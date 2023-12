Por qué la Cámara de Comercio de Bogotá quiere desafiliarse de Confecámaras

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) le hizo saber a Confecámaras, organismo que reúne a 57 cámaras de comercio del país, su intención de desafiliarse.



Así lo pudo establecer EL TIEMPO al conocer un documento de Confecámaras en el que se plantea que en la junta del 14 de diciembre de ese organismo de carácter nacional se puso en conocimiento una comunicación de la Cámara de Comercio de Bogotá, radicada un día antes, que expresa “la decisión voluntaria de la de desafiliarse de esta Confederación”.



(Le puede interesar: Así será el Silicon Valley que tendrá Colombia: funcionará a partir de 2027 en Bogotá)

"Desde la Junta Directiva y la presidencia de Confecámaras destacamos que la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido un afiliado de la mayor importancia con el cual hemos trabajado en beneficio de la comunidad empresarial y el fortalecimiento de la Red Cameral Colombiana", señala el documento de Confecámaras.



El mismo presidente ejecutivo de la CCB, Ovidio Claros, le confirmó a este diario la intención de desafiliarse de Confecámaras y señaló que era una propuesta del miembro de la junta directiva Enrique Vargas, que él y otros miembros comparten.



Aclaró que este es un tema que debe surtir un proceso y debe pasar por la junta directiva de la CCB, donde considera que será aprobada la desafiliación.



De hecho, Claros señaló que el pasado lunes, los representantes de 25 cámaras de comercio (de las que EL TIEMPO conoció su nombre).



(También puede leer: ¿Renuncia de voto clave en Cámara de Comercio de Bogotá tumbaría elección de Claros?)

Facebook Twitter Linkedin

Ovidio Claros es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Si bien algunas cámaras le confirmaron a este diario que asistieron a la reunión en Bogotá, también señalaron que no todas comparten la intención de desafiliarse.



Según manifestó Claros, Confecámaras se volvió un organismo “paquidérmico y burocrático” y “no escucha a las cámaras".



Agregó que los gremios regionales consideran que en vez de pertenecer a Confecámaras “es mejor fortalecer a las cámaras y hacer una asociación entre todas y que no les cueste nada la afiliación”.



En Confecámaras "solo hay cinco poderosos que la manejan, mientras que el resto solo tributan", afirmó Claros, quien, además, señaló que “lo que hay es un llamamiento a Confecámaras para que revisen para qué está sirviendo y que se democratice”.



Incluso, aseguró que las cámaras pequeñitas no estarían contentas porque "tributan y tributan", pero que (Confecámaras) no les sirven para nada.



No obstante, una fuente informada sobre la solicitud del presidente ejecutivo de la CCB a la agremiación nacional de empresarios se mostró extrañada porque Claros había aspirado sin éxito en octubre a la presidencia de la junta directiva de Confecámaras.



(Para complementar: Las implicaciones que tiene el cambio de poder en la Cámara de Comercio de Bogotá)

Claros desestimó esa versión y aclaró que para poder postularse a otro cargo es necesario renunciar a la presidencia de la CCB.



Pero un miembro de la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá le dijo a EL TIEMPO que “si Claros hubiera sido elegido presidente de Confecámaras, no estaría ahora planteando la desafiliación”.



Además, aseguró que ese tema no ha pasado por la junta de la entidad y que si bien no puede asegurar que la afiliación o desafiliación a alguna organización sea un asunto de la junta, “por cortesía debió llevarlo”.



La misma fuente indicó que detrás de la intención de desafiliarse y de congregar a otras cámaras de comercio alrededor de ese tema puede haber un interés de dividir.



Sin embargo, Ovidio Claros rechazó esa posición e insistió en que no entiende qué función cumple la agremiación nacional de empresarios.



Cabe recordar que el excongresista y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura llegó a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo del presidente Gustavo Petro, luego de varios meses de que su nombre se empezará a mover dentro de los miembros de la junta directiva hasta que obtuvo el apoyo de la mayoría y no por consenso como había sido la tradición.

Facebook Twitter Linkedin

Ovidio Claros sería la ficha del presidente Gustavo Petro en la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Google Maps - Presidencia- Mauricio Moreno. EL TIEMPO

EL TIEMPO pudo establecer que la CCB paga al año una afiliación de 390 millones de pesos a Confecámaras, más alrededor de 1.600 millones de pesos por servicios que son claves para su funcionamiento. Este es un valor que para el miembro de la junta directiva no es representativo en una entidad que tiene un presupuesto de cerca de 450.000 millones de pesos al año.



También se conoció que las afiliaciones de las cámaras de comercio a Confecámaras solo representan un 4,5 por ciento del presupuesto total de este organismo.



Esta no sería la primera vez que en la Cámara de Comercio de Bogotá se plantea la desafiliación de Confecámaras. En los años 90 hubo una amenaza de retiro de la agremiación nacional.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá y

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá