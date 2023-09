Los moteles han sido siempre el refugio de algunos bogotanos que buscan experiencias nuevas a la hora de sostener relaciones sexuales: algunas de ellas con sus parejas oficiales, otras clandestinas, encuentros esporádicos o, incluso, son los lugares donde jóvenes se reúnen para armar multitudinarias fiestas en las famosas ‘suites’.



Crisis de moteles Crisis de moteles Directora ejecutiva del gremio de moteles explica la crítica situación. Foto: CityTv

Hasta hace unos años su carácter misterioso y hasta casi secreto era el ingrediente perfecto para que cientos de personas, temerosas de explorar su sexualidad, desfilaran día y noche por las habitaciones que se reservan por un ‘ratico’.



Hoy, esos días pasaron y los moteles están al borde del colapso con un especial énfasis en Bogotá, porque es donde están la mayoría de estos y generan 3.000 de los 10.000 puestos de trabajo de esta industria.



Según las cifras de InHotelCol y Asomoteles, durante el último año, los ingresos a estos sitios destinados al placer se han reducido 40 por ciento, un efecto que se derivó de los cierres prolongados de la pandemia. Pero si se revisan los datos, desde 2019 la crisis se ha venido agudizando y en el transcurso de los últimos tres años y medio se han cerrado cerca de 25 de estos establecimientos solo en Bogotá.



Pero la pregunta es ¿qué ha estado pasando con los moteles? Según Sonia Pérez, directora ejecutiva de InHotelCol, la crisis del sector está relacionada, en primera medida, con temas de seguridad.



“La inseguridad ha hecho que la gente ya no quiera salir a la calle a tener vida nocturna”, aseguró Pérez, quien considera que es tanta la inseguridad en la capital que “la gente ya no tiene la confianza de estar en la calle y por eso salen de las oficinas a las casas”.

Y aunque en los últimos meses la crisis de seguridad ha afectado a los moteles, especialmente con la extorsión y las intimidaciones, como lo ocurrido en los cuatro establecimientos en el sector de Venecia que fueron atacados con bombas molotov durante junio y julio, lo cierto es que hay otros tres factores que podrían explicar la falta de “ganas” de los bogotanos para ir a un lugar de estos.



La sobreoferta de lugares para encuentros amorosos, el cambio en los gustos sexuales de la población tras la pandemia y la transformación de las rutinas diarias de la ciudad darían luces sobre lo que pasó estos años con dichos establecimientos.



Zona motelera en el Restrepo. Foto: Archivo particular.

Lugares para todo



La multiplicidad de opciones en la ciudad para disfrutar de un encuentro romántico o meramente sexual ha sido el principal enemigo de la experiencia motelera en la capital.



La creación de plataformas como ByHours, que les permite a los usuarios rentar espacios por horas, ha sido uno de los factores que presionan la caída de los ingresos a moteles. Estos lugares, aunque no están destinados para encuentros sexuales, si están disponibles para el uso que se les quiera dar.



“Durante la pandemia los moteles fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir, mientras que los hoteles seguían abiertos. Se dio el fenómeno de que los hoteles empezaron a ofrecer servicios por hora, se creó la plataforma ByHour, que permitió que la gente reservara apartamentos por horas o por días; entonces, todo eso nos generó que los clientes dejarán de asistir a los moteles”, explicó Sonia Pérez.



Ana María Peralta y Andrés Sanchéz, usuarios de moteles en la ciudad, explican que en ocasiones es mejor optar por un alquiler por horas, un Airbnb o incluso, una escapada a algún plan de Glamping cerca de Bogotá, por los beneficios que tiene, entre ellos, la limpieza, la seguridad y la posibilidad de la discreción.

En Bogotá hay 450 moteles según InHotelCol. Estos establecimientos general cerca de 3.000 empleos directos y aporta cerca de 2 billones de pesos al Estado. FACEBOOK

Y es que aunque para algunos el tema de asistir de manera incógnita podría ser un factor que aumenta el deseo sexual y la emoción del encuentro, lo cierto es que para parejas como esta resulta “sumamente estresante” ir a este tipo de lugares. No es porque lo consideren un “tabú”, sino porque creen que, al contrario de la idea de discreción que ofrecen esos establecimientos, resultan muy “escandalosos”.



Para Martha Mejía, sexóloga de la Universidad Nacional, tiene mucha relación la caída de los ingresos a los moteles con la proliferación de los espacios. “Lo que los seres humanos buscamos es la novedad, otro estatus y espacios diferentes que alimenten el deseo sexual como los spa, por ejemplo, que también se han convertido en una alternativa”.



Pero dice también la experta que sobre todo para los moteles de la vieja guardia, esto se ha convertido en un dolor de cabeza porque “la gente ahora lo entrega todo en el mundo virtual, tiene acceso a juguetes sexuales y está buscando experiencias sensoriales, novedosas y diferentes; en esa medida, los moteles ya no tienen mucho que ofrecer porque no tiene el factor que excita o genera expectativa”, señaló.

