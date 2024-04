Por obras del metro de Bogotá habrá cierres y desvíos en la Primera de Mayo, entérese de alternativas

Según la Empresa Metro de Bogotá, las actividades de cimentación a lo largo del trazado de viaducto ahora se concentrarán en la localidad de Kennedy, exactamente en la avenida Primero de Mayo, entre la calle 42 Sur y la calle 35B Sur. En este tramo se inicia el hincado de pilotes que serán transportados a este punto desde la planta de prefabricados ubicada en el patio taller de Bosa.

El primer paso, según la EMB, es la demolición del separador central del corredor vial. Por esto, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que incluye algunos desvíos hacia vías aledañas para los conductores de vehículos particulares que circulan por este sector del sur occidente de la ciudad. La entidad dijo que el transporte público no se va a desviar y circulará normalmente en ambos sentidos de la avenida Primero de Mayo.

El Plan de Manejo de Tráfico (PMT) autorizado establece que no hay cierres de andenes, ni afectaciones al tránsito peatonal ni de biciusuarios. Eso sí, los conductores tienen que estar atentos a la señalización de los desvíos para los vehículos particulares. Estos son los desvíos habilitados:

Hincado de pilotes PHC:



La empresa Metro explicó además que la fundición de las doce (12) primeras columnas del viaducto, también se avanza en el hincado de pilotes PHC en diferentes puntos del trazado de la PLMB. Estas estructuras son hincadas a presión por las piloteadoras traídas desde China y su función será soportar la estructura del viaducto.

Los pilotes tienen un largo de 7 o 15 metros, serán enterrados en promedio entre 45 y 60 metros de profundidad. Con corte al 31 de marzo ya se han instalado 1.207.

• Oficina de atención al ciudadano: av. Primero de Mayo (transversal 78H) No. 41C-67 sur, en el horario de lunes a viernes de 800 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

• Correo electrónico: socialtramo2@metro1.com.co

• Celular: 3058322265.

• Fijo: 6016478710.

En los primeros 100 días de gobierno, el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán anunció que en mayo los ciudadanos estrenarán el puente norte de la avenida Primero de Mayo con av. carrera 68. Esta estructura hace parte de una de las megaobras de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), pues en este punto del suroccidente de la ciudad se construirá otro puente para el tráfico mixto, un tramo del viaducto y la estación número 7 del sistema, que se integrará con la troncal de TransMilenio de la 68, el SITP, el tráfico mixto, las bicicletas y los peatones.

En este frente de obra de la Primero de Mayo con 68, la EMB dijo que un avance del 67 por ciento, y el próximo jueves 12 de abril se realizará la unión de la superestructura al fundirse la dovela central o de cierre. Posteriormente, se iniciará la construcción de las rampas de acceso, las barandas tipo New Jersey y la colocación del pavimento para darle paso a la prueba de carga que, según explicaron, permitirá poner el puente al servicio de la ciudad en mayo de este año.

Este nuevo puente tiene una longitud total de 260 metros y para hacerlo fue necesaria la construcción de 20 pilotes pre excavados de 1,5 y 2 metros de diámetro que fueron enterrados a longitudes variables entre los 36 y 60 metros. Su ejecución se hizo a través del proceso constructivo de dovelas sucesivas y vigas cajón, lo que permitió que el tráfico en este concurrido sector de la ciudad nunca fuera suspendido, dado que la fundida de los tableros de la estructura, entre los apoyos 2 y 5 en dovelas sucesivas, avanzó sosteniéndose del tramo anterior, con lo cual no fue necesario el uso de andamios que interrumpieran la movilidad en la avenida 68.

A la entrada en operación de esta estructura le seguirán la demolición del puente existente y el inicio de la construcción de otro puente para el tráfico mixto en el costado sur. Por el centro irá un tramo del viaducto de la PLMB.

