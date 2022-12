Un nuevo hecho de inseguridad conmocionó a la ciudad la tarde del domingo 4 de diciembre, sobre las 4 p. m. en pleno centro de Bosa, en el sector de Los Olivos. Un par de delincuentes señalados de hurtar una motocicleta asesinaron a dos policías cuando estos se disponían a realizar las labores de inspección en la zona tras ser alertados por miembros de la comunidad.



“Estaban atendiendo una situación reportada a través de una llamada por parte de un ciudadano del sector; desafortunadamente, en el lugar de los hechos los delincuentes atacaron a nuestros policías con arma de fuego”, señaló el brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



En los videos recopilados por las autoridades como material probatorio se puede observar cómo los dos uniformados son sacados de la ferretería donde “los acribillaron”, con disparos en el cráneo y el cuello.



De acuerdo con las versiones preliminares, una de las hipótesis que se estaría barajando es que tanto José Alirio Sánchez Ojeda, subintendente de 35 años, como Gustavo David Bohórquez Canchilla, patrullero de 22, fueron arrastrados por el hampa de la zona a una emboscada donde encontraron la muerte.



Aunque el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Carlos Triana, señaló que no se puede establecer todavía si se trató o no de una emboscada, sí advirtió que se han redoblado los esfuerzos de la institución para poder individualizar y capturar a los dos delincuentes que acabaron con la vida de Sánchez Ojeda y Bohórquez Canchilla.



De la misma manera informó que tampoco se ha podido establecer dentro de la investigación si los delincuentes son o no de nacionalidad extranjera ni si pertenecen a alguna estructura criminal de gran tamaño. Lo que sí ha quedado claro, según las autoridades, es que se trataría de dos hombres que se dedican al hurto de motocicletas en el sector de Bosa.



“Cuando tengamos la individualización y la identificación sabremos si son o no extranjeros; por el momento estamos trabajando en recolectar todo el material probatorio para lograr la captura de estos criminales y llevarlos ante la justicia para que respondan por la muerte de los dos uniformados”.

Sanchéz y Bohórquez

El subintendente José Alirio Sánchez Ojeda tenía 35 años de edad y era oriundo de Cúcuta (Norte de Santander).



Era comandante de patrulla de vigilancia adscrita al CAI Laureles de la localidad de Bosa. Laboró en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el Departamento de Policía Nariño, la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Policía Metropolitana de Bogotá.



Durante sus 15 años y 10 meses de carrera institucional, sirviendo a la patria, obtuvo siete condecoraciones y 41 felicitaciones.



Por su lado, el patrullero Gustavo David Bohórquez Canchila tenía 22 años y era oriundo de Sincelejo (Sucre). Era integrante de patrulla de vigilancia del CAI Laureles de Bosa. Durante su carrera en la Policía Metropolitana de Bogotá obtuvo 11 felicitaciones, que logró recopilar en tan solo un año y 11 meses desde que ingresó a la institución.

Patrullero Gustavo David Bohórquez Canchila. Tenia 22 años y era integrante de la patrulla de vigilancia del CAI Laureles, en Bosa. Foto: Archivo particular. Subintendente José Alirio Sánchez Ojeda. Tenia 35 años y era comandante de la patrulla de vigilancia del CAI Laureles, en Bosa. Foto: Archivo particular.

Bloque de búsqueda



Un bloque de búsqueda fue lo que la Policía Metropolitana de Bogotá emprendió no solo por la localidad de Bosa sino en todas las entradas y salidas de Soacha para dar con la captura de los responsables.



No obstante, señaló el comandante de la Mebog que las labores de investigación no solo se concentrarán en estos dos sectores de la capital sino que, por el contrario, se desplegará toda un grupo especializado que revisará minuto a minuto cada video se las cámaras de seguridad y que se desplazará por toda la capital en labores de inspección hasta lograr un resultado positivo por la vida de los dos uniformados.



Además de esto, el director general de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, ofreció, como parte de la estrategia de investigación, una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien o quienes brinden información sobre el paradero de los responsables del macabro asesinato.



El hecho generó de inmediato fuertes reacciones del mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, y de la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, quienes rechazaron los hechos e instaron a las autoridades a perseguir y capturar a los criminales.



“Comandante de la Policía de Bogotá me informa del vil asesinato de dos policías cumpliendo su deber en Bosa. Toda mi solidaridad y el acompañamiento que necesite nuestra Policía para esclarecer los hechos. Pido a los organismos judiciales dar toda la prioridad a la investigación”, dijo López. Al cierre de esta edición aún no se conocía la identidad de los asesinos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO.