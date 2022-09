En menos de 24 horas, tres Comandos de Atención Inmediata (CAI) fueron atacados en Bogotá por encapuchados y la calma que de a poco había retornado a los barrios aledaños al portal de Las Américas parece estar de nuevo amenazada.



Al CAI Villa Luz lo vandalizaron el viernes. Horas después, en el Santa Librada (Usme), arremetieron con piedras, palos y bombas molotov y en Bosa Brasilia –a pocos metros de Las Américas– no solo le prendieron fuego a la estación, sino que hirieron a un gestor de diálogo e intentaron quemar a un uniformado.



En los tres casos los encapuchados intentaron sembrar el caos tomándose vías principales de Usme y Kennedy: en el primer episodio bloquearon la avenida Caracas a la altura de Yomasa y en el segundo, cerraron la avenida Ciudad de Cali, afectando la prestación del servicio de TransMilenio.



“Vándalos atacaron el CAI Brasilia en Bosa con bombas molotov. Lamentablemente hay dos heridos: un gestor de diálogo y un policía. No toleramos la violencia y el vandalismo. Los vamos a capturar. A todos los gestores nuestro reconocimiento por impulsar el diálogo para la convivencia”, señaló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.

Encapuchados le prendieron fuego al CAI Santa Librada en la tarde de este viernes. Foto: @PoliciaBogota

Qué está pasando

Estos hechos, ocurridos cuando se cumplen dos años de una de las peores crisis de la historia reciente de Bogotá tras el asesinato de Javier Ordóñez en medio de un procedimiento policial, han generado varios cuestionamientos a la administración distrital, sobre todo por la no intervención del Esmad en el control de estos actos de violencia.



“Esmad no tuvo que intervenir. Tuvimos un dispositivo en reserva disponible y no hubo la necesidad de hacer la intervención con el escuadrón”, señaló el mayor Néstor Forero, comandante de la estación de Policía de Bosa (e), sobre lo ocurrido en Brasilia.



Para Armando Vergara, veedor de salud y bienestar para la Policía Nacional, este tipo de decisiones no solo ponen en riesgo a la ciudadanía, sino también a los uniformados.



“Nos preocupa porque están enviando a policías únicamente con un escudo de plástico y con una tonfa para enfrentar a estos criminales. En el CAI Brasilia, por ejemplo, había nueve uniformados parados recibiendo piedras y refugiándose de las bombas molotov. Es muy preocupante porque les están dejando coger ventaja a estos grupos y sin el Esmad va a ser mucho peor”, afirmó Vergara.



Si bien la respuesta de la administración distrital fue condenar de inmediato estos hechos y ordenar investigaciones para dar con los responsables de los ataques, algunos concejales de Bogotá sostienen que la forma en que la alcaldía ha afrontado el vandalismo ha permitido que este prolifere.

Lucía Bastidas, cabildante del partido Alianza Verde, sostiene que, a diferencia de la creencia de la administración, “el vandalismo sigue más vivo que nunca y se está organizando”.



“Cuando hay un presidente con esa actitud ante la policía, cuando vemos miembros de la primera línea discutiendo la reforma de la policía y a los uniformados guardados porque no les dan la orden de salir, como pasó en Bosa y, además, reina el silencio de la alcaldesa y de la Secretaría de Seguridad, es lógico que se hayan fortalecido”, dijo Bastidas.



Por su parte, César Restrepo, director de Seguridad Urbana de Probogotá Región, la inacción de las autoridades responde a una orden implícita.



“El discurso del Gobierno Nacional y del Distrito ha amarrado las manos de la policía, dejándolos sin campo de acción y a su vez han incentivado el movimiento del vandalismo para ponerlos por encima de los ciudadanos y de la ley”, manifestó Restrepo.



Sin embargo, desde el Distrito insisten en que no hay cabida para la violencia, y que perseguirán a aquellos que agredan a servidores públicos y causen daños en bienes públicos de la ciudad.



“La Policía Bogotá intervendrá inmediatamente buscando capturar a los delincuentes para que respondan ante la justicia”, dijo Aníbal Fernández de Soto, el secretario de Seguridad, horas después del primer ataque. “Rodeamos a la policía y recuperamos los bienes públicos al servicio de la seguridad y convivencia”, agregó este domingo en horas de la tarde.



"Ha quedado claro que el país requiere una unidad profesional y respetuosa de los DD HH que contenga los hechos de violencia que se presentan en protestas, asonadas y demás eventos que alteran el orden público y ponen en riesgo la seguridad de los demás ciudadanos que no intervienen en estos hechos. Luego entonces hay que avanzar en esa línea rápidamente para que no se presenten hechos como los registrados en días pasados", opinó Hugo Acero, ex secretario de Seguridad.

Miedo en Las Américas

En una de las grabaciones del ataque al CAI de Bosa Brasilia se observa el momento en que los encapuchados lanzan las bombas molotov a pocos metros de varios gestores de convivencia que habían llegado al lugar para acompañar la velatón. Vecinos del sector fueron testigos directos de este episodio y no dudan en expresar su preocupación por la violencia que ejercen estos grupos.



“Estábamos reunidos prendiendo velas con los vecinos y en menos de tres minutos voltearon la esquina. Venían con las caras tapadas y con unas botellas grandísimas. Sin mediar palabra empezaron a lanzar botellas, aunque había niños y ancianos cerca”, dijo un residente del sector.



La pregunta que se hacen muchos residentes del sector es hasta cuándo tendrán que vivir con esa zozobra y qué les deparará en el futuro sin la intervención total de las autoridades.



Y es que ante estos hechos, que se habían vuelto reiterativos en el sector de las Américas, Usme y Suba, la Policía Metropolitana de Bogotá había anunciado a principio de año un plan de intervención y acompañamiento a las comunidades, ordenado por el Ministerio de Defensa.



Dicha estrategia había logrado calmar las aguas; sin embargo, muchos temen que vuelvan los bloqueos. “De a poco íbamos volviendo a ser el barrio de antes. Seguíamos teniendo problemas de inseguridad, pero esos muchachos se habían calmado. Ahora, con esto que pasó en el CAI no sabemos”, manifestó Ingrid Sánchez, quien vive en un conjunto residencial del sector desde hace 10 años.



“Las personas de ese sector están aterradas, los gestores de convivencia me llaman y me dicen lo mismo. El secretario de Gobierno había prometido unas ayudas para las personas de allí, pero no sabemos en qué quedaron. Entonces, yo sí entiendo a la gente que tiene su casa o su negocio en esa zona y que sigue temerosa porque le va a tocar vender”, concluyó Bastidas.

Primera línea estaría dividida

Luego del ataque al CAI de Santa Librada, el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, confirmó que este fue realizado por un grupo denominado los ‘No Copio’, un grupo de jóvenes que se habría enfrentado previamente con miembros de la primera línea que no quisieron hacer parte de las jornadas de violencia. “Este grupo de jóvenes son personas que no atienden ningún tipo de recomendación por parte de la Alcaldía de Bogotá, ni de ningún tipo de autoridad”, señaló Sanabria.



Lucía Bastidas coincide en que hay enfrentamientos entre miembros de la primera línea que están a favor de quemar CAI y otros que se oponen, pero que no se trata de facciones diferentes.

REDACCIÓN BOGOTÁ

