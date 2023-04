Bogotá ha sido más violenta en el primer trimestre de 2023 que en el mismo periodo del año pasado. Tan solo en los primeros 19 días de abril se han conocido los asesinatos de dos líderes sociales en Ciudad Bolívar y Sumapaz, y de otras siete personas, que fueron ultimadas en menos de 24 horas, el pasado 14 de abril. A estos se suman otros 43 reportes de homicidios en este mes y que están registrados en el Sistema de Información Estadístico (Siedco) de la Policía Nacional.

A la fecha, según este mismo sistema, en Bogotá ha habido 301 homicidios violentos, una cifra que es 10 por ciento más grave que la registrada para el mismo periodo en 2022, cuando los datos solo dan cuenta de 275 casos. Esto significa que en la capital, este año, son asesinandas en promedio 2,7 personas cada día.



Pero si se revisan los datos desagregados por cada mes, el panorama no es diferente: enero, con 92 reportes; febrero, con 77, y marzo, que registró 80 homicidios, también fueron más violentos que los mismos meses del año pasado. La única diferencia está en los primeros 19 días de abril, cuando se pasó de 63 homicidios en el mismo periodo de 2022 a 52 este año.

¿Qué está pasando?



Si bien la situación parece no mejorar con ninguna de las intervenciones que ha realizado la administración distrital, pues pasamos de una reducción de más del 15 por ciento en los homicidios en 2022 a un repunte del 10 por ciento en el primer trimestre de este año, lo cierto es que las acciones de la Policía Metropolitana no cesan y reportaron una mejora de 19 por ciento en la captura de las personas relacionadas con algún tipo de homicidio violento.



Expertos consultados por EL TIEMPO señalan que el porcentaje de capturas realizadas por estos delitos “termina siendo un aspecto simbólico” cuando se evidencia que los asesinatos siguen al alza, pues no se atacan directamente las estructuras delictivas.

De acuerdo con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, el crecimiento de los homicidios en Bogotá se podría deber a la aparición pública de grandes estructuras del crimen organizado con injerencia en Bogotá, como el ‘Tren de Aragua’. "El crecimiento se da por algo que se destapó y que administraciones anteriores intentaron ocultar como es la presencia de grandes grupos criminales en Bogotá que se están disputando las plazas del narcotráfico dentro de la ciudad y que establecieron fronteras invisibles".



Para Rosanía, el tema de los cuerpos torturados y empaquetados en bolsas negras es una muestra de que el crimen en Bogotá cambió la dinámica y ahora es una ciudad más violenta. “Las capturas realizadas están bien, pero en realidad no tiene un gran impacto porque son de la base de las estructuras (…) el crimen organizado se está tomando a Bogotá”.



No obstante, el coronel Eiver Alonso, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que a la fecha se han realizado 189 capturas de personas relacionadas con homicidios y que en este momento están en marcha 15 operaciones para desarticular bandas multicrimen que operan en la capital.



"Creamos el Grupo Élite contra el Homicidio, compuesto por personal de la Policía Judicial, inteligencia y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con lo que logramos importantes capturas y una efectividad en la reacción de 19 por ciento. Vamos a seguir haciendo operaciones que nos permitan reducir el impacto del homicidio en la ciudad".

Crisis cantada



Por su lado, Andrés Nieto, analista en seguridad, explicó que este aumento en las muertes violentas se podía predecir luego de los golpes de las autoridades, pues "las bandas más pequeñas empiezan a matarse por recuperar los territorios, y los eslabones medios que no fueron capturados terminan en medio de venganzas y ajustes de cuentas".



Ahora, si bien el experto señala que los golpes que han dado las autoridades eran necesarios, pues había bandas como la de ‘los Camilos’ que llevaban operando hasta 30 años, también se debió pensar en las consecuencias en seguridad que esa ofensiva iba a producir.



Incluso, un investigador de la Unidad de Vida, con el que EL TIEMPO habló en medio de la crisis desatada por el ‘Tren de Aragua’ en 2022, ya había anunciado una reconfiguración de las estructuras criminales que iba a "desencadenar una guerra a sangre por los nuevos territorios del narcotráfico".



Finalmente, Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Nacional, explicó que el aumento en los homicidios está alentado por un estallido en los sicariatos y las disputas que se vienen librando en Ciudad Bolívar y las localidades de frontera por el negocio de las armas y las drogas.



"Todavía hay problemas con el diálogo entre la Alcaldía y la Policía y eso se ha visto agravado por los últimos cambios en la comandancia de la institución (...) se sigue presentando una desconexión entre las autoridades", puntualizó.



Aunque EL TIEMPO intentó comunicarse con la Secretaría de Seguridad para obtener una visión sobre la crisis de seguridad en la ciudad, aún no se ha obtenido respuesta.

