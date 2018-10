Contralor de Bogotá, a responder por caso Odebrecht

El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, habría recibido dinero de la multinacional Odebrecht durante su campaña a la Gobernación de Boyacá y luego de su elección en el cargo en el 2012 habría intentado adjudicarle irregularmente obras a la multinacional del Brasil.

Esa es la hipótesis de la Fiscalía por la que se pidió al Tribunal Superior de Bogotá audiencia de imputación de cargos contra el exmandatario y actual contralor de la capital del país.



El jefe de la Dirección delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia, señaló que al funcionario se le imputarán los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos y se pedirá al magistrado del caso que sea asegurado en centro carcelario.



“El exmandatario habría favorecido a la firma brasileña Odebrecht, investigada por el pago de coimas para obtener contratos de infraestructura en el país”, señaló la Fiscalía.

En la investigación figuran testigos que señalan que el excongresista Plinio Olano Becerra, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en el escándalo de sobornos, y el contralor Juan Carlos Granados habrían ofrecido a Odebrecht la adjudicación de la obra Duitama-San Gil y que a cambio supuestamente recibirían un pago de entre el 3 y el 5 por ciento de la obra.



Añaden los testigos del caso que como no fue posible la entrega de esa obra porque Odebrecht consideró que no era viable financieramente, se realizó una reunión en la casa del electo gobernador y presidente de la CAR para ayudar a la adjudicación de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre.



Igualmente figura un pago que le habría hecho Odebrecht al exsenador Olano Becerra de $ 200 millones que supuestamente tenían como destino la campaña del entonces candidato a la Gobernación de Boyacá.



Aunque el contralor no se pronunció sobre esta decisión, el pasado 20 de noviembre dijo en un comunicado: “Nunca solicité ni recibí aporte de Odebrecht” y como gobernador “nunca le adjudiqué contrato alguno a la multinacional”.

JUSTICIA