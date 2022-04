EL TIEMPO conoció que la Policía Nacional suspendió de sus actividades a los tres uniformados que estuvieron involucrados en el caso del joven que falleció tras recibir impactos de bala, en lo que al parecer, fue una persecución que se dio en la madrugada del 26 de abril en la vía que de Zipaquirá conduce a Ubaté.

Fuentes cercanas a este diario revelaron que el desafortunado hecho no se habría presentado en un puesto de control sino que corresponde a una persecución que se dio ante la negativa de los sujetos del vehículo de acudir a un requerimiento de las autoridades de tránsito.



Según se conoció, los tres sujetos que viajaban a bordo el vehículo particular no atendieron el llamado de la Policía y entra vía de eso emprendieron la huida, lo que desató una persecución y que los uniformados, presuntamente, desenfundaran el arma de fuego. Al parecer, los hombres que viajaban dentro de la camioneta se encontraban en estado de alicoramiento y se resistieron a un requerimiento de las autoridades.



De acuerdo con el director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Juan Alberto Libreros, "una vez conocidos los hechos, la Policía Nacional de forma inmediata abrió la investigación disciplinaria y separó de los cargos a los funcionarios. De la misma manera, la Fiscalía con el cuerpo de investigación judicial del CTI asumió la investigación en la jurisdicción penal".



De la misma forma, el general Libreros fue enfático en decir que la Policía Nacional está prestando todo el apoyo a los entes investigativos para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se haga claridad sobre los hechos ocurridos donde una persona murió y otra resultó lesionada.

La familia

De acuerdo con el relato de Edna Maecha, hermana de Estiven Maecha, el joven que falleció a causa del disparo, los sujetos que iban dentro del carro habrían viajado de Cajicá hasta Zipaquirá "a tomarse unas cervezas". "Cuando estaban de regreso, pararon en una estación de servicio a tanquear y ahí fueron abordados por policías armados. El muchacho se asustó y avanzó en el carro; luego de eso la policía ubica una patrulla frente a ellos y les dispara".



Según la familiar de la víctima, cuentan con cámaras de video y pruebas que darían cuenta del actuar negativo de los uniformados. "El conductor del vehículo no estaba en estado de alicoramiento como lo quieren hacer creer. Las pruebas que le fueron practicadas salieron bien".



En el relato de Maecha también se conoció que al parecer, una vez impactadas con arma de fuego la víctima mortal y sus acompañantes, los uniformados siguieron disparando. "Como si no fuera poco después de herir a mi hermano y a otra chica, ellos siguieron disparando. El carro tenia al menos cinco impactos de bala".