¿Por qué Bogotá, después de 40 años, se ve frente a nuevo racionamiento de agua?

El estado actual de los embalses y en particular de Chuza y San Rafael, que aportan el 70 por ciento del agua potable que consume Bogotá y 12 municipios de la Sabana, y la preocupación de que en la temporada de lluvias que está comenzando no alcance a recuperar para enfrentar el 2025, llevó a la Alcaldía de Bogotá y a la Empresa de Acueducto a decidirse por ordenar el racionamiento en el servicio.

Serán por zonas y horarios, las cuales ya están definidas y corresponden a la división que tiene la ciudad para la prestación del servicio de acueducto. La restricción en el servicio se explicará este lunes y habrá unos pocos días para permitir que los ciudadanos conozcan los turnos en los que se suspenderá el suministro en sus zonas.

“Se nos juntaron todos los factores y llegamos a que ya no podemos aguantar más sin empezar las medidas de restricción. ¿Por qué? Porque no nos alcanza el agua para el 24 y tampoco para el 25. Están en niveles tan bajos los embalses que si no tomamos estas medidas, los embalses no van a recuperarse en la forma que necesitamos para el 25”, explicó Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en entrevista con EL TIEMPO.

La funcionaria distrital además habla de los municipios de la Sabana que se verán afectados y tendrán el mismo esquema de racionamiento de la ciudad y hace recomendaciones sencillas como las personas pueden ayudar ahorrar.

“Todos tenemos que contribuir a ahorrar para lograr garantizar que tengamos agua para más adelante y para el 25”, señaló Avendaño, al insistir en la necesidad de que los bogotanos tengan mayor conciencia sobre el uso del agua y que siga en aumento la reducción lograda en marzo, cuando, a través de la campaña de ahorro, disminuyó en un metro cúbico por segundo el consumo promedio, pero que aún no es suficiente. La meta es llegar a 16 o, incluso, 15 metros cúbicos por segundo.

Y si bien el Acueducto no puede establecer sanciones por el uso indebido del agua potable, Avendaño sí reconoce que la Alcaldía sí las está evaluando dentro del paquete de restricciones que el alcalde Carlos Fernando Galán dará a conocer este lunes.

Cabe recordar que en mayo de 1984, ante la sequía, la capital del país debió acudir al bombardeo de las nubes en las zonas de los embalses para provocar lluvia de manera artificial.

¿Qué llevó al Acueducto y a la Alcaldía a tomar la decisión cortes en el servicio en la ciudad?

Efectivamente, la situación de los embalses ha sido compleja, han venido en disminución permanente por los efectos de la duración y la intensidad, sobre todo del fenómeno de El Niño. Nos encontramos en un estado crítico en el sistema Chingaza, compuesto por los embalses de San Rafael y Chuza, que está en los niveles más bajos que ha tenido.

Esto es lo que nos llevan a tener que tomar la decisión de generar unas restricciones de suministro de agua en la capital y en los municipios a los cuales les vendemos agua en bloque o tenemos algunas áreas de prestación, con el fin de hacer que el agua que hay en este momento nos alcance para el periodo que dure la inestabilidad de las lluvias y, sobre todo, pensando en el mediano plazo.

Está lloviendo en Bogotá y en la Sabana, pero los embalses están muy por debajo de su nivel normal, ¿por qué?

Si bien en Bogotá está lloviendo, necesitamos que llueva y de una manera más contundente del otro lado de la montaña, donde están los embalses y en la cuenca de la Amazonía y la Orinoquía, que son los afluentes que nos permiten llenar los embalses de Chuza y San Rafael. Y, adicionalmente, como los niveles han descendido tanto, están tan secas las represas que, estas lluvias que no son tan intensas, lo primero que hacen es absorber el agua y ahí no se inicia el lleno.

Se esperaba pasar marzo con el nivel que tenían los embalses, para llegar a abril, que es de lluvias, con agua, pero los embalses siguieron reduciéndose. ¿Es una sumatoria de hechos?

Esa es la lectura correcta. Arrancamos con una campaña de ahorro muy fuerte desde enero, porque el nivel de descenso viene siendo consistente desde hace más o menos 10 meses. Siendo conscientes de eso, empezamos a ver la necesidad de empezar a concientizar a los ciudadanos de que era importante hacer uso responsable del agua.

Tratamos de traer la mayor cantidad de agua posible de Tibitoc, en el sistema Norte. Estamos al tope de producción de agua potable de esta planta, aportándola al sistema de abastecimiento de Bogotá, pero todas esas medidas no fueron suficientes porque, además, no llovió lo que estábamos esperando.

Se nos juntaron todos los factores y llegamos a que ya no podemos aguantar más sin empezar las medidas de restricción. ¿Por qué? Porque no nos alcanza el agua para el 24 y tampoco para el 25. Están en niveles tan bajos los embalses que si no tomamos estas medidas, los embalses no van a recuperarse en la forma que necesitamos para el 25.

