¿Por qué Claudia López dice que Bogotá está en el 2º pico de pandemia?

"Estamos en el segundo pico de la pandemia en Bogotá", así lo confirmó la alcaldesa de Bogotá Claudia López, y eso fue lo que la llevó a ratificar las medidas de prevención: toque de queda total 31 de diciembre de 2020 y 1º de enero de 2021, pico y cédula, pico y placa, cero fiestas públicas, medidas de bioseguridad, no aglomeraciones y reuniones familiares controladas.



Lo primero que explica el segundo pico son las cifras. Según Salud Data, de la Secretaría de Salud, en la ciudad se han presentado 455.240 casos, de los cuales 2.300 fueron confirmados el 28 de diciembre de 2020.

Otra cifra importante es la situación de los enfermos. El 98,3 % de los casos se encuentran en casa, el 1,4 % en hospitalización general y el 0,3 % en unidades de cuidado intensivo (UCI). Del total destinadas para covid-19, el 72,6 % están ocupadas y, según la alcaldesa Claudia López, no hay riesgo de un desborde, por ahora.



Las localidades con mayor reporte de casos positivos son: Suba con 14,5 % de los casos de la ciudad (61.651), seguido por Kennedy con 13,5 % (57.564), Engativá con 11,2 % (47.724), Bosa con 8,2 % (34.650) y Usaquén que presenta el 6,8 % (29.043). Estas cinco localidades aportan el 54,2 % de los casos confirmados.



Según el secretario de salud, Alejandro Gómez, se ha evaluado con rigurosidad en movimiento de las cifras de la enfermedad en los últimos días. "Podemos decir, todavía, que nuestra capacidad es más que suficiente. Sin embargo el llamado es a seguirnos cuidando respetando toda la normatividad y limitando las reuniones".

No obstante, no todos tienen el mismo optimismo. Según Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, este segundo pico tiene una característica particular y es que nunca se superó el primero. "Eso pasó en agosto, luego hubo una meseta y en este momento estamos en el segundo pico".



Explicó que lo grave de esta situación es que los médicos y, en general, todo el personal de la salud están agotados.



"Esto reduce la capacidad en la atención hospitalaria". También cuestionó el tema de la disponibilidad del UCI. "Ese es un indicador que hay que relativizar. En Bogotá y Colombia se duplicaron pero eso no quiere decir que estas cuenten con dotación y personal idóneo. Centrar la atención del covid en las UCI es un error".

Agregó que las soluciones deben estar enfocadas en la prevención, la detección temprana, la prohibición de cualquier tipo de aglomeración, para que los casos no lleguen a altos niveles de complejidad. "Tenemos desabastecimiento de medicamentos como miorrelajantes, entre otros. Y así las cosas hoy con el 70% de ocupamiento podemos decir que estamos al 100%". Concluyó que el país está rezagado en la realización de pruebas covid y que eso es lo que le ha permitido a otros países superar la enfermedad.



Otros como Luis Jorge Hernández, epidemiólogo de la Universidad de Los Andes, explica que el aumento de casos, la ocupación de ucis que se acerca al 80% y la positividad de las pruebas que se acerca a un 30% confirman la segunda oleada. "Y se prevé que sigan aumentando, la preocupación debería ser el porcentaje de las UCI. Ya estamos en alarma. Recordemos que lo que hacemos hoy tendrá efecto dentro de 15 días que es donde ocurre la incubación del virus. Por eso el toque de queda es una buena medida de salud pública y hay que detectar, aislar y reportar. Entre el 10 y el 20 por ciento de los casos que deberían estar aislados no lo hacen por razones socioeconómicas. Hay que equilibrar todos esos factores".



El experto también agregó que el Coeficiente de Transmisibilidad o RT que en este momento para Bogotá está en 0,95 "no está funcionando, no está mostrando la realidad. Si está por encima del 12 la pandemia va creciendo y debajo del 1 está bajando. Esto último no está ocurriendo", dijo Hernández.



En cuanto a Cundinamarca el gobernador, Nicolás García, "En estos momentos estamos llegando al 100% de ocupación en el municipio. Cundinamarca registra un 63%, hay un parte de tranquilidad, pero no de confianza", expresó García.



El municipio Girardot (Cundinamarca) amaneció con la preocupante noticia del 100% de ocupación en sus UCI, de los cuales el 76% corresponden a pacientes positivos a covid - 19.

Las medidas que siguen

El Distrito insiste a la ciudadanía que las reuniones familiares se lleven a cabo solamente con el círculo familiar más cercano de convivencia.



A los viajeros que retornen a Bogotá, se les recomienda permanecer al menos una semana en sus hogares y aplicar la estrategia DAR (Detecto, Aíslo y Reporto) con el fin de cuidarnos entre todos y evitar nuevos contagios.



También seguirá vigente la medida del pico y placa. Esta restricción se realiza de acuerdo con el último dígito de placa nacional del vehículo, de tal forma que para los días calendario hábiles 'PARES' la restricción aplica para aquellos vehículos cuyo último dígito de placa termine en 0,2,4,6 y 8.



Para los días calendario hábiles 'IMPARES' la restricción aplica para los vehículos cuyo último dígito de placa termina en los números 1,3,5, 7 y 9.



El horario de restricción de desde las 6 a. m, hasta las 8:30 a. m y de 3 p. m hasta las 7:30 p. m, de lunes a viernes hábiles, exceptuando los días festivos.



También seguirá vigente el pico y cédula. Hasta el próximo 15 de enero estará vigente la medida. Además están prohibidas las fiestas públicas y las aglomeraciones.

La vacuna será la prioridad en 2021

La alcaldesa de Bogotá Claudia López dijo que, sin duda, su prioridad para el 2021 será la vacunación y añadió que hoy sostendrá una reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, en la que pedirá que se le explique cuál será el cronograma y cuántas vacunas hay dispuestas para los capitalinos.



Dijo que de los 20 millones de vacunas que adquirió el Gobierno Nacional es necesario saber cuántas serán destinadas para la población prioritaria en Bogotá.



Agregó, sin embargo, que es necesario que los niños y jóvenes vuelvan a los colegios de forma presencial, primero por la salud mental muy perjudicada por el confinamiento y, segundo, para mejorar los índices de empleabilidad en mujeres y jóvenes. "Este ha sido el año más difícil de nuestras vidas", dijo la mandataria .

CAROL MALAVER