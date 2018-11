Por qué la desconfianza de la gente en las valorizaciones

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se comprometió con el Concejo de Bogotá a que las 16 obras que le aprobó financiar con la contribución de valorización no van a tener sobrecostos y empezarán a ejecutarse en el 2019.



La plenaria debe ratificar en los próximos días la decisión de la Comisión de Hacienda de la corporación, que aprobó en primer debate, por nueve votos a favor y tres en contra, el cobro de 906.579 millones de pesos para financiar la construcción de 16 obras que pagarán propietarios de predios de estratos 4, 5 y 6.

La exigencia del Cabildo a la Administración y el compromiso de esta para que las obras se hagan a tiempo tiene sentido en la medida en que la ciudad viene de un proceso de descrédito de este sistema porque en el 2005 y 2007 se aprobaron valorizaciones por 641.000 millones de pesos que los ciudadanos pagaron, pero las obras se ejecutaron tarde o quedaron a medio camino porque la plata no alcanzó.



El origen de las dificultades radicó en que al Concejo se presentó un proyecto con un listado de obras que no contaban con estudios ni diseños, por lo que la valorización recaudada no alcanzó para ejecutarlas. Hoy, 13 años después, todavía hay proyectos sin hacer o en proceso de ser terminados, cuando la mayoría debió quedar en funcionamiento en un tiempo no mayor a tres años.



Los acuerdos 180 del 2005 y 398 del 2009 del Concejo autorizaron en su momento el cobro de 641.000 millones de pesos. Se recaudó el 92 por ciento, que equivale a 591.000 millones. Después, el acuerdo 503 del 2013 autorizó el cobro de 381.000 millones de pesos y se logró un ciento por ciento de recaudo.



La plata buscaba ejecutar 52 proyectos en toda la ciudad. De ellos se han finalizado 42 y 10 están en ejecución con las platas adicionales con las que la administración actual cubrió lo que faltaba, con lo cual se llegó al 97 por ciento.

Muchos de los proyectos por los que los ciudadanos pagaron hace más de una década terminaron ejecutándose en los últimos dos años. La actual alcaldía tuvo que decidir entre devolver lo que la gente había aportado o conseguir el faltante para las obras. Al final se optó por esta última opción y se sacó plata del presupuesto para hacerlo.



Según el balance entregado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), $ 672.545 millones se han invertido en 42 proyectos, entre los que se destacan: puente vehicular de la carrera 15 con calle 100;avenida Villavicencio (avenida-calle 43 sur) desde la avenida Ciudad de Cali (avenida-carrera 86) hasta la avenida Tintal (avenida-carrera 89B); avenida Ciudad de Villavicencio con Boyacá y orejas y conectantes; avenida José Celestino Mutis (calle 63) desde la avenida Ciudad de Cali (avenida-carrera 86) hasta la trasversal 93; avenida La Sirena (calle 153) desde la avenida Laureano Gómez (avenida-carrera 9.ª) hasta la Alberto Lleras Camargo (avenida-carrera 7.ª); avenida Colombia (avenida-carrera 24) desde la calle 76 hasta avenida Medellín; la intersección de la avenida José Celestino Mutis (avenida-calle 63) con avenida Ciudad de Cali; los andenes de la avenida 19 entre calle 134 y calle 161; andenes de la calle 127 entre avenida Alberto Lleras Camargo (avenida-carrera 7.ª) y avenida Santa Bárbara (avenida-carrera 19) y andenes de la avenida España (avenida-carrera 68-AC 100) entre la avenida Medellín (avenida-calle 80) y la avenida Paseo de los Libertadores (autopista Norte).

La directora del IDU, Yaneth Mantilla, aseguró que en el 2019, la administración quedará a paz y salvo con los bogotanos en cuanto a obras que ya fueron pagadas por valorización, la cual ha sido clave para los grandes proyectos viales desde 1936.



“La valorización significa seguir creciendo y seguir haciendo obras que no se pueden financiar con los recursos ordinarios que tiene el Distrito. Y, en Bogotá, la mayoría de las obras importantes se han hecho con valorización. Estamos cobrando valorización desde 1936”, afirmó la funcionaria.

las dudas - Directora del IDU

¿Qué es lo que pasó con la valorización?



La valorización es un instrumento que los bogotanos aprecian y pagan. Lo que ha pasado últimamente es que hay obras que fueron cobradas desde el 2007 y ahí están.



¿Cuántas obras?



De las 52 obras que quedaron en el último acuerdo, a lo largo de 11 años se han entregado casi 42.



¿Cuántas obras encontraron con retrasos?



Doce obras, que no solamente estaban ya aprobadas por valorización, sino que estaban desfinanciadas. La gente ya había pagado lo que le habían cobrado y no se habían hecho. Hoy, todas están en ejecución. Compramos los predios que hacían falta, actualizamos unos diseños y estamos en este momento con ocho obras en ejecución.



¿Cuánto faltaba para financiarlas?



Teníamos un déficit casi de 400.000 millones de pesos. Nos tocaba o conseguir los recursos para devolverle a la gente el dinero que había pagado o conseguir el faltante para actualizar diseños, comprar predios y arrancar la obra.



¿Y se consiguieron?



El alcalde autorizó que el déficit lo íbamos a cubrir con el Plan de Desarrollo nuestro; dejaríamos de hacer obras que estaban contempladas para poder cumplir con la valorización.

El último capítulo de la valorización

El acuerdo 523 de 2013 planteó la ejecución de 11 proyectos. Hoy están en marcha.

Entregados: tres, avenida La Sirena entre 7.ª y 9.ª, avenida Colombia y parque Gustavo Uribe Botero.



En construcción: cinco, avenida Mutis, puente avenida Mutis con Boyacá, avenida Boyacá de la calle 170 a la 183 y la avenida San Antonio entre Boyacá y autopista Norte, incluido un puente, y la avenida La Sirena desde la 9.ª hasta la carrera 19.



En licitación: con diseños finalizados y la gestión predial concluida, avenida Rincón de la avenida Boyacá a la carrera 91, y el puente vehicular de la avenida Rincón con avenida Boyacá.



Pendiente de una decisión del Gobierno Nacional: calle 170 entre la carrera 91 y la Ciudad de Cali.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Síganos en Twitter: @BogotaET y en facebook: @BogotaET