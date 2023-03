La Contraloría de Bogotá les puso la lupa a supuestas irregularidades en el sector salud. Al revisar cómo se han destinado los recursos de la Subred Norte halló que se habrían comprado medicamentos por una millonada y se habrían dejado vencer.

Por tanto, se abrirá un proceso de responsabilidad fiscal contra aquellos involucrados en el aparente desfalco.



“Nuestro principal objetivo en diciembre del año pasado fue el sistema de salud, en la Sub Red Norte encontramos más de 200 millones de pesos en medicamentos vencidos, eso ya constituye un hallazgo fiscal para nosotros”, explicó el contralor Julián Ruiz, citado por la cadena RCN Radio.

En la Subred Centro Oriente, habría más de 30.000 millones de pesos faltantes por el no recaudo de los servicios prestados. Es decir, los centros de salud del Distrito atienden a miles de ciudadanos, pero no estarían recibiendo los pagos de las entidades responsables.



“Esto no puede pasar con la salud de los bogotanos”, sentenció el contralor Ruiz.

Además, se investiga si en la Subred Centro Oriente se habrían hecho pagos mayores al personal médico a lo que estaba pactado en los contratos correspondientes.

Dinero perdido en Movistar Arena



Movistar Arena. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Según la Contraloría, una auditoría arrojó un “desequilibrio contractual” por la concesión APP suscrita por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para la operación del Movistar Arena.



Habría una mayor explotación comercial a la estipulada inicialmente, por lo que la ciudad estaría perdiendo más de 11.000 millones de pesos en ese escenario de conciertos y distintos espectáculos.

Ojo a las obras del metro



La Contraloría de Bogotá también anunció vigilancia y control fiscal junto con la Contraloría General de la República a la Empresa Metro por la construcción de la primera línea del sistema de transporte.



“El proyecto compromete recursos públicos por valor de $ 29,5 billones ($ 19,1 billones por parte de la Nación, equivalentes al 65 %, y $ 10,4 billones por parte del Distrito Capital, que equivalen al 35 %). La duración de la acción conjunta y coordinada entre las dos contralorías será hasta el 31 de agosto de 2026, o hasta que así lo decidan los contralores”, señalaron en un comunicado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS