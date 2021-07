Populismo con el metro | Opinión

Esta semana, el gobierno nacional, junto con la Administración Distrital, anunciaron la segunda línea de metro, un evento que no pasa de ser un anuncio de buena voluntad con un trazado borrador y unos costos estimados.

En el papel será un metro subterráneo de 16 km con 11 estaciones que va de la calle 72 hasta Fontanar del río, en la localidad de Suba; en el camino pasará por Barrios Unidos y Engativá. Se calcula que el proyecto tiene un costo estimado de 13 billones de pesos.



Sin embargo, a estas alturas es difícil concluir con certeza el trazado y los costos. Primero, porque aún no se ha estructurado el proyecto, se desconoce la información sobre la ingeniería de detalle, los estudios sobre la calidad del suelo, la demanda real de pasajeros y la dimensión del tipo de obras que se requieren.



Afirmar que será subterráneo, sin conocer la calidad de los suelos, es arriesgado, pues es necesario determinar si estos terrenos permiten el paso de una máquina tuneladora o, por el contrario, como lo señalaron los ingenieros y geólogos de la primera línea de metro, los terrenos son arcillosos y dificultan cualquier túnel, situación que elevaría los costos.

Anunciar hoy la segunda línea de metro, sin mayor criterio técnico a profundidad, no es serio. Y menos cuando aún no ha entrado al Concejo de Bogotá la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, donde, entre otras, se definen las apuestas para el crecimiento de la ciudad, se discuten los usos del suelo y se establece el trazado de las obras estratégicas que requiere la ciudad hacia futuro.



En conclusión, la segunda línea del metro no deja de ser un anuncio más de un proyecto que no ha pasado la etapa de prefactibilidad.

Ómar Oróstegui.

Futuros Urbanos.

​Twitter: @OmarOrostegui