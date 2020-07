¿Por qué hace tanto frío en Bogotá?

Históricamente, julio ha sido para los bogotanos un mes soleado, de temperaturas entre 18 y 20 grados o algo más, de escasas lluvias y de inicio de la temporada para elevar cometas, aprovechando los fuertes vientos que se presentan en la sabana y en algunas zonas de Cundinamarca. Pero en esta ocasión no ha ocurrido nada de eso. Por el contrario, el cielo capitalino ha estado gris y se viene sintiendo mucho frío.

Después de la primera temporada de lluvias del año, que va de mediados de marzo hasta la mitad de junio, aproximadamente, lo normal es que se dé una época seca o de menos precipitaciones, que comienza a mitad de año y se prolonga hasta mediados de septiembre.



En esta ocasión, o por lo menos en el último mes y medio, incluso en la semana pasada, el cielo bogotano nos ha sorprendido. Lo que se ha visto son muchas nubes, lluvias ligeras o tormentas en algunas zonas y, por supuesto, un frío intenso, que pareciera penetrar hasta los huesos.

¿Por qué se está sintiendo tanto frío en la ciudad? ¿Por qué el comportamiento atípico del clima en julio? ¿Hasta cuándo irán estas condiciones meteorológicas?

Por ahora, según los meteorólogos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), todo indica que el clima seguirá igual y, por consiguiente, no podemos esperar días más cálidos.

Yolanda González, directora del Ideam, dice que a finales de junio las precipitaciones estuvieron sobre lo normal y que desde principios de julio se presenta un aumento de la nubosidad y las lluvias han estado por encima de lo normal para este periodo.



“Esto es porque las ondas tropicales en el océano Atlántico incrementaron su actividad, tanto en intensidad como en frecuencia”, explica la funcionaria.

Esas ondas –que al llegar al mar Caribe y al golfo de México se pueden convertir en huracanes– se mueven desde la costa oeste africana hacia el noroccidente del planeta. Y en ese recorrido alcanzan el continente suramericano y, por supuesto, parte del territorio colombiano.

De acuerdo con el Ideam, dichas ondas, que se van produciendo escalonadas, transitan por la Orinoquia colombiana, Venezuela y las Guyanas. Y en su paso por Colombia chocan con la cordillera Oriental y dejan bastante humedad en el piedemonte llanero y en el oriente de Cundinamarca y Bogotá, por supuesto.



Esto explica por qué el cielo de la capital colombiana ha estado gris la mayor parte del tiempo y con frecuencia se presentan lloviznas, lluvias ligeras y hasta fuertes aguaceros o incluso tormentas eléctricas en algunas zonas de la región. Esas precipitaciones ocurren en las tardes, las noches y en las madrugadas.

Mucha nubosidad.



Pero es el aumento de la nubosidad, que tampoco es normal para este periodo del año y que se presenta durante casi todo el día, el que evita que la radiación solar llegue a la superficie.

Esto junto con los vientos moderados y de baja velocidad han acentuado la sensación térmica de frío en la ciudad. El reporte del Ideam es que los promedios mínimos para este mes han estado entre 6,8 y 10,8 ºC y los máximos, entre 18 y 20,5 ºC.



“Desde abril, el instituto y los centros internacionales habíamos hablado que tendríamos una temporada de huracanes sobre lo normal, y desde mayo el (océano) Atlántico empezó a calentarse un poco y ha estado más activo, lo mismo que el mar Caribe y el golfo de México”, dice González.

Sin embargo, hasta ahora no se ha creado ningún huracán, sino a penas ondas y tormentas tropicales que no alcanzan a tener la fuerza necesaria para arrastrar toda la masa de nubes que por estos días cubren parte del país, incluidas Cundinamarca, Bogotá y otras zonas de la región Andina.



Y aunque en la última semana se empezó a formar la tormenta tropical Gonzalo, esta ha seguido avanzando igual y podría no llegar a convertirse en huracán. De ser así, Gonzalo nos puede estar generando más de lo que muchos bogotanos no queremos en esta temporada supuestamente seca: más lluvias, más nubes cubriendo el cielo, menos radiación solar y, por lo tanto, más sensación de frío.



Los expertos meteorólogos del Ideam consideran, entonces, que las precipitaciones podrían incluso afectar otras zonas del país. De hecho, ya viene lloviendo en los Llanos Orientales y el oriente de Cundinamarca, donde están en plena época húmeda, así como en el noroccidente del departamento, en algunos sectores de Santander, en el Magdalena Medio y en la región Caribe.



En otras palabras, la primera temporada de lluvias del año no ha terminado para la sabana y parte de Cundinamarca, y los bogotanos debemos resignarnos, por ahora, a seguir viendo los días grises, con esporádicos momentos de sol, y saliendo, en las localidades sin cuarentena estricta, bien abrigados y con el paraguas en la mano.

Guillermo Reinoso Rodríguez

​Editor de Bogotá