Por incumplimiento de requisitos legales para funcionar se cerraron varios negocios en Bogotá. Foto: Secretarìa de Gobierno.

Tan solo en Bogotá, según InHotelCol y Asomoteles, hay 450 moteles que estarían compitiendo con cerca de 148 hoteles que ofrecen servicios de habitaciones por 3, 6 y 24 horas.



A eso, hay que sumarle lugares de ocio nocturno como los spa, las cabinas de sexo, los bares que ofrecen cuartos para encuentros sexuales y, ahora, los lugares públicos escondidos en la ciudad, en los que la gente se encuentra para sostener relaciones sexuales. Una práctica conocida como “Cruising”.

La hora de los infieles



Hay otro escenario que se suma a la cantidad de nuevos lugares para experimentar. Los casi dos años de encierro que sufrieron los bogotanos por cuenta de la pandemia transformaron las rutinas sexuales de hombres y mujeres.



Dicen los expertos que hubo una “reconciliación” con los espacios propios para desarrollar actividades sexuales. Durante el encierro las personas tuvieron que adaptar sus hogares para poder suplir esta necesidad, pero también resignificaron la práctica.



“Durante la pandemia el sexo dejó de ser algo tan carnal y se convirtió en algo más emocional y afectivo, entonces, de ahí que ahora se asocie con el hogar y la casa. Eso tiene también que ver con el rechazo a asistir a moteles porque están ligados con la lujuria”, explicó Jean Philip Gutiérrez, psicólogo analista de la Universidad Central.



Pero si hay algo en lo que coinciden los analistas consultados es que la pandemia o “puso en orden lo que estaba desorganizado o terminó con lo que ya estaba dañado”. En ese sentido, los moteles también perdieron una gran cantidad de clientes que tenían relaciones extramatrimoniales.

Los moteles no estában autorizados a prestar sus servicios durante la pandemia. Foto:

Según una encuesta realizada por la plataforma digital “Second Love”, especializada en conectar personas infieles, los horarios en los que las personas tienen más probabilidad de sostener un encuentro sexual casual con alguien que no es su pareja está entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde.



Esta franja es especial porque al visitar un motel en horarios de “trabajo” se reducen las posibilidades de ser descubierto.



Sin embargo, esto también cambió con la pandemia. “Universidades y oficinas cerraron y llegó el teletrabajo”, que aun saliendo del Covid se impuso en la nueva dinámica social, como lo contó la directora ejecutiva de InHotelCol.



Este dato coincide con los horarios que el gremio de moteles ha identificado como uno de los de mayor caída. “De las 4:00 a las 7:00 de la noche, de lunes a viernes, es la franja donde más se mueve el negocio, pero ha bajado bastante”, añadió Pérez.

Adriana Silva, representante del Colegio Colombiano de Psicólogos, explica que las causas por las cuales las personas ya no están asistiendo tanto a los moteles se relacionan con la pandemia, pues “puede ser que en ese tiempo las personas encontraron nuevas formas creativas para el disfrute sexual y eso hace que no tengan que volver a los moteles”.



También pone sobre la mesa el factor económico. Asegura que pagar los altos costos que tienen algunos moteles podría “desequilibrar la economía familiar”, que ya está bien afectada por los drásticos cambios económicos del país. Según el gremio, una habitación de motel equipada con jacuzzi y juguetes podría costar entre 150.00 y 200.000 pesos.



Si bien no hay una verdad absoluta sobre por qué la gente dejó de asistir a los moteles, el gremio le ha hecho un llamado a la ciudadanía para que regrese a estos espacios. InHotelCol señala que se están preparando con adecuaciones de áreas temáticas, decoraciones, ampliaciones, ofertas y sistemas de reserva, y descuento para la temporada de amor y amistad, en la que esperan que se reviva la motivación por “moteliar en la ciudad”.

Secretaría de Seguridad Foto: Secretaria de Seguridad

El factor seguridad

Una de las raíces del problema de la baja afluencia de público en los moteles estaría relacionada con el tema de seguridad. Dice el gremio que lo que pasa en la noche capitalina impacta directamente este negocio.



EL TIEMPO habló con el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, quien explicó que se ha venido trabajando en una red de cuidado de moteles que está compuesta por ocho lideres ubicados en Antonio Nariño, Kennedy y Tunjuelito, en los sectores de Restrepo, Venecia y la Primero de Mayo. Para proteger a los moteles se implementaron tres estrategias: conexión inmediata con el cuadrante más cercano, conectividad de cámaras con el C4 y certificación con el sello CUIDAdano, que verifica que los establecimientos cumplan con toda la normativa de seguridad.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO