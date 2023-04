Trancones de hasta ocho horas se registraron durante el plan retorno del fin de semana pasado, en la vía Apulo-Tocaima-Mosquera, que conduce a Bogotá. La causa fue que el reversible que habían planteado desde la Gobernación, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte no se hizo el sábado en el horario acordado.

(No se pierda: ¿Quiénes pagarán la megademanda por el relleno sanitario de Doña Juana?)

Habíamos articulado desde temprano medidas cortas de movilidad para mejorar los pases difíciles. Sólo a las 4 de la tarde el coronel dice que ya va a iniciar la revisión FACEBOOK

TWITTER

Como resultado del caos vehicular, el gobernador Nicolás García pidió remover el comandante de Tránsito del departamento, quien apenas llevaba 20 días en el cargo.

Jorge Godoy, secretario de Movilidad de

Cundinamarca, le dijo a EL TIEMPO que la inconformidad de la Gobernación fue porque el reversible no se implementó a la hora que habían anunciado (5 p. m.), sino casi sobre las 7 p. m. "Nosotros habíamos articulado desde temprano medidas cortas de movilidad para mejorar los pases difíciles que eran en La Mesa y Tena, ya sobre las 5 se vio la necesidad del reversible y sólo a las 4 de la tarde el coronel dice que ya va a iniciar la revisión y es cuando tenemos la dificultad”, explicó Godoy.

El funcionario aseguró que la verdadera congestión que se presenta siempre es la de la vía Apulo-Girardot, por la cantidad de personas que estaban retornando. “Para solucionar esto, se está buscando que las personas cojan por Viotá, saliendo por el Salto del Tequendama y también desviar por la vía derecho a La Mesa. Así podríamos disminuir la carga vehicular que hay en la vía”.

Nuestros agentes de tránsito continúan acompañando la estrategia del reversible junto a la Policía de carreteras. En este momento se registra por la vía La Mesa el paso en peaje de más de 40.000 vehículos. pic.twitter.com/3u7Q1X7oWu — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) April 9, 2023

Cabe recordar que el gobernador Nicolás García había anunciado desde el pasado 28 de marzo las medidas de movilidad para la Semana Santa, las cuales indicaban que el sábado 8 de abril habría paso en un solo sentido por la vía Apulo-Tocaima-Mosquera de 5 a 10 p. m, y el domingo 9 de abril, de 10 a. m. a 10 p. m., para facilitar la movilidad de las personas que regresaban.



También, un solo sentido desde Fusagasugá hasta Bogotá, el cual fue acordado con Vía 40 Express, y un reversible a la entrada por calle 80 desde la glorieta de Siberia hasta el puente de Guadua.

Rabia y mucha impotencia estamos sintiendo todos los que salimos esta Semana Santa. Llevo 3 horas en un trancón entre Apulo y La Mesa. FACEBOOK

TWITTER

No obstante, decenas de viajeros empezaron a quejarse de los trancones en la vía Apulo-Tocaima-Mosquera porque el reversible no se estaba llevando a cabo y llevaban cerca de ocho horas atascados.



“Rabia y mucha impotencia estamos sintiendo todos los que salimos esta Semana Santa y hoy nos encontramos con que la Policía de Tránsito no contempló un plan retorno desde hoy. Llevo 3 horas en un trancón entre Apulo y La Mesa”, publicó una viajera.



Ante esta situación, García informó por medio de su cuenta de Twitter que el comandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca tomó la decisión por su cuenta de no aplicar el reversible el sábado pasado.

Facebook Twitter Linkedin

Esta fue la situación en la vía que conduce a Mosquera. Foto: Twitter: @Edwincor78

(Lea también: Bogotá volvería a tener una fábrica de vacunas después de tres décadas)

"Es una muestra de total desconocimiento de las dinámicas de una región como esta; en una fecha como esta, se niega implementar reversible en vías del departamento. Medida que la norma contempla y que ha demostrado ser efectiva”, dijo el gobernador en la red social.



Y agregó que al comandante a cargo ese día “no le parece que más de un millón de vehículos por las vías del departamento se ajusta a la razón estrictamente necesaria que contempla el decreto para implementar el reversible. Terquedad y desconocimiento que perjudican a miles de viajeros”.



Por esta razón, el domingo, el coronel Jhon Leider Silva reasumió la comandancia de la Policía de Tránsito de Cundinamarca y estuvo a cargo de la operación del plan retorno.

Otras vía fuertemente congestionada fue la vía Girardot-Bogotá, a cargo de la concesión Vía 40 Express, la cual se encuentra en obra.



“Sr. gobernador, llevamos 4 horas desde la vía Girardot-Tocaima y aún no llegamos a Apulo. Sin presencia de policía y no hay una solución a la alta cantidad de vehículos que viajamos el día de hoy para llegar temprano a nuestros hogares” fue uno de los mensajes en redes sociales.

Vía 40 Express le dijo a EL TIEMPO que identificaron dos puntos claves en donde se presentaron mayores complejidades para la movilidad, y que activaron planes de contingencia para facilitar el tránsito de los viajeros que fueron previamente coordinados con la ANI, la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) y la Interventoría.



En la zona de Melgar, donde la concesión implementó pasos alternados de la mano con la Ditra, el tráfico fluyo con relativa normalidad durante el plan retorno.



El otro punto identificado fue el km 82, en el sector de Azafranal en Silvania, donde se presenta una pérdida de banca por una falla geológica que atraviesa el sector y se llevan a cabo obras de estabilización de taludes que obligan a operar con una sola calzada en contraflujo. Para solventar esta situación, la Ditra implementó pasos alternados en este sector de manera permanente.



“De igual forma, la concesión contó con el acompañamiento y apoyo de 200 policías, atendió cerca de 140 servicios para los usuarios, habilitó 34 unidades de emergencia entre grúas-taller, ambulancias y kits de maquinaria amarilla dispuestos estratégicamente para atender cualquier eventualidad que se pudiera presentar en el corredor vial”, indicó Vía 40 Express.

Más noticias de Bogotá