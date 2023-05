Bogotá ha sido azotada por las fuertes lluvias durante la última semana. A pesar de los pronósticos de algunos expertos sobre el cambio en el clima de la ciudad y la posible llegada de una intensa ola de calor, alentada por las altas temperaturas registradas el pasado 6 de mayo, lo cierto es que la ciudad estará en temporada de lluvias por lo menos por un mes más.



A esta hora este es el panorama en la calle 127. Foto: Mauricio Moreno

Según información entregada por el Ideam, en Bogotá, el año se divide en dos temporadas climáticas: una predominantemente seca y otra caracterizada por las precipitaciones, lo que quiere decir que en meses como enero, febrero, julio y agosto el verano será protagonista: mientras tanto, desde finales de marzo y hasta junio, y desde septiembre hasta principios de diciembre, el clima en la ciudad es principalmente lluvioso.



“En los meses secos de principios de año llueve alrededor de 8 días al mes mientras que en los meses de mayores lluvias puede llover alrededor de 18 días por mes y la temperatura promedio es de 13,1 grados centígrados.



Al mediodía, la temperatura máxima media oscila entre 18 y 20 grados. En la madrugada, la temperatura mínima está entre 8 y 10ºC; aunque, en la temporada seca de inicio de año, las temperaturas pueden bajar a menos de 5ºC en las madrugadas”, explicó el instituto.



De acuerdo con la mayor Diana Carolina Rueda, jefa de la oficina de alertas y pronósticos del Ideam, el calor de los días pasados se debió al paso de una onda llamada Madden and Julian, la cual “causó que tuviéramos menos precipitaciones y nubosidad a nivel nacional, y esto se reflejó en el incremento de temperaturas”.



Sin embargo, la experta aclaró que este no es un fenómeno que vaya a perdurar, ya que se ha podido evidenciar en la última semana que “se volvió a ver mayor nubosidad y un mayor incremento en las precipitaciones sobre los cerros orientales”.



En ese sentido, se espera que en los días que quedan del mes se presenten lluvias leves y moderadas. De hecho, Rueda dijo que hasta la segunda semana de junio la ciudad va a estar en la primera temporada de lluvias del año, “a no ser que pase una onda como la Madden and Julian, que dura solamente algunos días”.

Cierran el paso que conduce de Bosa a Soacha. Foto: @MaFernanda Díaz Granados. City

Bogotá, colapsada por lluvias

Debido a las fuertes lluvias que han arreciado en la ciudad de Bogotá, los ciudadanos advierten sobre inundaciones en la calle 127, en la vía que conduce de la avenida Boyacá hacia la localidad de Suba.



El Cuerpo de Bomberos de Bogotá, informó que luego de realizar una verificación en el sector de Calatrava, en la calle 129 con carrera 72, hay varias inundaciones. También se observa acumulación de lodo, lo que impide el desagüe correcto por vía de alcantarillado. En este momento no hay vehículos o personas atrapadas, pero alertan a la comunidad para que evite transitar por estos sectores.



Varios ciudadanos han reportado que más de 20 vehículos han resultado afectados por estas inundaciones y que obreros que laboran en la zona han tenido que ayudarlos a salir del represamiento. El director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, dijo que están en la consecución de una moto bomba para poder superar la emergencia.

Ojo a las zonas en riesgo

Al cierre de 2022 y tras la tragedia que vivieron los habitantes de la vía a La Calera, la Personería de Bogotá realizó un recorrido por toda la ciudad para detectar las zonas que son vulnerables durante los días de fuertes lluvias.



Si bien son muchos los sectores con riesgo en la franja oriental de la ciudad, la Personería priorizó una veintena en los que, señala, es alto el riesgo de un deslizamiento y puede amenazar no solo construcciones sino vidas humanas, por lo cual piden medidas urgentes. Están en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y Ciudad Bolívar.



“Hemos realizado monitoreo permanente y en cada una de estas localidades se dispuso de un equipo para realizar recorridos por los puntos críticos que presentan alto riesgo de remoción en masa”, dijo en ese entonces el personero de Bogotá, Julián Pinilla.



El Idiger reconoce que si bien el organismo de control prioriza 22 puntos en siete localidades, son más los que viene monitoreando. En Bogotá, dice la entidad, hay 251 puntos críticos en 190 barrios de 10 localidades (se suman Suba, La Candelaria y Sumapaz), donde hay situaciones de riesgo por movimientos en masa.

En Bogotá sobre la vía a La Calera en las horas de la tarde del sábado 12 de Noviembre se registró una emergencia por las fuertes lluvias que azotaron esa zona de la capital. Foto: Sergio Acero Yate

¿Y el Fenómeno del Niño?

Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalan que es importante que la ciudadanía no confunda los días de calor con la temporada de verano en la ciudad ya que estos días son estacionarios y no permanentes. Por otro lado, muchos ciudadanos probablemente relacionaron las altas temperaturas de los días pasados con el fenómeno de El Niño, cuya llegada a nivel mundial fue alertada hace unos días por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).



No obstante, la funcionaria del Ideam aclaró que este fenómeno se encuentra en un 62 por ciento de ocurrencia, es decir, no está aún declarado en el país. “El fenómeno de El Niño afecta al país en las regiones Pacífica, Andina, Amazonia y parte de la región Caribe. Como Bogotá hace parte de la región Andina, obviamente se va a ver afectada con una disminución de lluvias, aumento de temperatura y mayor sequía”, dijo.



Agregó que si bien “no hay una zona identificada en la ciudad que tenga una mayor o menor temperatura, los lugares donde no hay una cobertura de árboles, o en el caso de los terrenos que no están preparados para la sequía, van a ser más vulnerables ante este fenómeno”.



Así las cosas, es importante que los bogotanos no escatimen en las medidas de prevención ante las fuertes lluvias como usar ropa abrigada, salir siempre con paraguas, impermeables y incluso zapatos adecuados como botas de invierno. Además, estar alerta a cualquier riesgo por deslizamiento en las zonas de alta preocupación en la ciudad y tener a la mano los números de emergencia del distrito.





