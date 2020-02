¿Por qué Bogotá necesita tener más policías?

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, afirmó que el objetivo de la actual administración distrital es reforzar la policía con 2.000 o 3.000 uniformados más en el cuatrienio.

Eso se haría apoyando económicamente la formación y dotación de los nuevos miembros, y la Nación se haría cargo de los salarios. Además, se compromete a mantener esos policías al menos durante cuatro años en la ciudad.



La idea, según lo había explicado la alcaldesa Claudia López a EL TIEMPO, es apoyar a aquellos policías bachilleres que quieren continuar en la institución pero no lo pueden hacer porque no cuentan con los recursos necesarios para costearse la formación.



La preparación de los nuevos policías se haría con los aportes voluntarios del 10 por ciento del impuesto predial que realicen los contribuyentes bogotanos.



(Además: Por qué Claudia López les pide a los bogotanos aportar 10 % de predial)



La alcaldía aspira a que 80.000 contribuyentes le den su voto de confianza, con lo cual se podrían captar cerca de 15.000 millones de pesos de acá al 2024.



Aunque en principio esa cifra permitiría apoyar a 1.000 policías nuevos, el propósito de la administración López es llegar al final del periodo con 2.000 o 3.000 más, y así se lo han planteado al Gobierno Nacional.



Acero explicó que la ciudad llegó a tener 20.000 policías, pero que desde hace algunos años, por motivos de pensiones y retiros, la cifra de uniformados bajó a los 16.663 que existen actualmente, una cifra que no es suficiente y ha terminado afectando la seguridad en Bogotá.



Esos policías, de acuerdo con el funcionario, serán para reforzar la seguridad en toda la ciudad y particularmente en TransMilenio, donde se presenta la mitad de los hurtos y atracos en la ciudad y los casos de acoso a mujeres.



(Lea también: ¿Estaría dispuesto a pagar 10 % más en predial para tener más Policía?)



Estos uniformados cumplirán además funciones de control y vigilancia en buses y paraderos zonales. También, explicó Acero, realizarán acciones de “reacción rápida en barrios y lugares, tiempos, horas y días” donde se comete el mayor número de delitos.



“Es un esfuerzo conjunto entre el Distrito y la Nación que busca focalizar las acciones de la Policía en las zonas y horarios con mayores problemas de seguridad”, explicó el secretario.



Por otro lado, ayer se conoció la carta en la cual la alcaldesa Claudia López les pide a los contribuyentes bogotanos hacer el aporte voluntario del 10 por ciento en el predial y dice que esos recursos serán para mejorar la seguridad, justicia y cultura ciudadana.



En la misiva, la mandataria se compromete a cuidar y vigilar que esa plata se invierta “de manera más transparente y eficaz para volver a vivir en una ciudad sin miedo”.

REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET