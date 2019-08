¿Quiere saber cuándo se le puede disparar el costo del agua?

Si usted vive en Bogotá, debe saber que el consumo de agua potable tiene unos límites que buscan garantizar que el preciado líquido no se desperdicie, y si se cruza esa frontera, el costo se paga en pesos y puede afectar el bolsillo.

Por decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el consumo básico de agua por hogar en la ciudad está autorizado hoy en 11 metros cúbicos (m³) al mes. Y como la factura llega cada dos meses, el dato que se debe tener en cuenta es de 22 m³.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado tiene registrados en sus bases de datos a 1’843.872 hogares que consumen en promedio 19 m³ de agua al mes. Cuando se mira el tema por estrato, el promedio oscila entre 17 y 22 m³. Eso indica que, en general, los bogotanos son ahorradores. Pero como los promedios ocultan ciertas realidades, hay un porcentaje de hogares que suele consumir hasta 35 o más metros cúbicos.



En Bogotá (al igual que en el resto del país), a los hogares de estrato 1 se les hace una rebaja en la tarifa del 70 por ciento; a los del estrato 2, del 40 y a los del 3, del 15. En cambio, a los del 5 se les cobra una sobretasa del 50 por ciento y a los del 6, del 60, es decir, pagan más del doble.



Así, mientras en abril el metro cúbico para el estrato 1 estuvo en 783 pesos, en el 6 llegó a $ 4.306,52, cuando el costo referencia del Acueducto fue de $ 2.610,01.

Y ahí es donde viene el tema del límite del consumo, que muchos usuarios desconocen: para los hogares que tienen subsidio, la rebaja solo se les aplica en los primeros 22 m³. Si se pasan, a partir del metro 23 pagan la tarifa completa.

Revise su factura

Por ejemplo, en la facturación de abril, el valor del metro cúbico de consumo básico en el estrato 1 fue de 783 pesos, y el no básico, o sea la tarifa completa, era de $ 2.610,01. Eso significa que el valor del metro suntuario (no básico) se subió en $ 1.827,01 (vea gráfico). Por eso, si el precio que le cobra el Acueducto se sube, lo primero que tiene que mirar es cuánta agua se está consumiendo en su hogar. En la factura se especifica el número de metros consumidos en el periodo, y se discriminan cuántos son básicos y cuántos no básicos.



Nelson Valencia Villegas, gerente de Servicio al Cliente del Acueducto, explicó que en Bogotá el promedio de gasto de agua por persona está estimado en 8 m³ los dos meses. Dependiendo del número de personas en el hogar, este dato se puede multiplicar.

“Si están gastando eso, están en lo normal. Si están gastando menos de 8 m³ por persona, están ahorrando, y muy bien. Pero si están gastando más, están derrochando agua, y tienen que ver cuáles son las prácticas que tienen en ese hogar para no ahorrar agua”, dice Valencia.



En el estrato 4, no hay subsidios ni sobretasas, pero si se excede el consumo, el usuario debe tener en cuenta que está pagando tarifa plena, y eso le puede disparar el valor de la factura. En peor escenario están los residentes de estratos 5 y 6, que pagan sobretasa. A ellos el metro cúbico les sale por el doble, y consumir por encima de los 22 m³ implica que la factura resulta más onerosa y especialmente crítica para familias que tienen vivienda de estrato alto, pero sus ingresos no son de ese nivel.



Y no se puede olvidar que en la factura del agua también se cobra el servicio de alcantarillado, que depende de los metros de agua consumidos. Es decir, si sube el primero, también sube el segundo.



Valencia señala que a pesar de los casos de hogares que sobrepasan el consumo por distintas razones, lo cierto es que Bogotá da ejemplo en uso racional del líquido, porque hubo épocas en las que el consumo por persona estuvo en 15 y 18 m³ y hoy se ha llegado al promedio de 8 m³. “Si me pregunta, ya llegamos al límite de lo que un hogar puede consumir”, dice Valencia.

Hay que revisar baños, lavaplatos y lavamanos para detectar fugas

Nelson Valencia Villegas, gerente de Servicio al Cliente del Acueducto.



¿Hasta cuántos metros llegan los que se pasan del básico?



Eso depende mucho de las personas que viven en cada hogar. El promedio que necesita una persona para vivir normalmente es de 8 metros cúbicos por vigencia. Las estadísticas muestran que un hogar cuando se pasa lo hace a 35 o 40 metros, pero eso está asociado al número de habitantes que tenga cada hogar.



Si llega más costosa la factura, ¿qué hay que mirar?



Primero, mire qué pasó en ese periodo anterior: si hubo visitas, si lavó más de lo normal. Si ve que todo está normal, lo primero que tiene que revisar son los baños, las cisternas. Tiene que estar revisando porque una fuga en un lavamanos, en un lavaplatos, se ve fácilmente, mientras que en el baño pocas veces se ve que se está desperdiciando.



¿Cómo se puede ahorrar?



Cuando nos estemos duchando, no dejar la llave abierta mientras uno se enjabona ni tomar duchas muy largas. Es importante mojarse, cerrar, enjabonarse y volver a abrir para juagarse. En el lavaplatos, no dejar la llave abierta mientras enjabonamos los platos. Botamos desperdicios sólidos, después un poquito de agua, jabón y después juagamos rápidamente todo. En los sanitarios, tener ahorradores.



YOLANDA GÓMEZ TORRES

Editora EL TIEMPO

