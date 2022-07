Luego de una reunión que se extendió por más de una hora entre la Fiscalía, el apoderado del acusado y Jonathan Torres, este último decidió confesar su participación en el macabro homicidio de Adriana Pinzón, y señaló que revelará los nombres de otros implicados en el caso.



El hombre se comprometió a aceptar los delitos de homicidio agravado y

desaparición forzada. De igual manera, previo aval judicial, recibiría una pena de 28 años de prisión y deberá pagar una multa de 600 salarios mínimos mensuales vigentes; además de inhabilidad para ejercer cargos públicos.



Diferente a los que se había especulado en un primer momento, el motivo del atroz asesinato de Pinzón no habría sido por un motivo amoroso sino más bien por un robo que tanto Torres como otros presuntos implicados pretendían fraguar para arrebatarle los ahorros y un millonario seguro que ostentaba Adriana Pinzón.



El pasado 15 de junio, el señalado agresor fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.



Las labores investigativas continuaron y arrojaron nuevos elementos que permitieron a un equipo especializado del CTI ubicar el cuerpo de Adriana Pinzón Castellanos, la madrugada del reciente 23 de junio, en una zanja ubicada a un costado de una vía de la vereda Río Frío, en Zipaquirá (Cundinamarca). La mujer estaba oculta en cuatro bolsas plásticas industriales y, según el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tenía algunas heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

El testimonio de un amigo

El hombre, quien sería el cuñado de la desaparecida, es el principal sospechosos de la Fiscalía. Foto: Fiscalía general

EL TIEMPO accedió a una entrevista con un allegado a Torres, quien afirmó que el hombre tenía graves problemas psicológicos, que era mitómano y que durante su vida había presentado extraños comportamientos en varios escenarios.



Pedro*, conocido de Torres desde que estaban el grupo Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía (Emcar), que es contraguerrilla en el departamento del Cauca, afirmó que a ese lugar arribaban algunos policías que habían hecho algo mal. Algo así como una especie de castigo. “Allá terminaban muchos malos, me entiende y Jonathan llegó de esa forma, castigado, pero desconozco de dónde venía él”. De él sabían que era originario del Llano, al igual que toda su familia.



En aquel lugar, todos los días, convivían unos 30 policías las 24 horas durante 50 días, solo descansaban diez y otra vez volvían a su rutina. “Era imposible no terminar conociendo muchas personalidades. Dormíamos, comíamos juntos, éramos muy cercanos. Por eso, sin ser un médico, le puedo decir que Torres tenía un problema psicológico grave: era mitómano”.



Este hombre también señaló que Torres se caracterizaba por sus constantes mentiras y que una de las peores fue cuando afirmó que su hijo había muerto en un accidente de tránsito en el Llano. “Recuerdo que se puso a llorar como un loco. La verdad dudamos mucho de su versión, pero al final nos conmovimos de verlo tan mal y hasta reunimos dinero para que viajara. No podíamos ser tan crueles”.



A Jonathan, dicen sus amigos, le gustaba mucho el dinero. “Nos dimos cuenta porque solíamos irnos a Popayán. El plan allá era con viejas. Incluso por allá terminó metiéndose con una subintendente que tenía marido. Eso fue un complique porque él aparentaba que tenía plata, pero a punta de mentiras”.



Cuentan que enamoraba a mujeres porque tenía “labia” para convencerlas, proponerles negocios. “Mejor dicho, las enredaba y las embaucaba”, contó Pedro quien también recordó una vez que convenció a unas personas en Popayán para que lo dejaran probar un carro con la promesa de que lo compraba apenas le desembolsaran un crédito. “Les tocó ponerle denuncia porque se llevó el carro para el Llano y nunca lo devolvió”.



