La Policía aún sigue tras el rastro de 6 camionetas que servirían a la UNP en Bogotá

Luego de más de tres días desde que se reportó el hurto de 17 camionetas blindadas que iban a ser usadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), las autoridades aún están en la búsqueda de seis de los vehículos robados y de alrededor de 17 personas que hicieron parte del millonario delito.



En la noche del sábado, el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que se recuperaron cinco camionetas en un parqueadero de la localidad Rafael Uribe Uribe.



Estos vehículos se suman a los seis que se recuperaron horas después de que se informara sobre el hecho, en otro parqueadero del barrio Jaqueline, en la localidad de Kennedy, para un total de 11 automotores localizados. Además, en este punto del sur de la ciudad también se logró la detención de tres personas, cuya captura ya fue judicializada.



La Policía ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé más información al respecto. Las personas pueden comunicarse a la línea 3058175671.



Los capturados por el millonario hurto

Como Germán Alexander Moreno Bolívar, Jairo Alfonso Rojas Ballén y Brayan Alfonso Rojas Muñoz fueron identificados los hombres que fueron capturados en la localidad de Kennedy.



Tras su retención, la Fiscalía General de la Nación pidió legalizar el procedimiento de captura. En esta diligencia, el juez del caso mencionó que en el lugar donde estas personas fueron halladas también lograron escapara otros tres sujetos.

Los capturados por el robo a las camionetas. Foto: Archivo Particular

“Ingresaron a ese parqueadero en horas de la madrugada seis personas con los seis vehículos y, al notar la presencia policial, tres lograron escapar y tres fueron retenidos”, señaló el juez.



La defensa de los detenidos, por otro lado, argumentó que en el procedimiento no existió flagrancia. Esto debido a que, según el abogado, los derechos de sus clientes fueron afectados, pues a la pareja de uno de ellos, Germán Alexander Moreno, se le negó la posibilidad de pasarle una bolsa con alimento al sujeto capturado.

“Tengo varios videos donde ella ruega que, por favor, le reciban una bolsa con comida y le dicen a él que no se le da comida, no se le recibe nada a usted, hasta que esta situación no se defina y tranquila”, señaló el abogado.



Sin embargo, el juez decidió legalizar la captura, ya que se logró demostrar que se siguieron los protocolos establecidos en este tipo de casos.



De acuerdo con lo que comentó el alcalde Carlos Fernando Galán, en un consejo de seguridad que realizó junto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y con miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, ya fueron identificados otros de los presuntos responsables del delito.

Así se cometió el robo

Según comentó el general Gualdrón, los hombres que ingresaron al patio taller, en donde había alrededor de 150 camionetas de alta gama, portaban fusiles y retuvieron a los vigilantes del lugar.



“Los habían sometido, los habían amarrado y ubicado en un cuarto. Uno de ellos logró soltarse e informar en la madrugada en la Policía. (...) entonces se decide activar un plan candado y la búsqueda en parqueaderos”, afirmó.



Los delincuentes, que habrían llegado al lugar en un bus blanco, actuaron en cuestión de segundos. Usaron inhibidores de GPS para evitar que fueran rastreados mientras se alejaban de la zona. Todo parece indicar que tomaron distintos caminos tras cometer el robo.



Los inhibidores que usaron para desactivar los GPS de las camionetas. Foto: Archivo Particular

Por su parte, Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, añadió que las personas que se llevaron los vehículos tenían conocimiento de cómo manejarlos. “Estas personas tenían conocimiento de cómo se manejaban los vehículos, debido a que estos carros no son fáciles de conducir y los sacaron del área”, señaló.



Luego de que uno de los vigilantes alertó sobre lo sucedido, la Policía, con ayuda de miembros de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), hicieron un plan candado en la zona.



Algunos de los videos de cámaras de seguridad cerca del patio taller evidenciaron cómo las camionetas, aproximadamente a las dos y media de la mañana del viernes, se dirigían por la calle 170 hacia el sur de la ciudad.

Horas después, las autoridades recibieron una llamada de un ciudadano que indicó haber visto unos vehículos y unos movimientos inusuales en un parqueadero de la localidad de Kennedy, en donde fueron capturados los tres hombres y también se incautaron los inhibidores de GPS que utilizaron.



Cada una de estas camionetas, según detalló la Policía, son de referencia Toyota Prado TX y Toyota TXL, así como una Renault Duster, y están avaluadas en precios que rondan los 300 y 500 millones de pesos.



EL TIEMPO pudo conocer que los 17 automotores hurtados serían alquilados por la empresa Aliance Security Rent Ltda para que la UNP suministrara seguridad a altos funcionarios del Estado.



Más específicamente, dicho lote estaba dentro del grupo 10, el cual corresponde a los esquemas de protección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Hurto de vehículos

El ministro de Defensa, después de que el Distrito le presentó varias cifras de lo s primeros 17 días del año en el consejo de seguridad, resaltó que todos los delitos habían presentado una reducción con respecto a las cifras del 2023 del mismo periodo.

El único que registró un aumento fue el hurto de vehículos, que tuvo un aumento de 8 casos, si se compara con los primeros días del año pasado.



De hecho, según las cifras del Ministerio de Defensa, el hurto de automotores fue uno de los delitos que cerraron el 2023 con las cifras en rojo en la capital del país, ya que se presentaron 3.856 casos, que representan un aumento del 3 por ciento con respecto al 2022.

