Máquinas expendedoras de helado llegarán a TransMilenio

Hace poco se conoció que Popsy, reconocida empresa colombiana de helados, pondrá máquinas expendedoras en los portales de TransMilenio de Suba y de la 80.



Esto se estaría llevando a cabo desde este viernes.



De acuerdo con el medio especializado ‘La República’, esta iniciativa hace parte del aniversario número 40 de la heladería.

(Le puede interesar: El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, presentó su renuncia).

En entrevista con el citado medio, Natalia Niño, gerente general de Popsy, comentó: “Nuestras vending machines se llaman ´Popsy en tu camino ́ y se conectan con una de las características de nuestra empresa que es la innovación (...) constantemente tratamos de renovar nuestro portafolio de productos y buscamos ajustarlo a nuestra red de asociados en lugares claves de nuestra economía, pero sobre todo para estar en el camino de nuestros clientes”.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación)

(Siga leyendo: ¡Ojo! Estos son los cortes de agua en Bogotá para este viernes).

Por el momento se sabe que estas máquinas de helados contendrán vasos de 60 gramos y otras porciones de medio litro y lo que se denominó como ‘porción de torta’.



Los precios estarán entre los 3.500 y los 14.000 pesos, de acuerdo con ‘La República’.



Cabe resaltar que, en el futuro, Popsy buscaría instalar este tipo de máquinas en otros lugares en los cuales no tengan un punto de venta de sus productos.



Muchos en redes sociales aplaudieron la idea ‘innovadora’, pues no es habitual toparse con este tipo de servicios en el sistema TransMilenio.



Esta no es la única acción que realiza Popsy para conmemorar su fundación.



Recientemente presentó un libro de 40 recetas posibles a partir de un único ingrediente: el helado.



Mark Rausch, chef pastelero, hace parte del curioso recetario.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Así aplicará el pico y placa en Bogotá este viernes 25 de junio

¡Atención! Estos son los cortes de luz en Bogotá para este viernes