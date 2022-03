En el puente de la calle 116 con Autopista Norte, en Bogotá, se volvió a registrar una escena que se ha repetido en los últimos meses: un vehículo de carga chocó contra la parte alta del puente y dañó el recubrimiento de la estructura.



Si bien, según el IDU, los daños no son de gravedad y el accidente habría ocurrido porque el vehículo no cumple con la altura reglamentaria para pasar, esta no es la primera vez que ocurre un hecho así en este punto.



Estos han sido los últimos accidentes registrados en este mismo puente:



3 de marzo de 2022: Tracto camión golpeó una de las vigas. Iba por el carril sur - norte.



30 de diciembre de 2021: Camión con carga sobredimensionada queda atrapado. Iba por el carril sur - norte.



14 de diciembre de 2021: Tracto camión choca con una de las vigas y desprende uno de los recubrimientos. Iba por el carril sur - norte.



14 de agosto de 2021: Un vehículo de carga que llevaba un helicóptero quedó atascado bajo el puente. Iba por el carril sur - norte.



Octubre de 2017: Una tractomula impactó parte de la estructura cuando trató de pasar. Iba por el carril norte - sur.

¿Por qué sucede?

EL TIEMPO habló con el director del IDU, Diego Sánchez, para entender las causas detrás de este frecuente accidente.



En principio, vale aclarar dos cosas. La altura del puente de la Autopista Norte con calle 116 es de 4,5 metros; y la altura máxima permitida para un vehículo de carga en Colombia es de 4,4 metros.



De acuerdo con el director del IDU, en este puente se están presentando varias situaciones. "La altura máxima de los camiones es de 4,4 y este puente tiene 4,5... La tolerancia es muy bajita", asegura. Es decir, hay apenas 10 centímetros libres.



Adicionalmente, las vigas del puente tienen un recubrimiento con unas canaletas de metal, que podrían estar restando otros dos o tres centímetros de espacio.



No obstante, el verdadero problema no estaría en toda la parte de abajo del puente, sino en un punto en específico. "Si te paras debajo del puente, tiene varias vigas. Unas 15 o 16. El vehículo sí pasa, pero solo se golpeaba en las últimas dos vigas... ya saliendo", explica el director del IDU quien tiene dos hipótesis del problema: "o puede que esas últimas estén un poco descolgadas o puede que el pavimento tenga una ondulación en ese punto (que esté elevando los vehículos)".

Esas hipótesis serán verificadas con un estudio topográfico que determinará qué acción debe tomar el IDU para evitar que estos accidente sigan ocurriendo.



No obstante, el directo aclaró que la estructura del puente no está comprometida ni dañada pues, precisamente, las canaletas de metal están instaladas para protegerlo. Esas canaletas son las que se han caído en los últimos choques, no fragmentos de concreto del puente.



Ahora, además de las posible causas, que podrían estar relacionadas (o no) con el lugar en sí; también es posible que los camiones estén incumpliendo la norma de altura máxima: después de todo, no todos los vehículos chocan o quedan atascados.



Es el caso, por ejemplo del accidente de diciembre, que involucró a un vehículo con carga sobredimensionada o el de agosto, que era uno que llevaba un enorme helicóptero.

Según el director del IDU, también puede suceder que la plataforma o las llantas de los camiones tengan un elevado adicional que no es medido ni verificado cuando salen con su carga.