¿Los cortes del servicio van a ser en abril y mayo o se pueden prolongar?

No. No me quiero aventurar a una estimación de la duración de las medidas de restricción que iniciaremos el lunes. La idea es que tenemos que ser conscientes, tiene que ser un cambio de comportamiento hacia el futuro.

Tenemos que restringir más ese consumo de agua. Por ahora haremos monitoreo permanente de la efectividad de las restricciones que anunciaremos y en la medida que vayamos viendo que la situación de embalsamiento mejora, podremos pensar en relajarlas. Esta es una decisión de responsabilidad con la ciudadanía en el corto y mediano plazo.

Se logró bajar de 18 a 17 metros cúbicos por segundo el consumo, pero eso no es suficiente. ¿Quién consuma más va a ser castigado en el valor de la tarifa?

No. Lo importante son dos cosas. No fue suficiente la disminución del consumo que logramos con esta campaña intensa, sobre todo en marzo bajamos a 17 metros cúbicos por segundo y hubo días que estuvimos por debajo, en 16,8, pero aquí la importancia es que hay que reducir el consumo. En la factura, la tarifa es en metros cúbicos, si usted reduce los metros cúbicos que consume, pues la tarifa multiplicada por esos metros cúbicos menores le va a dar una factura menor.

¿La meta es que se reduzca el consumo a 15 metros cúbicos por segundo en promedio en la ciudad?

Claro que sí, con las medidas de restricción que anunciaremos lo que esperamos es poder duplicar el ahorro que se generó con el llamado a la conciencia.

¿Quedan prohibidos hábitos como lavar el carro con manguera? ¿Qué va a pasar con los lavaderos de vehículos?

Esas medidas restrictivas no le corresponden al Acueducto decretarlas. Lo que usted acaba de decir lo venimos repitiendo reiterativamente, no es el momento de lavar los carros con manguera, no es el momento de regar los jardines con manguera, de lavar las fachadas de los edificios con manguera, y seguiremos insistiendo en el mensaje de que hay que ahorrar agua.

Desde el Distrito, obviamente, se están evaluando tener unas medidas en el paquete de medidas un poco más restrictivas y que generen unos compromisos que puedan ser sancionables por parte de las autoridades competentes.

¿El Acueducto no puede tomar la decisión de establecer sanciones, pero la Alcaldía sí?

Claramente. Es el Distrito el que está evaluando, dentro de todo este paquete de restricciones que anunciaremos, qué otras medidas complementarán esta situación.

Se está planteando que estos cortes no van a ser en toda la ciudad, sino que van a ser sectorizados, ¿la ciudad se va a zonificar?

Sí, señor. El esquema un poco general es que vamos a dividir la ciudad en zonas.

¿Me dicen qué 10 o 11 zonas?

Están definidas un número de zonas, la delimitación geográfica de cada una de esas zonas. El lunes anunciaremos cuáles son las zonas

No voy a chivar al alcalde (risas). Están definidas un número de zonas, la delimitación geográfica de cada una de esas zonas. El lunes anunciaremos cuáles son las zonas, cuál será la rotación, cuánto durarán los cortes y los horarios de los cortes.

¿Las medidas arrancan la próxima semana, pero no desde el mismo lunes?

Efectivamente arrancamos la próxima semana, lo anunciamos el lunes y no vamos a arrancar al otro día, sino que daremos un par de días para que la gente se vaya apropiando de la información y entendiendo bien cuál es su zona y en qué momento tendrá que restringir más.

¿Qué parámetros se tuvieron en cuenta para definir las zonas?

Las zonas están definidas principalmente con los criterios que facilitan la operatividad del sistema. Este es un sistema muy grande, muy complejo. Es un sistema en el que tenemos que tratar, de acuerdo a la manera en la que está configurada hidráulicamente Bogotá, de ser lo más eficientes posible, tanto en el corte como en el restablecimiento del servicio.

¿Qué pueden hacer los colegios, universidades, hospitales, este tipo de entidades, ¿qué pueden hacer?

Todos tenemos que contribuir a ahorrar para lograr garantizar que tengamos agua para más adelante y para el 25. Hay unas situaciones particulares, como los colegios, los hospitales. Precisamente, parte de la articulación en el Distrito es buscar con los secretarios correspondientes que todos estemos conscientes de que cuando vayan se vayan a hacer las restricciones, los tanques de agua de hospitales, colegios estén funcionales, tengan la capacidad adecuada.

Obviamente, para casos muy puntuales, en los que no esté la capacidad instalada disponible o que por alguna razón se les acaba el agua durante un periodo de restricción, el Acueducto proveerá con carros tanques.

¿Los cortes serán una especie de pico y placa zonificado?

Sí, señor (risas). En este momento, con los cambios operativos que hicimos desde principio de año, estamos trayendo toda el agua que podemos traer y que podemos tratar en Tibitoc. En esta planta pasamos de más o menos unos 4,5 o 5 metros cúbicos por segundo al inicio del año y hoy estamos al tope, que es 7,5 metros cúbicos por segundo, y eso lo hicimos precisamente previendo que necesitábamos bajarle la presión a Chingaza y lograr que ese sistema se pueda empezar a llenar de nuevo cuando empiecen las lluvias, ojalá pronto.

¿Cuánto es lo que consume Bogotá por segundo en un día?

En este momento logramos cerrar el mes de marzo con 17 metros cúbicos por segundo, arrancamos en 18 y por eso fue que hicimos también como estas campañas tan fuertes. La meta es poder llegar a 16, 15 metros cúbicos por segundo. Ese es más o menos el consumo de la ciudad.

¿Y Tibitot cuánto nos da?

7,5 metros cúbicos.

¿Y cuánto nos está dando o suministrando en este momento el sistema Chingaza?

Estamos entre 9,5 y 10. Arrancamos al principio del año con casi 12 en Chingaza. Estaba muy alto y por eso hicimos estos cambios operativos para lograr bajar la presión de Chingaza y que nos aguantara un poco más el abastecimiento sin necesidad de tomar medidas de restricción. Pero ya esta es una decisión responsable en vista de la incertidumbre generada por el endurecimiento y la duración del fenómeno de El Niño.

A pesar de que el sistema Chingaza tiene una capacidad bastante grande, cada vez pareciera que se llena menos o le llega menos agua. ¿Esto es cierto?

Es absolutamente cierto. El sistema como tal tiene 290 millones de metros cúbicos, Chuza 220 y San Rafael 70. Efectivamente, año tras año hemos venido viendo cómo el histórico de las curvas es que cada vez arrancamos de un nivel más bajo. Este es un envase de regulación anual o un sistema de regulación anual. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mismo año se desocupa y se llena. Y con ese nivel de llenado es con el que arrancamos el siguiente año. El llamado es prospectivo, no solamente para poder salir de este fenómeno coyuntural que nos ha llevado a estar en estos niveles, sino también para que se alcance a llenar lo suficiente, para que en el 25 no tengamos problemas.

¿Qué pueden hacer los municipios que reciben agua de Bogotá? ¿Ellos van a hacer el mismo esquema de restricción de la ciudad o cada uno debe establecer su modelo?

Somos prestadores directos en toda la ciudad de Bogotá y además tenemos una área de prestación en Gachancipá y una área de prestación en Soacha, no en todo el municipio, y les vendemos agua en bloque a Cajicá, Chía, Cota, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopó, Tenjo y Tocancipá.

Obviamente, en toda nuestra área de prestación de servicio el suministro de agua en bloque se va a ver afectado, va a estar dentro de esas zonas, van a tener una restricción con la misma dinámica que Bogotá.

Aquí lo importante es que necesitamos que el agua nos alcance, tenemos que alargar esa tendencia de disminución que viene experimentando desde hace 10 meses el sistema Chingaza, por eso ellos están incluidos en las medidas de restricción que tomaremos.

¿Las empresas pueden adoptar un esquema de trabajo virtual, por ejemplo?

Es más un cambio de comportamiento. Si usted va a estar en la oficina o en la casa igual va a estar utilizando los servicios sanitarios, igual se tiene que bañar, tiene que cocinar. El llamado es a la conciencia de que tenemos que ser muy responsables con el uso de cada gota de agua que sale de la llave.

¿Nos puede dar unos tips sobre ahorro de agua? Por ejemplo… Uno, no lavar el carro con manguera. Dos, no regar jardines. Tres, no lavar fachadas de las casas ni andenes, y en lo posible usar el agua lluvia. Cuatro, demorarse lo menos posible en la ducha. Cinco, al enjuagarse la boca, no dejar abierta la llave todo el tiempo.

Seis. Los hombres, cuando se están afeitando, deben cerrar la llave también. Siete, en el cepillado de los dientes, tener un vasito de agua. Se llena el vasito y se cierra la llave, y con ese vasito se lava los dientes.

¿Qué más podemos agregar?

Ocho, cuando esté lavando la loza en la cocina, cierre la llave mientras enjabona los platos y luego la abre para quitar el jabón. Nueve, utilice la lavadora con carga completa de la ropa y no lo haga de a poquitos o de a puchitos, porque eso ahorra agua y ahorra energía también.

Diez, usted lo mencionaba, el reúso. Ahora que está lloviendo, aprovechemos esa lluvia en la casa, por ejemplo, para regar las matas. Y un tip adicional, se supone que las orquídeas se deben regar con agua sin cloro, entonces, para eso, el agua lluvia es maravillosa. El agua lluvia también se puede usar en las actividades de limpieza que no requieren agua potable, como las exteriores. Las industrias pueden hacer mucho uso del agua lluvia para las actividades comunes. Entonces, el llamado es a la conciencia. Ser un poquito más conscientes de cómo estamos usando el agua potable.

