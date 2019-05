Por inseguridad, cerrarán con barras canal de la 6.ª

La inseguridad, la proliferación de basuras y la contaminación ambiental generadas por la presencia de habitantes de calle, hurto, tráfico y consumo de estupefacientes en el canal Comuneros (calle 6.ª) llevaron a la alcaldía a aprobar una propuesta de la comunidad para hacer un cerramiento con barreras tubulares, tipo anticolados.

La iniciativa para evitar el fácil acceso al canal de aguas, presentada por la comunidad, fue apoyada por la alcaldía de Los Mártires. Estas barras tienen una altura de casi tres metros y están rellenas de concreto para impedir que se rompan o doblen, según el informe presentado en la propuesta.

La primera etapa será entre las carreras 24 y 27, al lado de la estación de TransMilenio Guatoque -Veraguas. Se espera que tenga un tiempo de ejecución de 20 días, que empezaría el 8 de junio si se recauda la totalidad del dinero.



Para recolectar el presupuesto cercano a los 250 millones de pesos, se constituyó una asociación ante la Cámara de Comercio de Bogotá entre los empresarios, comerciantes y propietarios de viviendas del barrio Ricaurte. A partir de la socialización de la propuesta, los comerciantes y dueños del sector aportarán dinero de manera voluntaria para realizar el cerramiento.



La segunda etapa será desde la carrera 27 hasta la rotonda de la avenida NQS, tramo que pertenece a la localidad de Puente Aranda. La alcaldía de esa zona y el sector industrial estarán pendientes de ejecutar el mismo modelo de la etapa uno después de analizar los resultados que dé la misma.

La idea es que se logre hacer un aporte voluntario entre todos los empresarios, comerciantes y propietarios afectados por esta problemática FACEBOOK

TWITTER





La primera etapa, con permisos ya asignados, tiene un presupuesto de 94 millones de pesos, mientras que para la segunda se necesitan permisos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y del Acueducto de Bogotá. Este tramo costará alrededor de 171 millones.

Para la comunidad, el objetivo de la propuesta es mejorar la seguridad en barrios como Ricaurte, Veraguas y El Progreso.

Problemas por combatir

El primer factor que llevó a los habitantes de la zona a presentar la alternativa de cerramiento es la inseguridad. “Caminar por la calle después de las seis de la tarde es imposible, la gente está expuesta a ser atacada por cualquier delincuente, por eso, los clientes ya no llegan”, señala un empresario de la zona.



Los comerciantes y clientes de este sector presencian a diario delitos de hurto a peatones, que van desde bombillos de luz hasta celulares, incluso roban a los conductores de vehículos que transitan por esa área.



Para Javier Ospina, edil de la alcaldía de Los Mártires y líder de esta propuesta, el mayor inconveniente es la presencia de bandas criminales que salieron del ‘Bronx’ y se trasladaron a este lugar. “Las bandas delincuenciales, principalmente de narcotráfico, decidieron migrar al canal porque encuentran un territorio fértil donde pueden seguir cometiendo delitos”.



Y es que el tráfico de estupefacientes y el consumo de drogas se han convertido en el otro factor que atemoriza a la comunidad. El canal de la 6.ª no solo es el lugar a donde corren a esconderse quienes cometen hurtos, también se ha convertido en, como lo llaman los vecinos, “una olla de droga”.



Además de estos dos aspectos, hay un problema de salubridad, ya que la habitabilidad en el canal Comuneros se presta para la contaminación y generación de basuras.



Para Hugo Acero, experto en seguridad urbana y temas de convivencia, el mensaje que se envía con este tipo de propuestas es que hay que poner rejas y aislar a la ciudad, cuando múltiples instituciones deberían centrarse en transformar los comportamientos de los habitantes de calle.



“Para ellos no existe ese tipo de control, en algún punto van a romper esas barreras para poder acceder, se pierde la inversión y se sigue deteriorando Bogotá, pues este tipo de propuestas la hacen invivible”.



REDACCIÓN BOGOTÁ