¿Por qué la NQS es la vía con más trancones en Bogotá, según nuevo 'ránking'?

Bogotá nuevamente es una de las 20 ciudades del mundo con más congestión vehicular, según los resultados del ranking que todos los años realiza la compañía de GPS TomTom, con ayuda de Inrix, una consultora de tráfico.



Y la vía en la que hay más trancones, de acuerdo con el estudio, es la carrera 30 o NQS. ¿A qué se debe?

En el listado de la firma internacional del año 2023, que analiza 387 ciudades en 55 países de los seis continentes del mundo, la capital se ubicó en el puesto 19, para el caso de las áreas urbanas o centrales, y en el 5 para la medición de las áreas metropolitanas.



TomTom concluyó, además, que los bogotanos dedicaron en promedio 234 horas el año pasado para transportarse en vehículo particular, de las cuales 117 fueron causadas por la congestión (equivalente a cuatro días con 21 horas). El tiempo promedio de viajes se ubicó en 25 minutos y 30 segundos, es decir, 50 segundos menos que en la medición de 2022.

Calle 26 con carrera 30. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Cabe resaltar que la firma considera cuánto tiempo puede tomar movilizarse en un trayecto de 10 kilómetros en cada ciudad. El tiempo de viaje resulta de los factores cuasi-estáticos (como infraestructura vial), dinámicos (cambios de flujo vehicular) y los estáticos.



La velocidad promedio en las vías de la capital colombiana fue de 20 kilómetros por hora. El índice internacional señaló que el peor día para movilizarse en 2023 fue el 21 de diciembre.

En cuanto al horario y el día de la semana en el que más tráfico hay, TomTom indicó que es el jueves entre las 5 y las 6 de la tarde, ya que se incrementa el tiempo de viaje a 33 minutos y 50 segundos por 10 kilómetros.

En ese sentido, el estudio concluyó que si los ciudadanos trabajaran desde casa todos los jueves tendrían alrededor de 47 horas más para otras actividades, y si se le sumaran los martes y miércoles (los otros días en los que más trancones hay), serían 143 horas.



“Los trancones afectan la calidad de vida de las personas porque tienen que madrugar más para llegar puntual al trabajo, esto significa quitar horas de sueño o no poder llevar a los hijos a las escuelas. De igual forma, al salir del trabajo llegan tarde al hogar, quitando horas a su familia”, indicó para este diario José Stalin Rojas, director del observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional.

Aunque este balance puede resultar preocupante para algunos ciudadanos, evidencia una mejora en comparación con el de 2022. Para aquella época en el ránking del área metropolitana Bogotá se ubicó en primer lugar, es decir, este año bajó cuatro puestos.

Asimismo, en el área central, que cubre un rango de cinco kilómetros desde el centro, la ciudad apareció nueve puestos más abajo, ya que hace dos años se ubicó en la décima posición.

Esto pese a que hay alrededor de 500 frentes de obra en la ciudad, lo cual implica diversos cierres en las vías principales que dificultan la movilidad, sobretodo en horas pico.

NQS, la más congestionada

Según TomTom, la vía con peor tráfico en la capital es la carrera 30 o NQS, la cual atraviesa de sur a norte la ciudad, desde la calle 193 hasta la entrada al municipio de Soacha.

Trancón en la avenida NQS. Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET

Surgió en 1990 al unir tres corredores: la avenida Novena en el norte, la avenida Ciudad de Quito en su parte central y la Autopista Sur. Se creó con la idea de que fuera una vía expresa, es decir, para agilizar el trayecto de los conductores que atraviesan la ciudad. Sin embargo, hoy presenta a diario un alto volumen de automotores.

Para Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, esto se debe a dos razones. La primera tiene que ver con la percepción de los bogotanos frente al corredor.

“Las personas creen que por allí podrían transportarse mucho más rápido porque no tiene tantos semáforos y porque tiene muchos carriles, pero como es bastante gente la que toma esta decisión, se convierte en una vía muy congestionada”, explicó.

Añadió que también tiene “problemas de geometría que generan cuellos de botella. Es decir, no tiene suficiente continuidad en el número de carriles a lo largo de diferentes tramos”.

Por su parte, Rojas destacó que la NQS es “una avenida en la cual desemboca el tráfico que viene desde el norte” y en este momento, por algunos cierres en otras vías, “está colapsada”.

“La carrera 30 es la más congestionada no porque tenga menos obras, sino porque el tráfico que viene desde el norte evita tomar la Caracas y no puede tomar la avenida 68, porque no hay paso”, añadió.

Carrera 30 Foto: Archivo particular

Germán Prieto, ingeniero y profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dijo que no está deacuerdo con los resultados y afirmó que hay vías más congestionadas que la NQS, por lo que “le sorprende” esta conclusión.

“Hay otras con muchos trancones como la Boyacá y Las Américas, aunque sí es un corredor que en parte está recibiendo el tráfico de la 68 a raíz de las obras. Sin embargo, creo que muy por encima está la autopista Norte, que tiene una congestión bastante más crítica en muchos días de la semana, sobre todo los sábados”, aseguró.

Los vacíos de la medición



Varios expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en que, si bien los resultados del índice de TomTom son respetados a nivel internacional, no pueden calificar la movilidad de la ciudad en su totalidad.

“Lo que están midiendo es congestión para vehículos particulares, es decir, no tiene en cuenta tiempos de desplazamiento de personas que van en bicicleta o que van en transporte público. En el caso de Bogotá solo estamos hablando del 12 por ciento de los viajes”, afirmó Prieto.

En esto coincidió Hidalgo, quien dijo que la solución de fondo al problema del tráfico vehicular es fortalecer el transporte público y los modos alternativos, que además son más sostenibles y menos contaminantes. A esto le suma trabajar por que los viajes de los ciudadanos sean más cortos.

“La solución estructural pasa por una mejora sustancial del transporte masivo, pero también por hacer viajes menos largos, generar más destinos cerca de donde viven las personas, mayor proximidad como está previsto en el POT vigente”, indicó en su columna ‘Bogotá, número 19 en congestión de tráfico en áreas centrales’.

Resaltó, por otro lado, que la medición no tiene en cuenta algunas ciudades de África y Asia, como Kinshasa o Lagos, que tiene 16 millones de habitantes cada una.

REDACCIÓN BOGOTÁ

LAURA VALENTINA MERCADO