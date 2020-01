En Bosa se pone en marcha la política de seguridad de López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cumplirá este viernes una de las promesas que hizo en campaña: realizar el primer consejo de seguridad en el territorio, lejos de las oficinas del palacio Liévano y cerca de las comunidades afectadas por la inseguridad.



La localidad elegida fue Bosa, una zona del suroccidente de la ciudad que para Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad ciudadana, recoge buena parte de los problemas que va a enfrentar la política de seguridad de la nueva administración distrital.

Por un lado, es una de las nueve localidades donde aumentaron los homicidios entre enero y noviembre del 2019 en comparación con el 2018, según información de la Secretaría de Seguridad.



Este año hubo 96 casos, cinco más que el pasado. También han escalado los hurtos a personas; en el 2019 se registraron 4.654 casos, 703 más que en el 2018.



(Le puede interesar: Fiscalía reporta que homicidio recuperó tendencia a la baja en 2019)



Sin embargo, el mensaje que envía la alcaldesa López con este consejo de seguridad es que, como lo propuso en el debate electoral y en su discurso de posesión, se ponen en marcha las acciones para fortalecer la relación entre Cundinamarca y Bogotá, ya que Bosa tiene una conflictiva situación en los límites con Soacha.



“Existen fronteras para las autoridades, la Mebog tiene su jurisdicción hasta los límites con Soacha, y Cundinamarca desde Soacha hasta el límite con Bogotá, pero los delincuentes no tienen fronteras, y en ese sentido todas las autoridades (policía, justicia, Fiscalía, seguridad) debemos trabajar de una manera coordinada que nos permita movernos y atacar la delincuencia que actúa sin tener fronteras”, manifestó Hugo Acero, el nuevo secretario de Seguridad.



Este consejo, que no será comunitario sino cerrado con las autoridades distritales y locales en la alcaldía de Bosa, se hará antes que el programado por la Gobernación de Cundinamarca para mañana a las 10 de la mañana, en el municipio de Soacha, y al que también asistirán la alcaldesa y representantes de la Policía Metropolitana y del departamento.



En particular, en esta localidad ocurrieron en el 2018 y el 2019 hechos que pusieron en evidencia el nivel de riesgo que está enfrentando su población.

En el sector de Porvenir, el 22 de enero y el 1.° de marzo del 2019, aparecieron dos cuerpos descuartizados. En ese mismo sector, el 8 de abril del 2018, también fue hallado un cuerpo desmembrado.



La noche del 26 de julio del 2018, sicarios atentaron contra el alcalde local, quien iba en una camioneta blindada.



Finalmente, en junio del 2019, la localidad se sumó a Ciudad Bolívar y Kennedy como sectores en amenaza según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con este documento, la ubicación geográfica de estas tres localidades genera una ruta de entrada y salida del narcotráfico dentro y fuera de la capital del país.

Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, se suma a lo planteado por la Defensoría.



“La alerta dice que ese límite es complicado por la asociación de grupos delincuenciales pequeños con grupos que pueden ser desmovilizados de las Auc, que no es que sean reincidentes o un frente de un grupo armado, pero que sí se conectan en la disputa por el microtráfico”, opinó el experto.



Según Alberto Sánchez, debido a los límites interlocales, Bosa es un sector complejo donde hay algunas estructuras criminales, pero principalmente es un corredor de armas y drogas.



“Si ves indicadores de violencia de Ciudad Bolívar y Kennedy, son muchos más altos que Bosa, pero Bosa sigue teniendo un rol de zona de tránsito, es un sector de interacción con Soacha y otras localidades que la van tornando cada vez más compleja. Hay también un reto y es que con la intervención del Bronx en 2016, algunas dinámicas del centro se trasladaron al sur”, expresó Sánchez.



Esta estrategia de hacer un consejo de seguridad en el territorio es similar a la usada por la administración saliente, que llevaba a cabo los denominados encuentros ciudadanos en zonas críticas de inseguridad. No obstante, que en estas reuniones esté presente la alcaldesa, para Alberto Sánchez es una nueva forma de atender este tema.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET