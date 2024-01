Desde el pasado lunes 22 de enero, los organismos de emergencia de Bogotá trabajan en conjunto para hacer frente al incendio que azota a los Cerros Orientales.

Después de más de 72 horas de trabajo ininterrumpido, aún se mantienen activas tres conflagraciones en la capital: una en la Quebrada La Vieja, la cual para el miércoles hacia las 8 p. m. había sido controlada en un 80 por ciento; otra en el cerro El Cable, donde más de 360 personas trabajarán este jueves para controlar el fuego, y una más cerca al relleno Doña Juana, donde los bomberos realizan un seguimiento de los puntos calientes.

En las operaciones de control han sumado esfuerzos tanto los bomberos como soldados, policías, pilotos de la Fuerza Aérea, miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja, CAR, el Acueducto y el Idiger.

¿Por qué es tan difícil apagar un incendio forestal en los cerros?

Daniel Lozano, ingeniero ambiental consultado por EL TIEMPO, abordó la complejidad de combatir incendios forestales en los cerros, un tema de creciente preocupación dada la reciente serie de conflagraciones que se han presentado.

El experto explicó que la propagación de incendios forestales se ve influenciada por lo que denomina el "factor 30": una combinación de temperaturas superiores a 30 grados Celsius, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 30 por ciento.

A pesar de que Bogotá generalmente disfruta de un clima más frío y húmedo, el actual fenómeno de El Niño ha provocado un aumento en las temperaturas, acercándolas a los umbrales mencionados.

"Las velocidades del viento en las partes bajas no son tan altas. Sin embargo, el cerro recibe todos los vientos, entonces cerca a este lugar la velocidad es mayor. La temperatura también está más elevada en la ciudad. Esto, sumado a la vegetación que tenemos en el cerro, hace que el incendio se propague fácilmente", explica Lozano.

Los organismos de emergencia trabajan para controlar los incendios que azotan a los Cerros Orientales de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Por su parte, Melissa Acero, quien en redes sociales se identifica como socorrista de la Defensa Civil, señala que gran parte de la vegetación que se encuentra en los Cerros Orientales es invasora. Entre las especies que se pueden hallar están los pinos y los retamos espinosos.

"El pino, al ser un árbol de estación, por naturaleza propia, muere en invierno y crece en primavera, pero como aquí no hay esos cambios de clima tan extremos, el árbol sencillamente se seca, genera que se caigan las ramas y genera ese colchón tipo paja que vemos en los cerros cuando caminamos", detalla Acero en un video publicado recientemente en sus redes sociales.

El retamo espinoso, por otro lado, "representa un alto riesgo para los ecosistemas nativos debido a la facilitación de la propagación de incendios por la presencia de aceites en sus ramas y tallos, y la generación de material vegetal muerto y seco (necromasa) de fácil inflamabilidad", indica el Acueducto en su página web.

Otro factor influyente, de acuerdo con la socorrista, está relacionado con el tipo de incendio. En el caso particular de la conflagración en los Cerros Orientales, no solo hubo una implicación a nivel de suelo, sino también de subsuelo. "Lo difícil (de este tipo de incendio) es que no se puede ver y no sabemos por dónde está pasando el fuego, porque va debajo de la tierra", complementa Acero en su clip.

"Parte de esta situación en el costado norte que estamos buscando controlar tiene que ver con un incendio que está presente de manera subterránea, debajo de la cama de pinos que tenemos. Eso tiene dificultades para acceder allí. Hay una operación manual que se está realizando para llegar a ese punto, sumado al esfuerzo en superficie para enfrentar la implicación de los vientos", afirmó el alcalde de Bogotá en declaraciones pasadas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha trabajado en conjunto con los organismos de emergencia para atender la situación, que ha escalado en los últimos días. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Para Daniel Lozano, la topografía de Colombia, caracterizada por pendientes pronunciadas y terrenos difíciles, impide el uso de métodos comunes de control de incendios, como la creación de cortafuegos.



La Corporación Nacional Forestal (Conaf) define a los cortafuegos como "una faja de terreno que no tiene combustible o donde este no está en condiciones de arder". Su propósito, de acuerdo con la entidad, es impedir la propagación de las llamas al cortar la continuidad de la vegetación.

Un cortafuegos consiste en una faja en la cual se elimina totalmente la vegetación, con el fin de romper la continuidad del combustible. Foto: Imagen creada con IA

El ingeniero ambiental destaca la importancia del "triángulo de fuego": combustible (vegetación), el comburente (oxígeno) y calor. El acceso limitado y la complejidad del terreno hacen que sea difícil eliminar uno de estos elementos, particularmente el combustible. La solución predominante en estos casos, según Lozano, es la aspersión de agua desde el aire, como se ha visto en los recientes esfuerzos de extinción.

¿Cuáles son las implicaciones ambientales que tendrían los Cerros tras los incendios?

Los recientes incendios en los Cerros Orientales de Bogotá han generado preocupación entre expertos y ciudadanos por sus posibles consecuencias ambientales. Según Daniel Lozano, ingeniero ambiental consultado por EL TIEMPO, el impacto inmediato y más visible es la pérdida de biodiversidad.

Otro de los efectos sería la disminución en la capacidad de los páramos, como el de Sumapaz, de retener y filtrar agua, servicios ecosistémicos cruciales para la ciudad.



Además, la pérdida de biodiversidad afecta directamente a la fauna local, obligando a muchas especies a desplazarse en busca de hábitats similares.



"Esto no quiere decir que el incendio no va a permitir que se dé una recuperación paulatinamente de estos lugares. Este lugar va a quedar rico en minerales y en todo lo que necesiten las especies para volver a propagarse. Incluso, el mismo suelo, sin necesidad de que nosotros reforestemos, se recuperará. La real pérdida son las especies", explicó Lozano.

Bogotá huele a humo: incendios en Cerros Orientales

