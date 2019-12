Contribuyentes bogotanos sentirán alivio en pago del predial en 2020

Mientras se posesiona la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que en su campaña propuso que congelaría el aumento del impuesto predial, el gobierno saliente les fijó límites a los incrementos durante los próximos cinco años.

En el 2020, los bogotanos que estén al día en sus pagos y que no hayan hecho este año modificaciones físicas a sus viviendas tendrán un aumento máximo del 8,84 por ciento en relación con el pago del 2019. Eso es, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Dane ya fijó en 3,84 %, más cinco puntos.

En la ciudad hay en total 2’169.091 predios catalogados como residenciales.

Esta medida está contenida en un acuerdo que el Concejo de Bogotá le acaba de aprobar a la administración distrital para garantizar que durante los próximos cinco años el impuesto predial tenga topes de aumento y no se dispare por culpa del incremento de los avalúos catastrales que son la base para liquidar el tributo.



La norma del Concejo señala que a los predios de estratos 1 y 2, cuyos avalúos lleguen hasta 135 salarios mínimos mensuales (459 mil predios), no se les aplicarán los 5 puntos adicionales, solo el IPC; es decir, 3,84 %.



Para los no residenciales, como los comerciales o industriales, el tope de aumento será el IPC más ocho puntos, es decir, un aumento máximo de 11,84 por ciento en relación con el pago del impuesto del 2019.



Los topes que limitan el crecimiento del impuesto fueron recogidos de la ley 1995 del 2019, con el propósito de darles seguridad jurídica a los ciudadanos sobre el manejo del impuesto predial, explicó el secretario encargado de Hacienda, José Alejandro Herrera.



Estas medidas también se aplicarán para los dueños de predios que tengan modificaciones físicas (mutaciones) en el año previo a la liquidación del impuesto. En los estratos 1, 2 y 3, el aumento máximo del tributo en estos casos será del 25 por ciento en relación con el pago del año pasado. Para los estratos 4, 5 y 6 que hagan mutaciones será hasta del 100 por ciento.



Esta medida específica es efecto del problema que se presentó en el 2019, cuando los dueños de 27.000 predios reclamaron porque a pesar de los topes el impuesto les subió hasta 200 y 300 por ciento en relación con el 2018. Según Hacienda, a esos predios no los cobijaban los límites al aumento del predial que se acaban de aprobar y por eso se les disparó el precio del predial.



Desde el 2008 Bogotá empezó a ponerle freno al aumento del impuesto predial que en la última década se disparó por cuenta del incremento de los avalúos que sirven de base para liquidar el tributo.



Entre el 2010 y el 2019 el incremento promedio anual del avalúo de los predios en la ciudad estuvo en 13,86 por ciento, pero hubo años que doblaron ese porcentaje, como el 2010, cuando estuvo en el 27,1 %; o el 2011, con el 22,2 %. En el 2015 todavía estaba en niveles del 15,2 por ciento.



En el 2008 se aplicó lo que se llamaba ajuste por equidad tributaria que establecía unos rangos que no permitían que el aumento máximo superara el 65 por ciento del pago del año anterior.



En el 2017 se renovó la medida: el aumento máximo para residenciales era del 20 por ciento y de los no residenciales, del 25 por ciento. Este año se fijaron promedios entre el 10 y el 20 por ciento para los residenciales y hasta 25 por ciento para los no residenciales.



Con la medida que acaba de aprobar el Concejo, el aumento dependerá de la inflación. Para el 2020, será del 8,84 por ciento porque la inflación fue del 3,84.



Un tema que resalta la Secretaría de Hacienda es que la ley autoriza que el aumento del predial llegue hasta el 50 por ciento para los predios que no estén actualizados en el Catastro. No es el caso de Bogotá, que tiene los avalúos al día.



Con los límites al aumento del predial también se benefician los bienes de interés cultural, pues se extendió hasta el 2029 una exención que se les viene aplicando.

Importancia del predial



El impuesto predial representará el 36,4 por ciento de los ingresos por concepto de impuestos. En el 2016 los ingresos por este concepto eran de 2,73 billones de pesos y este año llegaron a 3,48 billones. Para el 2020 se estiman ingresos por 3,58 billones de pesos.



La alcaldesa Claudia López anunció que congelaría el aumento en este impuesto. Si llegara a aplicar esa medida, podría representar alrededor de 190.000 millones de pesos menos de ingresos, pero está por verse cómo se aplicará y desde cuándo este anuncio.



Hasta ahora, la alcaldesa no ha vuelto a mencionar el tema, y lo cierto es que antes de terminar el año, en los sistemas de la Secretaría de Hacienda deben quedar incluidos los nuevos parámetros para la liquidación del impuesto, pues desde el primer día hábil del año debe estar disponible la posibilidad de que los propietarios puedan pagar su impuesto.



Es usual que por transacciones inmobiliarias muchas personas comiencen el año pagando este tributo, pues sin ello no pueden vender o comprar.



REDACCIÓN BOGOTÁ

​Twitter: @BogotaET