2018, cuando Claudia López –en la primera vuelta fue fórmula de Sergio Fajardo– apoyó las aspiraciones de Petro, se convirtió en candidata a la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo por elección popular más importante del país, en contra de las intenciones del senador, que la señaló de haberse desmontado de un momento para otro de la posibilidad de una coalición. Pero luego, según la concejala Muhamad, López hizo campaña con las banderas de Colombia Humana y una vez electa terminó haciendo una agenda tradicional.



La concejala destaca que los aleja de la actual administración el modelo de salud, la lógica social, la visión de movilidad, la región metropolitana, el manejo de la protesta social, la relación con la policía, las actuaciones frente a las crisis humanitarias (con indígenas y recicladores) y el tratamiento a la población más vulnerable.

(Además: Claudia López llama oportunistas a Petro y a Uribe)

#ClaudiaAlcaldesa Pare la Represión YA!! Esto es lo que tienen que vivir ya durante más de 6 noches seguidas los vecinos del Portal de las Américas #ParoNacional12M pic.twitter.com/mxCBywHRei — Susana Muhamad (@susanamuhamad) May 13, 2021

'Claudia lo que hace es defenderse'

Sin embargo, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano (esposa de Claudia) dice que fue Petro quien intentó tener candidato aparte y, cuando ya Claudia era oficialmente aspirante a la alcaldía, quiso poner como condición “romper” el contrato del metro elevado, algo que López “no aceptó por los efectos para la ciudad”, como demandas billonarias y dejar, finalmente, a la capital sin un sueño de 70 años. En esas elecciones, Gustavo Petro respaldó a Hollman Morris, quien no tuvo ninguna opción de llegar al Palacio Liévano.



Lozano señala, además, que el líder de Colombia Humana ha hecho todo tipo de acusaciones contra la administración de Claudia López y que ella en el primer año estuvo callada y ahora lo que hace es defenderse. “Muchos sectores de Colombia Humana han jugado a radicalizar a los jóvenes, esa es la campaña de Petro: ni hacer ni dejar hacer”.

(También: Alcaldesa: 'Alias Camilo era como un jefe del secretariado de las Farc')

.@petrogustavo lleva 3 años diciendo q líderes de coalición de la esperanza y verde somos fascistas, genocidas, corruptos, paramilitares, neoliberales



¿Quiere unirse con políticos así?



¿Reconoce que ha sido su estrategia de difamación para destruir reputación de competidores? https://t.co/K43lzKMrkN — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) September 10, 2021

El senador Antonio Sanguino (Verdes) coincide con Lozano en el sentido de que hay unas diferencias ideológicas que quedaron en evidencia después de la campaña presidencial y que luego fue el líder de Colombia Humana el que “no quiso hacer parte de un acuerdo alrededor de la candidatura de Claudia López”, quien había convocado a una coalición a varios sectores del proyecto político de Petro.



“Luego de que Claudia ganó la alcaldía, su bancada no quiso hacer parte del gobierno ni él la persuadió. Se declararon en independencia y luego en el Concejo desarrollaron una estrategia de oposición política y ahora se ha declarado bancada de oposición”, recuerda Sanguino.

Hay pragmatismo electoral de Claudia y Petro

Pero más allá de los señalamientos de uno y de otro lado, analistas políticos consultados por EL TIEMPO consideran que el motivo de la pelea realmente son las elecciones de Senado y Cámara y Presidencia de la República, y la intención de ambos líderes de obtener votos de la izquierda, del centroizquierda y del centro.



Jairo Libreros, analista político, señala que en medio de la confrontación entre los dos políticos no hay un tema de ideologías propiamente, sino de “pragmatismo electoral”, que es “ser el titular y dueño del centro del espectro político, que les permita tener un margen de maniobrabilidad muy fuerte en el 2022 y 2023”, y que en ese juego las tutelas “son pequeñas batallas”.

Carlos Andrés Arias Orjuela, docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado, dice que la confrontación Petro vs. López hay que mirarla a corto y mediano y largo plazo. En el primero, considera que hay una “estrategia de posicionamiento, reputación y favorabilidad de los dos actores políticos con miras a las elecciones de Cámara y Senado de 2022”.



Y en el segundo, una “estrategia ideológica de construcción de estructuras políticas con miras a las elecciones de 2026”, en las que, según el académico, López eventualmente se estaría abriendo paso durante un posible gobierno de Gustavo Petro y “muchas aristas de Colombia Humana podrían tomar ese espacio ideológico dentro del espectro electoral del 2026”.



Por su parte, Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá y analista político, teme que las diferencias entre el senador y la alcaldesa estén ya en un punto en el que no hay controversias políticas, sino “odios mutuos” y que ambos se habrían “dejado contagiar del virus del caudillismo, y ese virus es más peligroso para la democracia que el coronavirus”. Agrega que aunque en estos momentos hay sectores cercanos a los dos líderes que les piden unirse, se han “dinamitado” tanto esas relaciones que ya no ve posible que se puedan volver a tender puentes.

(Para seguir leyendo: ¿Qué se sabe del asesinato de una persona en el barrio La Estanzuela?)

El concejal Diego Cancino, quien pertenece a la Alianza Verde y es cercano al petrismo, llama la atención de los dos líderes y dice que “quienes quieren hacer la paz no pueden ponerse a hacer la guerra”. De hecho, señala que en esa confrontación han habido ataques personales, agresiones y actitudes groseras. Incluso, esa confrontación también se vive en redes sociales entre los seguidores. “Eso ha generado dolores muy profundos que están llevando a que se vuelva una guerra insostenible”, afirma Cancino, quien invita a superar las diferencias y volver al diálogo.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EN TWITTER: @guirei24

EDITOR DE BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO