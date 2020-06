El rebrote criminal en Bogotá, marcado por golpes grandes

El 17 de mayo pasado, por resistirse al hurto de su bicicleta, fue asesinada en Bosa Yenny Cerquera. Tres días después, cuando se estrenaba como domiciliario, le dispararon en el abdomen a Juan Carlos Gálvez por robarle el celular, en Antonio Nariño.



El 17 de junio, tres apartamentos de un conjunto residencial fueron robados en Usaquén. Y hubo un asalto de 600 millones de pesos el miércoles pasado a una joyería del centro comercial Gran Estación, en Teusaquillo. Estos son hechos que han puesto en alerta a la ciudadanía y las autoridades. No obstante, en las localidades donde ocurrieron estos casos, y en toda la ciudad, los indicadores delictivos han bajado, a excepción del hurto de bicicletas y la violencia contra las mujeres.

Hay quienes, como la concejal del partido Bogotá para la Gente Marisol Gómez, consideran que no es correcto afirmar que hubo un descenso de 21.069 hurtos a personas en los primeros cinco meses de este año –bajando de 58.678 a 37.609 casos–, ya que se están comparando marzo, abril y mayo del 2019 –cuando la ciudad funcionaba normalmente– con meses en los que hubo cuarentena.



Pese a esto, solo en febrero, antes del aislamiento, hubo una reducción del 22 % en el número de atracos en comparación con el mismo mes del 2019. Pero la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, declaró esta semana, en la presentación de las nuevas acciones con las que la ciudad enfrentará el crimen, que no solo le inquietan las cifras, sino también la percepción de inseguridad de la gente.



“A la luz de las estadísticas de los indicadores de seguridad, la situación de Bogotá mejora; sin embargo, hechos que son muy notorios y que tienen un gran impacto mediático en la sociedad nos pueden deteriorar la percepción de seguridad, que es tan importante como las estadísticas de los indicadores delictivos”, señaló la mandataria.

La más reciente encuesta de percepción y victimización de seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) muestra que la apreciación de inseguridad se redujo en 3 puntos porcentuales entre el segundo semestre del 2018 y el mismo período del 2019, pasando del 61 al 58 %. Es decir, los datos más actualizados sobre este indicador que le inquieta a la mandataria dejan ver que había una leve mejoría.



Pese a esto, las cifras delictivas a la baja no dejan tranquilas a las autoridades, que anunciaron una serie de estrategias para contener el aumento de la delincuencia que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, advierte puede ocurrir una vez se supere la cuarentena, pero que ya empieza a dar algunas pinceladas de lo que se podría venir para la capital del país.



El doctor en sociología y profesor de la Universidad del Rosario Carlos Charry dijo que es normal que haya picos de criminalidad después de un período de confinamiento como el que vivimos.



“Creo que estamos viendo la parte más intensa, pero en la medida en que se vaya normalizando y haya más gente en la calle, y que vaya siendo más visible el crimen, se va a ir reduciendo”, opinó.



Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, considera que las bandas están tratando de recuperar el dinero que han perdido. “Las estructuras ilegales, al igual que cualquier empresa, han sentido el impacto económico del confinamiento y van a salir a buscar tener un control de los portafolios de economía criminal que manejan: gota a gota, fleteos, hurtos; en su especialidad, cada banda criminal irá a recuperar su sector y a recuperar la renta”, dijo Rosanía.

Agregó que casos como el ocurrido en Gran Estación y en el conjunto residencial en Usaquén son una muestra de la táctica que van a usar los criminales. “Golpes muy grandes. Necesitan generar caja y capitalizar, se la van a jugar por golpes muy grandes que implican un alto nivel de inteligencia y operatividad”, advirtió.



Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, coincide con Rosanía, ya que considera que Bogotá está en un rebote de la inseguridad. En este tiempo, las estructuras criminales pudieron haber fortalecido sus capacidades.



“Las bandas se han especializado, se capacitan, hacen procesos de inducción a sus integrantes, los dotan con armas, dividen roles, hacen incluso inteligencia de cámaras, puntos ciegos, en qué momento hay cambio de vigilancia, por dónde pueden ingresar”, explicó Nieto.



Y es justo atendiendo a esta dinámica criminal especializada, tras un consejo de seguridad con la Fiscalía, la Policía y la Secretaría de Seguridad, que la alcaldesa, Claudia López, enfatizó que fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, ante el déficit del 20 % del pie de fuerza de la ciudad por cuenta del nuevo coronavirus, será una de las prioridades.



“Bogotá puede tener la seguridad de que este mismo año a los que estaban atracando residencias como ocurrió en la localidad de Usaquén, o a quienes hicieron el atraco como el que ocurrió en el centro comercial Gran Estación, los vamos a capturar este mismo año, no tengan la menor duda; de la misma manera que capturamos a los asesinos de Yenny y de Juan Carlos”, advirtió la mandataria.

Otro escenario que inquieta una vez pase el aislamiento es la situación socioeconómica. El fiscal Barbosa estima “que seguramente ascenderán a unos 5 millones los empleos perdidos (…), lo que nos lleva a pensar que puede haber ciertos aumentos en la delincuencia; y como me lo manifestaron en el sector privado, ya empezamos a ver las cifras. A mayor salida de personas a la calle se podrían incrementar estos delitos”, dijo.



Johan Avendaño, especialista en políticas públicas y analista de temas de seguridad, expresó que además de las tradicionales formas de robar, se pueden intensificar las estafas y asaltos virtuales.



Agregó que ante las consecuencias económicas que dejará la pandemia, se debe marcar una diferencia sobre la condición de vulnerabilidad en la que se encontrarán muchos. “Afirmar que las personas porque tienen más necesidad van a robar, eso es caer en que el que es pobre roba, y no estoy de acuerdo con ello”, opinó Avendaño.



Finalmente, los homicidios si bien bajaron durante los primeros cinco meses de este año, no lo hicieron a la velocidad de los hurtos u otros delitos. Entre enero y mayo del 2020 hubo 403 asesinatos, 11 menos que en el mismo lapso del 2019. Sin embargo, hubo localidades como Ciudad Bolívar y San Cristóbal donde aumentaron.



Es por esta razón que, teniendo identificadas siete localidades y más específicamente 52 barrios donde se están concentrando los homicidios, Fiscalía, Policía y Distrito intensificarán sus labores conjuntas. “Con unidades de la Policía de Bogotá vamos a centrar esfuerzos donde se están concentrando el homicidio, la venta de drogas y los hurtos”, manifestó Hugo Acero, secretario de Seguridad.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO