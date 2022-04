El hurto a personas ha sido uno de los mayores problemas de Bogotá durante los dos últimos años. Las cifras reveladas por la Secretaría de Seguridad demuestran que entre enero y febrero de 2021 y 2022 el hurto en general creció a un ritmo del 10,1 por ciento. Sin embargo, lo más preocupante es que la delincuencia también puso sus ojos en la población de niños entre los 10 y los 15 años, que, entre enero y febrero de este año han reportado 55 casos de hurto en diferentes modalidades. Un crecimiento comparado para el mismo periodo del año pasado de 71,8 por ciento.



Durante lo corrido del último mes son varios los casos de robo a menores los que han preocupado a las autoridades. El 16 de marzo, en el barrio Cundinamarca, en la localidad de Puente Aranda, un menor de 16 años fue abordado por dos hombres en motocicleta y con un objeto cortopunzante le arrebataron sus pertenencias y el perro que paseaba.



Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la localidad de Suba, tres menores de edad fueron asaltados en su propio hogar por un grupo de cuatro delincuentes que, antes de robarlos, se presentaron como mensajeros que llevaban un pedido para la madre de la casa. Luego de esto, los sacaron del lugar, les robaron las pertenencias y les desocuparon la vivienda.



Pero las denuncias no son nuevas. Durante septiembre de 2021, los padres de los estudiantes del Liceo Francés y los vecinos del lugar enviaron una carta a la Secretaría de Seguridad y al comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, solicitando mayores refuerzos de seguridad ante una ola de hurtos que tenía azotados a los jóvenes estudiantes que eran abordados por delincuentes a la entrada y salida del colegio o en el camino de regreso a sus casas.



Luego de estas denuncias, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, en medio de la intervención por localidades en Bogotá, dijo que alrededor del Liceo Francés se ha organizado un frente de seguridad que se ha reforzado con el tiempo. “Hemos venido trabajando para formar un entorno seguro en la zona. Hicimos un recorrido por una ruta segura que ha estado acompañada por gestores de convivencia y la Policía”.



Sin embargo, el problema no solo se concentra en los más pequeños. Los jóvenes entre los 15 y los 18 años tampoco se han salvado de los delincuentes. En el caso del hurto en general hubo un crecimiento de 50,8 por ciento entre el primer bimestre del año pasado y el de 2022, pasando de 605 casos a 908 al cierre de este febrero. No obstante, aunque se han incrementado los robos a menores, también se ha concentrado en una clase específica de delito: el robo de celulares.



Según los datos recopilados, en el primer bimestre de 2021 los niños de entre 10 y 14 años que sufrieron un robo de celular ascendieron a 26 casos, mientras que entre enero y febrero de 2022 la cifra fue de 39, un crecimiento de casi el 50 por ciento.

En el caso de los jóvenes la cifra es aún más preocupante, toda vez que en Bogotá se pasó de 457 casos a 584, en el mismo periodo de tiempo comparado, lo que significó un crecimiento de 27,7 por ciento en esta tendencia delictiva.

Otro tipo de hurtos

Cuando se analizan las cifras para el delito general en la capital del país es posible evidenciar que el hurto de celulares no solo es el tipo de robo más frecuente entre los menores, sino que, además, es el delito que más casos suma entre la población en general. Así las cosas, entre enero y febrero de este año se reportaron 8.709 casos, seguido del hurto de bicicletas, que sumó 1.310 reportes.



Para Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, el incremento de robos a este tipo de población se debe en gran medida al regreso de la presencialidad escolar. “Hay una cantidad de estudiantes volviendo a las aulas, lo que significa una oportunidad para el ladrón porque esta población lleva una serie de elementos a su clase que son fáciles de robar, como el celular, los computadores o los útiles escolares”, señaló el experto.



La dinámica delincuencial en la capital no funciona de la misma forma en todas las localidades y así lo demuestran los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco). En el caso de robo a menores de edad, las zonas más preocupantes están ubicadas en Kennedy, Suba, Engativá y Fontibón, que a su vez son los lugares donde más casos de hurto a personas, hurto de celulares y bicicletas se concentran en la ciudad.



Por el lado de los instrumentos que usan los ladrones para intimidar a los niños y jóvenes, según el reporte de la Secretaría de Seguridad, el arma blanca o cortopunzante es la más común en el hurto a personas, hurto de celulares y bicicletas, con cifras de 3.482, 2.372 y 558 casos reportados, respectivamente, entre enero y febrero de 2022.



No obstante, hay una tendencia que preocupa a las autoridades distritales y es el uso de armas de fuego en medio de estos hurtos. Por ejemplo, en el caso de los robos en general, hay 2.226 reportes de intimidaciones con arma de fuego en medio de un robo, solo en el primer bimestre de este año. Mientras tanto, en el caso de hurtos de celulares, en 1.473 situaciones fueron usadas para cometer el delito, y en el hurto de bicicletas la cifra fue de 309.

Las consecuencias

Para el psicólogo experto en comportamiento de la Universidad Nacional Francisco Alvarado, los robos a menores pueden causar serios traumas y transformaciones en el comportamiento. “La experiencia traumática puede desatar uno de los sentimientos más importantes en el ser humano que es el temor, lo que puede provocar que los niños no quieran salir a la calle, rechacen a las personas desconocidas estar solos”.



No obstante, el experto advierte que la exposición a este tipo de escenarios puede generar impactos más fuertes en la construcción de la personalidad de los pequeños como, por ejemplo, volverlos inseguros, introvertidos, tímidos, y es posible que esto afecte negativamente su vida en el colegio y las relaciones sociales.



Por otro lado, Alvarado explica que para los delincuentes es más sencillo robar a un niño porque al desatar el sentimiento de temor, lo usual es que el menor se quede inmóvil, sea sumiso y muy fácil de manipular. “El niño identifica al adulto que le controla su comportamiento y lo relaciona con la cotidianidad”.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