Por qué Bogotá levantó la cuarentena el fin de semana

Muy por el contrario de lo que muchos esperaban, teniendo en cuenta los indicadores de contagio y la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI), la cuarentena del fin se semana (de viernes, sábado y domingo) fue levantada en Bogotá.

(No habrá cuarentena este fin de semana en Bogotá)



La alcaldesa Claudia López anunció el lunes por la noche que se levantaban la cuarentena general los fines de semana y el pico y cédula, medidas que se habían adoptado en la ciudad ante el incremento de los contagios y de la demanda de los hospitales y clínicas.



Con estas decisiones se da por terminado, por lo menos por ahora, el esquema de cuatro por tres (cuatro días de actividad y tres de confinamiento) que había propuesto la Administración Distrital para contrarrestar la velocidad de contagio con el covid-19.



De acuerdo con la mandatario, las medidas se levantan aunque "hay una alta demanda de UCI, pero relativamente estables" y que todavía no se ha terminado de pasar el tercer pico. "Estamos justo en la semana en la que tenemos el punto máximo de la curva, todavía estamos en una situación muy difícil", afirmó.



Y sobre la ocupación de UCI señaló que se tiene una "ligera baja" de la demanda de camas de cuidados intensivos no covid, "lo cual nos alivia un poquito la congestión del sistema. Estamos altos, pero relativamente estables".



(El costo de una ciudad paralizada por las marchas y el vandalismo)



De hecho, la ciudad está este martes con una ocupación UCI general del 92,6 por ciento y de covid del 94,6. El Rt (el número reproductivo), que llegó a estar en 1,5 ahora se encuentra en 1,2, y se reportan 3.500 casos de contagios diarios.



"Estos 3.500 positivos diarios se corresponden con solicitudes de cuidados intensivos más o menos del orden de las 300 diarias, es aproximadamente una relación de 10 a 1 entre pacientes positivos por día y solicitudes de unidades de cuidados intensivos", aclaró en la mañana el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien, no obstante, dijo que "estamos en el momento más difícil, pero estamos estables".



Durante los anuncios, la mandataria bogotana también dijo que el único síntoma le preocupa es el aumento de la positividad (el porcentaje de personas a las que se les hacen pruebas y resultan positivas), luego de que se había logrado tener relativamente estable desde que se están tomando las medidas de cuidado.



Señaló que en seis días, entre el 27 de abril y el 3 de mayo, la positividad pasó del 22 al 35 por ciento. "Eso quiere decir mayor interacción sin suficiente protección". Y agregó: que "eso algún efecto va a tener en un par de semanas".



"Esta mayor positividad sin duda la vamos a ver en hospitalización, y algo de eso en un par de semanas, desafortunadamente", insistió, y aclaró que aún si se cumpliera la cuarentena total el próximo fin de semana, "eso no va a modificar en el corto plazo que estemos altos pero estables en el sistema".



La alcaldesa Claudia López también señaló que otro de los motivos para levantar la restricción del fin de semana es por el sector productivo y comercial de la ciudad que ha venido haciendo un sacrificio durante un mes, pero otros (quienes están aglomerando en marchas y actos de vandalismo) están en las calles.



"No tengo la cara de pedirle al sector productivo y comercial, que ha hecho un mes de semejante sacrificio, que siga sacrificando su actividad de trabajo, de generación de ingresos, de oportunidades para los bogotanos, mientras las calles están llenas de gente que decidió no hacer su aporte", advirtió López, quien se mostró esperanzada en que la próxima semana se empiece a mostrar "alguna tendencia hacia la baja".



Redacción Bogotá