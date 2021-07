¿Por qué habrá implosión este domingo en el CAN?

El edificio emblemático del Ministerio de Defensa tendrá que ser derribado este domingo. Como le explicaron a EL TIEMPO fuentes de esta entidad, la decisión se tomó porque había fallas estructurales que ponían en riesgo esta edificación.



Del 2005 al 2014 se realizaron estudios de vulnerabilidad sísmica. Tras los monitoreos permanentes se evidenció el debilitamiento de las estructuras y fatiga en los materiales. Dos años después, según indicaron desde el Ministerio de Defensa, este "ya no soportaba condiciones normales impuestas por la labor diaria, lo cual representaba un peligro de colapso" .

(Le puede interesar: La historia del edificio del CAN que será demolido este domingo)



En diciembre del 2018, el edificio presentó una falla estructural, la cual se agravó por un evento sísmico. Los estudios técnicos realizados indicaron que había grietas pronunciadas y daños considerables, que se hacían cada vez más evidentes sobre las columnas. Por esto, y ante los riesgos que se estaban corriendo, se decidió planear la renovación urbana de este centro administrativo con el proyecto 'Ciudad CAN'.



En el Conpes 4014 se establecieron los requerimientos para la construcción de un nuevo complejo, bajo el cual se estableció la demolición de las edificaciones existentes. En este se autorizaron recursos por un billón de pesos para distribuirlos en seis vigencias, desde este año hasta el 2026.

¿Por qué se optó por la implosión?

El Ministerio de Defensa indicó que para demoler el edificio se optó por la implosión porque este disminuye la sismicidad, el impacto de la caída, el ruido y el polvo. De esta manera se pueden disminuir las afectaciones a los vecinos del sector, sin impactos ambientales considerables.



"Realizar una demolición mecánica tradicional sumada a la implosión de la estructura con explosivos permite un ahorro sustancial en tiempo y mano de obra necesarias, este método genera una mínima afectación al entorno, bajos niveles de polución y una rápida limpieza del área", explicaron. Los trabajos sobre el edificio empezaron desde el 4 de junio en los que ya se ven algunos escombros sobre la zona.

Facebook Twitter Linkedin

La implosión - a cargo de los ingenieros militares - será el domingo 4 de julio, a las 10 de la mañana. Foto: Ministerio de Defensa

(Además: Adiós a 55 años de historia del CAN en un instante)



Esta no será la primera implosión en el CAN. En el 2017, el antiguo edificio del Ministerio de Transporte fue derrumbado con 150 kilos de explosivos ubicados en puntos neurálgicos de la estructura.

Un nuevo centro administrativo

La Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM) lidera el desarrollo de la 'Ciudad CAN', proyecto que contempla la construcción y actualización de la mayoría de las edificaciones del Gobierno que están sobre este centro administrativo. Se tiene contemplado intervenir 48 hectáreas, donde además de las edificaciones institucionales, también se incorporarán nuevos usos comerciales, vivienda, servicios y espacios verdes.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los diseños de la nueva 'Ciudad CAN'. El proyecto fue aprobado en 2017 por el alcalde Enrique Peñalosa. Foto: Agencia Nacional Inmobiliaria

(También puede leer: Él es la víctima fatal del accidente en el deprimido de la calle 94)



Con este nuevo CAN se reubicarán cerca de 60 mil funcionarios del Estado y 26 entidades, entre las que se encuentran el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas y Energía, Invías, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte, el DANE, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Minería, entre otras.



La remodelación de la nueva sede del Ministerio de Defensa durará seis años y se espera que sus instalaciones sean entregadas el 2026. Los primeros dos serán destinados para la construcción de la estructura, el tercero para fachadas y pisos, el cuarto para redes, quinto para acabados y el último para la entrega del complejo en su totalidad. De esta manera, la cartera de Defensa tendrá el nuevo Complejo Militar Fortaleza.



REDACCIÓN BOGOTÁ Y JUSTICIA.