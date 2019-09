Fusiles y desmembrados: ¿Qué pasa con el crimen organizado en Bogotá?

Partes de fusil camufladas en una camioneta, un arsenal en un vehículo de alta gama, cuerpos desmembrados que aparecen en vías públicas en diferentes sectores de la ciudad y la incautación de un cargamento de cocaína que era transportado en una tractomula en el sector de Fontibón son hasta ahora los eslabones sueltos de una cadena de incertidumbre que tiene en alerta máxima a las autoridades y a una ciudad perpleja y temerosa.

En lo corrido de este año se han encontrado al menos seis cuerpos descuartizados. El último caso se registró el pasado domingo 8 de septiembre en el barrio El Verbenal, de la localidad de Ciudad Bolívar, donde un hombre de unos 35 años fue encontrado en varias lonas.



Aunque la Policía dijo que “no hay ninguna evidencia de que este caso tenga relación con los otros cuerpos que se han encontrado en la ciudad capital”, lo cierto es que nunca antes en la historia de la ciudad se había registrado este tipo de violencia que ya deja una estela de preguntas sobre los orígenes de este tipo de crímenes.



Analistas y expertos en temas de seguridad y convivencia coinciden en afirmar que detrás de todo esto hay una reconfiguración y transformación del crimen organizado y presuntas disidencias que operan en Bogotá sumado a un ingrediente aún más explosivo que los mismos hechos: no se sabe cómo se está moviendo este fenómeno.



El analista en seguridad y convivencia Andrés Preciado afirma que “en Bogotá hay presencia de crimen organizado, no con el dominio territorial y económico que puede darse en ciudades como Cali y Medellín, y esto implica que debemos aumentar el conocimiento criminológico de este fenómeno”. Y sostiene que a la luz de lo que ha pasado en los últimos tiempos se debe a la “presunta presencia del clan del Golfo y carteles mexicanos”.



El experto habla, por ejemplo, de la presencia en Soacha del grupo criminal El Mesa, estructura originaria en el municipio de Bello, Antioquia, y que desde el año 2016 “se ha identificado esta presencia, que se estableció a partir del traslado de delincuentes de Antioquia al sur como forma de escapar de la persecución de las autoridades en Medellín y Bello”.



También explica que después del Bronx “se rompió el mercado de drogas y allí comienza una reconfiguración que tiene como escenario estratégico el sur de la ciudad y el municipio vecino”.

Dice que “es un crimen distinto y mucho más camuflado que el que las autoridades acostumbran a enfrentar. La ciudad se ha demorado en comenzar a estudiarlo en profundidad, pero es algo que no da más espera. Esto pasa por entender mejor los mercados ilegales de la ciudad, a diferencia de otras ciudades donde se consolidaron estructuras que abrieron mercados”, afirmó Preciado.



Sobre los casos en donde los cuerpos se encuentran desmembrados, “se trata de homicidios de posicionamiento para consolidar control territorial y delimitar las zonas de influencia. En algunos casos también hay asuntos pasionales y hurtos que se salen de control. Esos casos hablan de pericia para desmembrar cadáveres, pero no de violencia desatada o generalizada”.



Y también advierte que en el centro de la ciudad hay una estabilización “que no por ser menos violenta es menos preocupante”, aseguró el analista.



Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, precisó que las autoridades tienen que comenzar a reconocer que hay crimen organizado estructurado y complejo, ligado al narcotráfico, a los préstamos ‘gota a gota’, a la extorsión, al robo de celulares “y que no han querido ser aceptadas como tal por la Fuerza Pública”.



Sobre los desmembramientos, alertó que este tipo de ajusticiamiento es típico de una organización criminal que busca atemorizar a hombres de otras estructuras de organizaciones criminales enemigas.



“El problema no es si hay o no casas de pique, el problema es que los delincuentes no conocen fronteras. La casa de pique que descubrió la policía fue encontrada en Soacha, pero los muertos se encontraron en Bogotá y todo esto se debe tomar de manera colectiva, conectando lo sucedido en el vecino municipio con lo que pasa en la capital”, dijo Acero.



Señaló, finalmente, que si no se quiere que la ciudad capital reviva épocas de violencia, como las acontecidas durante la década de los 90, la reacción de la Fuerza Pública ante esta cadena de crímenes no puede hacerse esperar.



Entre tanto otro de los expertos en el tema, Johan Avendaño de la universidad Central, dijo que esa presencia de estructuras de narcotráfico en alianza con los carteles latinoamericanos que no habían llegado a Bogotá, estarían dejando esos descuartizados, dice, como advertencia de hasta dónde pueden llegar para hacerse al control de esos mercados ilegales.

