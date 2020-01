¿Por qué el alcalde de Soacha no quiere más viviendas VIS?

Una de las primeras decisiones del nuevo alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, fue pedirle a la CAR Cundinamarca que devolviera a su despacho el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que el gobierno anterior remitió para que surtiera los estudios pertinentes en esa corporación.

En el documento enviado por el exmandatario del municipio Eleázar González, para la revisión de la CAR, se plantea destinar 900 fanegadas de tierra del municipio para que en los próximos 10 años se construyan ahí al menos 200.000 viviendas VIS, en un proyecto denominado Ciudad Verde II, ubicado cerca del ya desarrollado Ciudad Verde I.



“Soacha ya puso la cuota de sacrificio de VIS del país, nosotros tenemos hoy 215.000 viviendas en nuestra ciudad, hay autorizadas para hacer 90.000 viviendas más, lo cual hace que estemos llegando en cuatro años a más de 400.000 viviendas VIS”, manifestó en conversación con EL TIEMPO el mandatario.



Para el alcalde Juan Carlos Saldarriaga es excesivo que se pretenda ampliar el número de casas de interés social en Soacha sin contemplar el crecimiento de infraestructura social para todas las personas que llegan a vivir en estas residencias. Esto lo explica al mencionar que muchos ciudadanos que deciden comprar estas viviendas resultan perdiendo su empleo y posteriormente su casa, al no contar con las vías o el transporte público suficiente para llegar a sus lugares de trabajo.



“He atendido en San Mateo a la comunidad, de 300 personas que atiendo en un día, el 80 por ciento vienen a realizar una solicitud de cupos educativos para sus hijos. No hay colegios, no hay vías, no hay seguridad, entonces no hay transporte, no hay rutas alimentadoras”, se quejó el mandatario municipal.

Manifestó que el Gobierno Nacional tiene en cuenta a Soacha solo cuando requieren construir vivienda de interés social, pero que no es igual para otro tipo de dotaciones que se necesitan en la ciudad.



“Cuando tenemos que construir ciudadelas educativas, hospitales, no aparece la nación, cuando necesitamos vías, no aparece la nación, tenemos menos de medio policía por cada 1.000 habitantes, y el promedio nacional es uno por cada 1.000, entonces la nación no puede solo pensar que Soacha construya vivienda y que mire aquí la autoridad local cómo resuelve los problemas”, aseguró.



Es por esta razón que decidió que en el POT que él presentará, las 900 fanegadas destinadas para más vivienda VIS serán para un corredor industrial y de servicios.

“Que la gente que tiene esas tierras piense en cómo crea parques empresariales, industriales, una zona franca, zonas de servicio, porque Soacha no puede seguir siendo el patito feo de la nación, aquí hay una decisión, y le voy a pedir al Concejo que la aprobemos, y es que sean zonas industriales lo que se construya en adelante en el municipio”, concluyó Saldarriaga.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET